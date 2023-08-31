Столичный креатив и день рождения Алексея Учителя – «Будем жить» завершается в Москве

В заключительный день XII Московского международного кинофестиваля «Будем жить», 31 августа, в Центральном доме кинематографистов пройдет круглый стол на тему «Москва – столица креативных индустрий». Дискуссия станет частью деловой программы киносмотра.

Участие в работе круглого стола примут:

Евгений Герасимов – президент кинофестиваля «Будем жить», народный артист России, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Московской городской Думы, председатель московской организации Союза кинематографистов России;

Мария Магронт-Ахвледиани – сценарист, режиссер и продюсер программ и фильмов, преподаватель МГУ имени М.В. Ломоносова;

Хамидреза Газеми (Иран) – режиссёр, сценарист, продюсер, художник-постановщик;

Екатерина Головня – режиссёр, кинодокументалист, преподаватель кафедры продюсирования ВГИК им. С.А. Герасимова, директор Центрального Дома кинематографистов Союза кинематографистов России;

Стивен Мао (США) – продюсер, президент «Студио Мао»;

Анжело Сконде (Италия) – продюсер, международной кинокомпании «Пересвет-Таури»;

Екатерина Яковлева – руководитель RT Documentary.

Модератор: Дмитрий Якунин, заместитель исполнительного директора Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК) Союза кинематографистов России, генеральный продюсер ПЦ «Мувистарт».

Участники обсудят значение киноотрасли в контексте Концепции развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года, определят место кинематографа в креативной отрасли современной России. Спикеры также обсудят проблемы взаимодействия столичных и региональных представителей креативных индустрий, подготовки кадров и перечислят особенности работы со столичным зрителем.

Завершится вечер торжественной церемонией награждения победителей и закрытия киносмотра. Участие в мероприятии, помимо спикеров круглого стола, подтвердили: народный артист РФ, режиссёр Алексей Учитель, заслуженная артистка РФ Ольга Кабо, режиссёр Владимир Фенченко, актёры театра и кино Егор Бероев, Сергей Шаровартов, авторов фильмов, попавших в конкурсную и внеконкурсную программы фестиваля, молодые режиссёры и др.

Фильмом закрытия станет драмеди «Миттельмарш» Софьи Мелединой, созданное киностудией «РОК». Картину представит председатель жюри, продюсер фильма Алексей Учитель, который отметит на фестивале также своё 72-летие.

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