Пятый канал завершил съемки третьего сезона «Крепких орешков» и начал съемки новых эпизодов

В Санкт-Петербурге закончена работа над третьим сезоном детектива «Крепкие орешки». Продолжение популярного сериала выйдет в эфире Пятого канала в новом телесезоне.

Оперативники, Лавров и Романов, вернутся на экраны в обновленном составе. По сюжету в управлении полиции по Комендантскому району произошли кадровые изменения. Конкуренцию «старичкам» в местном УВД готовы составить коллеги из Купчинского управления. Дерзкий капитан Ульянов и московский мажор капитан Орлов с первых серий начнут борьбу за похвалу начальства.

Конфликты, конкуренция, противостояние – все это ждет поклонников «Крепких орешков» в новом сезоне. Соперничество «старичков» и «новичков» станет отправной точкой многих сюжетных линий.

Филипп Азаров, актер сериала «Крепкие орешки»:

- В этом сезоне новые герои будут с нами конкурировать. Я считаю, что в борьбе «старичков» и «новичков» никто не побеждает, ведь в итоге мы делимся опытом и помогаем друг другу. Это конкуренция, которая перерастет в деловую дружбу. Новые обстоятельства повлияют не только на работу оперативников, но и на их личную жизнь. В этот раз сценаристы уделили особое внимание жизненным историям героев. Благодаря этому у зрителей появится возможность увидеть любимых персонажей вне работы и ближе с ними познакомиться.

Филипп Азаров, актер сериала «Крепкие орешки»:

- Мой персонаж все также будет конфликтовать с начальством и попадать в переделки с женщинами. Они его манят, губят и вдохновляют.

Интересно и то, что новые сотрудники, Орлов и Ульянов, такие же противоположности друг друга, как Лавров и Романов. Капитан Ульянов готов пойти на все ради достижения цели, ему важно быстро получить результат. Орлов, несмотря на свое происхождение, остается скромным и романтичным парнем. Но и эти качества не помогли мажору из Москвы влиться в коллектив.

Станислав Ткаченко, актер сериала Крепкие орешки»:

- В моем персонаже очень много близких мне черт характера. Мне нравится, что он добрый, отзывчивый, не боится что-то менять к лучшему в своей жизни. У него богатые и влиятельные родители, а он пошел наперекор отцовскому мнению и начал строить свою собственную судьбу. Конечно, он столкнулся с одиночеством, поскольку в новом городе, куда он переехал из столицы, кроме работы у героя ничего и никого нет. Как любому человеку, ему не чужды различные эмоции. И, конечно, зрителю будет интересно наблюдать за его амбивалентностью. Как таковой конкуренции между молодыми сотрудниками и опытным уже дуэтом не было. Они же все заодно, за добро.

30 августа начались съемки уже четвертого сезона любимого детектива. Лаврову и Романову предстоит и дальше раскрывать сложные и запутанные дела и решать проблемы в личной жизни. Все свое свободное время Теперь Лавров будет посвящать дочери-подростку, которая переехала к нему жить. Примерный семьянин Романов устанет от вечных необоснованных претензий жены Надежды и тестя и задумается о разводе. На работе тоже не все гладко. У отдела новый руководитель – Елизавета Чайкина. Бывший сотрудник Следственного комитета будет требовать высоких результатов и раскрываемости. Напарникам Романову и Лаврову еще не раз придется доказывать, что их не зря называют крепкими орешками.

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