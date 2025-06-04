«Одно дело и одна фамилия на двоих»: премьера детективной новинки «Дуплет»

Следователь Марианна Михайловна Горбачева служит в столичном СК. Она не любит свое имя и требует называть её Анна. Её блестящая карьера и непыльная кабинетная работа – результат эффектной красоты девушки и покровительства начальников. Погоны майора и женатый любовник, а по совместительству её руководитель – полковник Дмитрий Филаретов. О служебном романе узнает супруга Филаретова и требует увольнения соперницы. Чтобы избежать скандала, полковник переводит девушку в Петербург. Но переезд окажется только началом новых испытаний и приключений.

Здесь служит еще одна Марианна Михайловна Горбачева, а для коллег – Маша. Оперуполномоченная славится своим строптивым нравом, из-за чего часто конфликтует с начальством и вредит своему продвижению по службе.

Валентина Муравская, исполнительница главной роли в сериале «Дуплет»:

— Для меня это долгожданная и желанная роль, поскольку раньше приходилось играть как раз таких утонченных красоток, как Анна. И я благодарна Пятому каналу и продюсерам за доверие. На съемках этого детектива научилась бегать по крышам и стрелять, а раньше никогда оружие в руки не брала, да и в жизни мне не хватает решимости, не то что моей героине. Она постоянно пытается всем что-то доказать, такой подросток на «максималках». Но именно через борьбу, противостояние наши совершенно противоположные персонажи приходят к согласию и пониманию важности семьи.

Теперь обе Марианны вынуждены работать в одном отделе, делить один кабинет и расследовать одни преступления, что удаётся им с большим трудом. Они слишком разные. Их подходы к работе кардинально отличаются, и взгляды на жизнь и отношения с мужчинами диаметрально противоположные. Единственное, что их объединяет – общий отец, которого они ненавидели всю жизнь и никогда не пытались с ним встретиться. Теперь же сестры решают его разыскать…

Постоянные противоречия и непримиримые разногласия станут залогом успеха этого необычного женского дуэта, которому предстоит раскрыть множество преступлений. Девушкам даже придется спасать друг другу жизни.