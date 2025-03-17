«Сажайте, и вырастет»: начались съёмки полнометражной драмы об испытании человека на прочность

ВГИК, Gonzo Film и студия KIONFILM снимут фильм по мотивам одноименного автобиографического романа Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет», ставшего лауреатом премии «Национальный бестселлер». Авторы сценария и режиссеры – братья Федор и Никита Кравчук, для которых этот проект станет полнометражным дебютом. До этого режиссерский дуэт совместно работал над сериалом «Френдзона» (гран-при фестиваля Realist).

В главной роли – Александр Петров, его жену играет Елизавета Базыкина, которая уже снималась с Петровым в романтическом дуэте в сериале «Надвое». В драме также снимаются Михаил Тройник («Библиотекарь»), Никита Павленко («Мир! Дружба! Жвачка!»), Дмитрий Колчин («Первый номер») и др. Одну из главных ролей — заключенного «Матросской тишины» по имени Слава — играет музыкант Хаски. Действие фильма происходит в Москве 1996 года. У молодого и предприимчивого банкира Андрея Рубанова (Александр Петров) есть жена Ирма (Елизавета Базыкина) и маленький ребенок. А ещё — больше миллиона долларов на двоих с другом Мишей (Михаил Тройник). Видя себя будущей элитой нового государства, олигархами, они вписываются в крупную сделку, но оказывается, что друзей втянули в масштабную аферу по хищению миллиардов из государственной казны. После ареста Андрей попадает в переполненную общую камеру «Матросской тишины» — настоящее чистилище, где ему предстоит стать другим человеком, чтобы выжить и вернуться в привычный мир.

«Судьба сложная у героя Андрея из будущего фильма братьев Кравчук «Сажайте, и вырастет!» Судьба, которая заставляет переосмыслить жизнь, взгляды на человеческие ценности. «Что важно?» Острее человек начинает ощущать ответ на этот вопрос «стоя на краю обрыва» и есть только надежда на себя, на любовь, подлинную и на то, что внутри каждого из нас. Сила человеческого духа. Это тот самый пример, когда занимаешься профессией, ремеслом, судьбой человека, который потерял всё, сможет ли он сохранить в себе главное — человека». Елизавета Базыкина, актриса: «В этой непростой, я бы даже сказала темной истории, моя героиня — олицетворение счастья, света, тепла, домашнего уюта. На протяжении всего фильма она в воспоминаниях и наяву греет душу главному герою. Ирма — женщина мечты, идеальная жена, которая готова смело пройти с мужем все испытания», – говорит актёр Александр Петров.

«Мы сразу почувствовали, что персонажи романа Андрея Рубанова просто созданы для большого фильма. Эта история написана по мотивам книги, роман Рубанова стал для нас отправной точкой и смысловым ориентиром. Да, это «снова девяностые», но таких девяностых вы ещё не видели — наш герой был уверен, что впереди его ждет большое и беззаботное будущее, но белая полоса в одночасье сменяется черной… из наглого афериста и банкира он превращается совсем в другого человека. Попав в тюрьму, этот молодой человек узнает, что везде есть место человечности, дружбе и братскому плечу, ровно так же, как и подлости, коварству и алчности. Когда мы начали писать сценарий нашего дебютного полнометражного фильма, а работа над экранизацией забрала больше года, мы скромно мечтали о кастинге. Отправили сценарий Саше Петрову, и вскоре пришел ответ — сценарий Саше понравился, а в наши даты у него свободное окно. Это была судьба! Вообще весь кастинг подобран просто идеально, и каждый участник команды привносит что-то уникальное в проект. Это про диалог и со-творчество», – рассказывают режиссеры и авторы сценария Братья Кравчук.

«Для меня “Сажайте, и вырастет” – один из самых важных проектов. Это первая ласточка, которая полетит в новой компании. Я давно знаком с Андреем Рубановым и люблю этот роман, так что, когда братья Кравчук рассказали мне о своей идее экранизации, я сразу согласился. Я верю в ребят, этот дуэт всех еще удивит: братья работают как единое целое, умножая на два свои таланты», – комментирует продюсер Иван Голомовзюк.