«Влюбилась в него на его концерте!»: Юлия Ковальчук рассказала о знакомстве с Алексеем Чумаковым

Юлия Ковальчук великолепно выглядит утром несмотря на то, что ее младшей дочери всего 10 месяцев. Секрет прост: она умывается ледяной водой или даже протирает лицо кусочком льда в летний период, чтобы сразу взбодриться. Также Юлия призналась, что после пробуждения не может долго нежиться в кровати и обычно встает сразу же. Не обошлось и без разговоров о муже певицы, артисте Алексее Чумакове. Юлия честно ответила, что считает его лучшим музыкантом на российской сцене, а также поделилась историей их отношений. Выяснилось, что они познакомились во время участия в одном из ледовых шоу. Тогда Чумаков раздражал Ковальчук своей непунктуальностью, хотя у них были очень доверительные отношения.

«Он был первым человеком, которому я рассказала, что собираюсь уходить из группы “Блестящие”. А он ответил: “Если честно, я тоже собираюсь уходить от своего продюсера!”. Леша тогда был в продюсерском центре. Как-то он позвонил мне нежданно-негаданно ночью и пригласил на свой концерт в “Метелице” – было такое местечко для наших выступлений. Я тогда была на репетиции, у меня через неделю был первый сольный концерт, я в спортивном костюме, вся в мыле. Думаю: “Ё-маё!” В “Метелице” же всегда сидели очень нарядные женщины. Но решила, сходить. В темноте меня все равно никто не узнает. Я сходила и все, влюбилась, увидев его в совершенно другом свете. Вдруг мне почудилось, что это мой мужчина и не стоит его отпускать», – рассказала Юлия.

Также Ковальчук поделилась, как им с мужем удалось выстроить рабочую и личную жизнь: «Так, как мы уже вместе семнадцатый год, мы максимально давно для себя разделили понятия “домашняя жизнь” и “рабочая жизнь”. Всё, что можно не пересекать в рабочие моменты, мы не пересекаем. Мы когда снимались вместе в кино в главных ролях у нас даже были разные гримерные комнаты, разные люди и мы встречались только на съемочной площадке».