Вышел тизерный постер сериала «Солдатская мать»

Онлайн-кинотеатр KION и Кинокомпания братьев Андреасян представляют тизерный постер сериала «Солдатская мать» – истории о материнской силе духа и несокрушимой надежде. В сериале показан собирательный образ Матери во времена Великой Отечественной войны.

Сериал посвящается всем матерям, кто ждал своих детей с фронта и тем, кто потерял их. В кино и литературе отражены многие фронтовые подвиги бойцов и тыловые истории, когда люди, не имея боевого опыта, защищали свою Родину в тылу, но их истории нередко остаются «за кадром». Например, трагические судьбы матерей, которые простились с самым дорогим — своими детьми — не дождавшись их с фронта. Сериал «Солдатская мать» посвящен обычной женщине, матери, без чьей судьбы невозможно до конца понять, какую цену заплатил наш народ за великую победу.

Московский журналист приезжает в хутор Первомайский, чтобы по заданию редакции взять интервью у Ефросиньи Семеновой — матери-героини, потерявшей на войне восьмерых сыновей. За долгими разговорами ему открывается мужество и героизм каждого сына, а также несокрушимая сила духа Ефросиньи. Но главное — истинная материнская надежда и безусловная любовь.

Режиссер проекта — Давид Дадунашвили («Тень Чикатило»), автор сценария — Алексей Гравицкий, («Онегин»). В сериале снимаются Анна Каменкова, Михаил Тройник, Павел Комаров, Михаил Тарабукин, Евгений Шириков, Владимир Веревочкин, Юлия Афанасьева, Дмитрий Власкин.