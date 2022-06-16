Фёдор Бирючев. Альбом «Старые фотографии»

В начале мая свет увидел альбом «Старые фотографии» композитора и пианиста Фёдора Бирючева, одного из самых ярких представителей сцены современной академической музыки. В своём четвертом альбоме композитор, соединяя традицию и современный сочинительский подход, переосмысливает наследие русской фортепианной школы XIX века и творчество европейских композиторов-романтиков.

Основной сюжетной линией альбома становится история творческой семьи автора в XIX и XX веках, а его главными героями:

Дедушка Фёдора – Виталий Зайков, выдающийся скульптор, Заслуженный художник РСФСР, ветеран ВОВ, создатель духовного символа Урала («Сказ об Урале», г. Челябинск), участник творческой группы Народного художника СССР Е. Вучетича, которой были выполнены Мамаев Курган и «Родина-мать зовёт!»;

Прадед Фёдора – Семён Зайков, кронштадтский моряк, участник штурма Зимнего дворца;

Прапрадед Фёдора – Данила Чирков, начальник политотдела 2-й армии в годы гражданской войны, советский разведчик, герой романа А. Кучкина «Семи смертям не бывать», начальник охраны резиденции В.И. Ленина «Горки».

«После смерти дедушки в марте 2020 года, разбирая его архивы в мастерской в Крыму, я наткнулся на коллекцию старых фотографий и неизвестных мне рисунков, выполненных им. Я отобрал несколько снимков, которые глубоко поразили меня, и постарался услышать то, о чём могли бы сказать люди на этих снимках, люди, которых уже давно с нами нет. Так и начал зарождаться этот альбом, – говорит Фёдор Бирючев.– Каждая композиция в альбоме – своего рода фотография, снимок давно ушедших мгновений времени, слепок судеб и попытка увидеть и отобразить портреты двух эпох в украинской и российской культурах. Этот альбом – взгляд в прошлое для того, чтобы осмыслить и обрести своё потерянное настоящее».

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Фёдор Бирючев – пианист, композитор, стипендиат и выпускник консерватории Лисеу (Барселона) по классу прикладной композиции, лауреат многочисленных международных конкурсов и фестивалей, яркий представитель современной академической сцены, композитор, чья музыка звучит во многих залах Европы, Азии и Северной Америки. Его концерты, с одной стороны, отличают академическая утонченность и аккуратность, глубокое погружение слушателя в музыку, а с другой – яркая экспрессивная подача, сильная энергетика и завораживающая атмосфера.

Отдельного внимания заслуживает участие Фёдора в роли саунд-продюсера в первой в мире классической опере в иммерсивном формате «Пиковая дама» в Москве, где он сотрудничал с солистами Большого Театра. В 2018 году этот проект стал лауреатом III Национальной оперной премии «Онегин».

Виталий Семенович Зайков (1924-2020)

Скульптор всероссийского масштаба, Заслуженный художник РСФСР, создатель символа Урала – памятника «Сказ об Урале», член Союза художников СССР, член Союза художников РФ, член Национального союза художников Украины, участник боевых действий времен Великой Отечественной войны, ветеран ВОВ, ветеран труда, Почетный гражданин города Евпатории, лауреат Государственной премии Республики Крым.

Основные темы творчества: героика трудового подвига, судьбы людей советской эпохи, герои Великой Отечественной Войны, переосмысление античного наследия, обращение к русским сказам.

Виталий Зайков родился 19 мая 1924 года в деревне Боровая Камышловского на Свердловской области в семье бывшего военного, кронштадтского моряка, участника штурма Зимнего дворца. В 1941 году вступил в ряды ВЛКСМ. В 1942 году поступил на второй курс Свердловского художественного училища и в этом же году добровольно ушел на фронт. Во время войны (1942-1944) окончил Васильковскую военную авиационную школу и стал механиком самолета ИЛ-2. Был награждён медалью «За победу над Германией». Воевал на Ленинградской линии фронта. Получил звание «старший сержант».

После окончания войны и демобилизации вернулся в Свердловское художественное училище. Успешно закончив его в 1948 г., продолжил учебу в Академии художеств им. И. Е. Репина в Ленинграде. Его наставником был профессор, Народный художник СССР Всеволод Лишев. Замечательной чертой Лишева как педагога было стремление максимально развить индивидуальные склонности и способности студента, воспитать подлинного художника.

Дипломная работа «Метатель молота», для которой позировал чемпион мира по прыжкам 1968 года В.П. Белоусов, была защищена с отличием. В скульптуре мягко и точно передана пластика тела, динамика и собранность, одухотворённость спортсмена.

В 1955 году Виталий Семенович встречался в Кремле с первым премьер-министром Индии Джавахарлалом Неру, когда тот приезжал в СССР. На этой встрече скульптор вылепил из глины портрет Неру, который затем был отлит из чугуна в трех экземплярах на легендарном заводе в Касли. Один из них хранится в коллекции семьи первого премьер-министра Индии в Нью-Дели, другой – в семье Генерального секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева, третий – в коллекции семьи Виталия Семеновича Зайкова.

