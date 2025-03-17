«Они потрясли мир. Наталья Гундарева. Марафон искушений»

Наталью Гундареву знали и любили, кажется, все граждане Советского Союза. После выхода на экраны картины «Однажды 20 лет спустя» Наталью прозвали главной киномамой страны. Многодетные матери увидели в Наде Кругловой себя и буквально заваливали актрису письмами. Однако зрители даже не подозревали, как тяжело далась ей эта роль. Ведь в жизни Наталья так и не смогла испытать радость материнства. Всему виной – ошибка, совершенная в молодости.

Зрители восхищались красотой и обаянием Натальи. Сама артистка всю жизнь страдала из-за слишком пышных, по ее мнению, форм и мечтала похудеть. В детстве папа подсмеивался над пухлыми щечками дочери. В студии при Театре юных москвичей, где занималась Гундарева, ей всегда доставались роли почтенных дам и чьих-то матерей. Она играла прекрасно, но в душе мечтала примерить образ принцессы.

Лишние килограммы не мешали практически всем мальчикам театра влюбляться в веселую девчонку с веснушками. Сама Наталья отдала свое сердце партнеру по театральному дебюту, 17-летнему Владу Долгорукову. Но маме не понравился выбор дочери. Впрочем, как и увлечение девушки театром. В 10 классе мать заставила Наталью устроиться чертежницей, поскольку в будущем видела её на серьезной службе, например, в конструкторском бюро. Наташа быстро поняла, что далека от этой профессии. Она пошла на экзамен в Театральный институт имени Бориса Щукина и блестяще справилась с творческим заданием. Училась отлично, педагоги восхищались талантом и работоспособностью девушки. Только вот с уроками танцев у нее возникали проблемы.

После окончания «Щуки» будущую звезду пригласили к себе сразу несколько театров. Она выбрала легендарную «Маяковку» и оставалась ей верна всю жизнь. Из-за недостатка опыта долгое время ей давали только эпизоды, но вмешался счастливый случай. Он принес ей не только главную роль, но и заклятого врага в лице одной знаменитой актрисы.

Другой счастливый случай помог попасть в кино. На съемках фильма «Обрыв» Гундарева влюбилась в режиссера Леонида Хейфеца. Он был старше на 14 лет, но это не помешало страстному роману. Вот только мать Леонида не захотела принимать Наталью. Но Хейфецу было всё равно, пара поженилась.

Карьера артистки резко пошла в гору, а после киноленты «Сладкая женщина» Наталья стала настоящей звездой. Некоторые друзья актрисы уверены, что муж не выдержал славы супруги.

После развода последовала череда романов. Наталья искала счастья и ради этого не останавливалась ни перед чем. Мужчины без раздумий бросали свои семьи, чтобы быть рядом с этой великолепной женщиной.

А она мечтала о человеке, который станет поддержкой и опорой. И вскоре оказалось, что все эти годы такой мужчина был рядом и служил с ней в одном театре.