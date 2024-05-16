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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойLIFESTYLE«Влюбилась в него на его концерте!»: Юлия Ковальчук рассказала о знакомстве с...

«Влюбилась в него на его концерте!»: Юлия Ковальчук рассказала о знакомстве с Алексеем Чумаковым

editor
By editor
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Анна-Хилькевич-и-Юлия-Ковальчук

Юлия Ковальчук великолепно выглядит утром несмотря на то, что ее младшей дочери всего 10 месяцев. Секрет прост: она умывается ледяной водой или даже протирает лицо кусочком льда в летний период, чтобы сразу взбодриться. Также Юлия призналась, что после пробуждения не может долго нежиться в кровати и обычно встает сразу же. Не обошлось и без разговоров о муже певицы, артисте Алексее Чумакове. Юлия честно ответила, что считает его лучшим музыкантом на российской сцене, а также поделилась историей их отношений. Выяснилось, что они познакомились во время участия в одном из ледовых шоу. Тогда Чумаков раздражал Ковальчук своей непунктуальностью, хотя у них были очень доверительные отношения.

«Он был первым человеком, которому я рассказала, что собираюсь уходить из группы “Блестящие”. А он ответил: “Если честно, я тоже собираюсь уходить от своего продюсера!”. Леша тогда был в продюсерском центре. Как-то он позвонил мне нежданно-негаданно ночью и пригласил на свой концерт в “Метелице” – было такое местечко для наших выступлений. Я тогда была на репетиции, у меня через неделю был первый сольный концерт, я в спортивном костюме, вся в мыле. Думаю: “Ё-маё!” В “Метелице” же всегда сидели очень нарядные женщины. Но решила, сходить. В темноте меня все равно никто не узнает. Я сходила и все, влюбилась, увидев его в совершенно другом свете. Вдруг мне почудилось, что это мой мужчина и не стоит его отпускать», – рассказала Юлия.

Также Ковальчук поделилась, как им с мужем удалось выстроить рабочую и личную жизнь: «Так, как мы уже вместе семнадцатый год, мы максимально давно для себя разделили понятия “домашняя жизнь” и “рабочая жизнь”. Всё, что можно не пересекать в рабочие моменты, мы не пересекаем. Мы когда снимались вместе в кино в главных ролях у нас даже были разные гримерные комнаты, разные люди и мы встречались только на съемочной площадке».

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