В 1957 году вдохновленный духом уральского народа, сказаниями П. Бажова и русской природой мастер создал скульптурную композицию «Сказ об Урале», которая была экспонирована в Москве на республиканской художественной выставке «Советская Россия». На Всесоюзной юбилейной художественной выставке она была отмечена дипломом первой степени. В ноябре 1967 года на Привокзальной площади города Челябинска состоялось открытие монумента «Сказ об Урале». Образ богатыря-кузнеца обрел лаконичность в пластике, стилизованность, что придало скульптуре свежие черты. На восточной плоскости постамента объёмными буквами набран текст: «Урал! Опорный край державы. Ее добытчик и кузнец». Этот монумент стал духовным символом Урала и объектом культурного наследия РФ (объект No 7400063000).

В 1954-1965 гг. – годы в Челябинске. За это время Виталий Семенович создал множество памятников на Южном Урале: легендарный «Сказ об Урале» (г. Челябинск), памятник В.И. Ленину на площади Революции г. Челябинск в соавторстве с Народным художником РСФСР Л. Головницким (первый в СССР памятник В.И. Ленину в динамике), символ города Магнитогорска – памятник «Первым комсомольцам-строителям Магнитки», памятники М.И. Калинину (г. Кыштым), И.И. Редикорцеву (г. Копейск), «Воину-победителю» (с. Бородиновка), памятники В.И. Ленину в Магнитогорске и Аргаяше.

В 1958 году Виталий Семенович был принят в члены Союза художников СССР.

В 1963 г. совершил творческую поездку в Болгарию, где создал уникальную серию портретов в металле, среди которых портрет выдающегося болгарского скульптора Христо Танева. В этом же году В.С. Зайков удостоился звания «Заслуженный художник РСФСР».

1966-1972 гг. – работал в творческой группе народного художника СССР Е. В. Вучетича в г. Волгограде над созданием легендарного Мамаева Кургана и памятника «Родина-мать зовет!». За время работы в Волгограде у Виталия Семеновича родилось множество памятников и скульптурных композиций. Особого внимания заслуживают монументальный памятник «Хлеб-соль», установленный в аэропорту Волгограда, и композиция «Союз Волги и Дона», размещенная в здании администрации города.

В 1972 г. – возвращение в Челябинск. Виталий Семенович был избран председателем Художественного совета Челябинского отделения Художественного фонда РСФСР Творческого производственного комбината и секретарем партийной организации Челябинской организации Союза художников РСФСР. В 1977 г. был избран председателем Художественного совета Творческо- производственных мастерских Челябинского отделения Художественного Фонда РСФСР.

С 1972 по 1983 гг. создал на Южном Урале такие памятники, как «Слава труду» (п. Новосинеглазово), «Слава труду» (с. Варна), «Катюша» г. (Челябинск), «Воину-победителю» (г. Челябинск), памятник В.И. Ленину (г. Щучье), памятный знак Д.И. Менделееву (г. Верхний Уфалей), Аллею Героев Советского Союза в сквере Славы города Троицк, памятник «Слава Отважным» (г. Челябинск).

С 1983 года Виталий Семенович проживал в Евпатории (Республика Крым). Множество памятников и композиций было создано им на территории республики: Памятник «Жертвам депортации», три барельефа, установленные на мемориале «Красная горка», бюсты Н. В. Гоголя, И.А. Наговицина, М.В. Фрунзе, Ю.А. Гагарина, памятник Герою Советского Союза, маршалу С.Л. Соколову, памятники «Слава Пожарным» и «Рабочему водоканала» (г. Евпатория), барельеф П. Чайковскому (г. Симферополь), памятники «Лао-Цзы», «Скифская женщина» (г. Симферополь), бюст Герою Советского Союза В.К. Гайнутдинову (г. Саки) и многие другие работы. Регулярно В. С. Зайков устраивал свои персональные выставки в городах Крыма.

В 2011 году челябинский искусствовед Титов В. И. написал о скульпторе Зайкове книгу «Виталий Зайков. Скульптор», а в 2014 году в симферопольском издательстве при участии внука Виталия Семеновича Бирючева Ф.М. книга была дополнена иллюстрациями работ мастера, описанием крымского периода, – она превратилась в полноценный альбом. В 2015 году работы Виталия Семеновича экспонировались на Международной художественной выставке, посвященной 70-летию Победы в Центральном доме художника (г. Москва). В 2016 году работы скульптора были представлены на выставке, посвященной 75-летию творчества Союза художников Республики Крым (г. Москва). В 2018 году Виталий Семенович удостоился звания Почетного гражданина города Евпатории.

В настоящее время работы Виталия Семеновича хранятся во многих музеях на территории СНГ, среди которых ФГБУК «Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» (г. Москва), Научно-исследовательский музей Российской Академии художеств (г. Санкт-Петербург), Музейный фонд Российской Федерации (г. Москва), Музейный фонд Украины, а также в личных коллекциях Генерального секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева (г. Москва) и первого Премьер-министра Индии Джавахарлала Неру (г. Нью-Дели, Индия).

14 марта 2020 года Виталий Семенович ушел из жизни в возрасте 95 лет. После себя он оставил значительное наследие: 40 монументов в СНГ, 40 портретов в металле, 150 скульптур в малой форме, более 300 графических рисунков.

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