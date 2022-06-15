«Они потрясли мир. Олег и Марина Газмановы. Секрет семейного счастья» на Пятом канале

17 июня, в 00.45, смотрите премьерную серию документального проекта «Они потрясли мир. Олег и Марина Газмановы. Секрет семейного счастья».

Олег и Марина Газмановы считаются одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Они никогда не выясняли отношений на публике и не были замешаны в скандалах. На светских мероприятиях держатся за руки и смотрят друг на друга влюбленными глазами. Марина написала книгу об их удивительной истории любви, а Олег посвящает супруге свои песни.

Но мало кто знает, что этого могло и не быть. Газманов несколько раз оказывался на волосок от смерти, и его спасало только чудо. Свой брак с Мариной певец тоже считает чудом. Ведь судьба много раз их сводила вместе, а потом разводила.

При первой встрече Марина отказалась идти на свидание с Газмановым. Тогда ей было всего 20, а артист был женат. Короткая интрижка девушку не устроила бы. Да и роман с известным певцом не входил в ее планы. Она была увлечена карьерой. А годы спустя их роман закончился тем, что Марина вышла замуж за другого. А артист разрывался между долгом и любовью и никак не мог сделать шаг в новую жизнь.

Арест мужа Марины стал решающим в жизни: Газманов бросился на помощь любимой, а жене сказал, что уходит к другой.

В 2003 году свадьба Газмановых, а особенно наряд невесты обсуждали все светские СМИ. Но, чтобы довести строптивицу до ЗАГСа, певцу пришлось исполнить ее желание. Впрочем, во время росписи артист решил отомстить невесте за годы томительного ожидания.

Чем так привлекла Газманова Марина? Почему она долгое время не хотела выходить замуж за певца, и как ему удалось уговорить возлюбленную отправиться с ним под венец? Какие условия поставила невеста жениху? Правда ли Марине нравится, когда на ее мужа обращают внимание другие женщины? Почему артист не давал детям карманные деньги? И в чем самый главный секрет крепкого брака Газмановых?

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