«Черноречье Фест» – кинофестиваль в городе Изольды

С 22 по 26 февраля в городе Дзержинске Нижегородской области проходил первый Открытый фестиваль российского кино «Черноречье Фест».

Знаменитая советская актриса Изольда Извицкая родилась в Дзержинском районе Москвы, а с двух лет проживала в Дзержинске Нижегородской области. Тогда ещё совсем молодом городе, он основан в 1930 году, и через семь лет будет отмечать своё столетие. И вот в преддверии этого события здесь появился свой кинопраздник – фестиваль «Черноречье Фест». Новорожденный фестиваль уверенно встал на ноги и показал всем, что имеет огромный потенциал. И, наверное, неслучайно он проходит в городе, где так трогательно чтят память о замечательной актрисе Изольде Извицкой. «Крыльцо Изольды» – известный городской арт-объект, который находится у дома, где жила будущая актриса. А во Дворце культуры химиков с огромной любовью воссоздана квартира Извицкой и изумительные экскурсоводы проводят потрясающую экскурсию.

Любовь к звёздам

За пять фестивальных дней Дзержинск посетили звёзды отечественного кино разных поколений. Дзержинцы с большой теплотой встречали любимых артистов. Вели себя, надо сказать, крайне деликатно, если и подходили за автографом и с просьбой сфотографироваться, то делали это неназойливо и с большим уважением. И в ответ, конечно же, получали актёрскую благодарность и любовь.

Сергей Новожилов и Татьяна Пилецкая

На открытии фестиваля чествовали актрису Татьяну Пилецкую. Татьяне Львовне 94 года, она бодра, прекрасна, в замечательной форме, продолжает играть в театре и сниматься в кино. Рассказала о том, как в далёком 1947 году снималась в легендарной «Золушке» и прочитала стихи собственного сочинения, сорвав шквал аплодисментов. Татьяне Пилецкой был вручён приз «За выдающийся вклад в развитие кинематографа».

Наталья Варлей

Овациями зрители встречали Ирину Муравьёву, Нонну Гришаеву, Сергея Шакурова, Екатерину Семёнову (на фестивале, кстати, состоялась премьера её новой песни), Валентину Теличкину, Владимира Шевелькова, Татьяну Колганову, Наталью Варлей, Елизавету Арзамасову, Наталью Гвоздикову, Александра Панкратова-Чёрного, Ирину Шведову, Светлану Чуйкину, Дмитрия Харатьяна. И, конечно же, своего земляка, уроженца Дзержинска, актёра Сергея Балашова, который и стал директором фестиваля.

Александр Панкратов-Чёрный

Фестивальные программы включали в себя не только кинопоказы (о которых чуть ниже), но и мастер-классы, и творческие вечера. И что чрезвычайно важно: залы на всех мероприятиях были полны, зрители проявляли большой интерес и к кинопросмотрам, и к другим фестивальным событиям.

Вот такое кино

Основа любого кинофестиваля это, разумеется, кино. И первый фест в Дзержинске стартанул с высокой планки, программный директор Александра Жукова собрала довольно сильную программу как в полнометражном конкурсе, так и в короткометражном. Жюри полного метра возглавлял актёр и режиссёр Владимир Шевельков, председателем жюри конкурса короткого метра была актриса и режиссёр Татьяна Колганова.

Владимир Шевельков и Татьяна Колганова

Некоторые из представленных картин уже были показаны на других фестивалях, но зрители Дзержинска знакомились с ними впервые. Во время кинопросмотров происходило самое настоящее чудо – весь зал на время сеанса становился одним целым, люди совместно сочувствовали и сопереживали происходящему на экране. Такая зрительская реакция дорогого стоит.

Приз зрительских симпатий получил фильм Андрея Карасова «Мятный пряник». Это выстраданная картина, режиссёр создавал её несколько лет. Одну из своих последних ролей в кино тут сыграла Инна Чурикова. Андрей Карасов взялся за нелёгкую тему, его герои – дети, один – мальчик из неблагополучной семьи, второй – детдомовец. И каждый из них мечтает о счастье, тёплом, уютном доме и доброй, ласковой маме. Фильм сделан с большой любовью и нежностью к этим обделённым детям. Юные актёры просто на высоте! Картина, кстати, скоро должна выйти в прокат.

На фестивале состоялась премьера фильма Евгения Татарова «Дыхание мёртвого леса». Здесь снова присутствует детская тема. Но это дети уже повзрослевшие, подростки-старшеклассники. Фильм затрагивает два серьёзных аспекта – подростковую адаптацию во взрослом мире, первый опыт взросления и душевную чёрствость взрослых, которая может стать причиной большой трагедии. Картина была удостоена приза Оргкомитета фестиваля.

Приз за операторскую работу получил Джур Берёзкин, снявший фильм «Белый ангел тундры» (режиссёр Александр Лукин). Фильм основан на реальных событиях и рассказывает историю столичного врача Лидии Облезовой, которая в 30-е годы уехала работать в Якутию и практически ежедневно совершала там самые настоящие профессиональные подвиги. Оператор фильма тоже, надо сказать, совершил в свою очередь личный профессиональный подвиг, снимая картину в тяжёлых северных условиях.

Лучшим режиссёром был назван Георгий Шенгелия за картину «Один настоящий день». Приз за лучшую актёрскую работу получила Светлана Чуйкина (фильм «Плакать нельзя»). Картина «Плакать нельзя» также получила награду за лучший фильм. Премьеры фильмов «Один настоящий день» и «Плакать нельзя» состоялись в сентябре 2022 года на 20 Открытом российском фестивале кино и театра «Амурская осень» в Благовещенске.

Сразу трёх наград была удостоена картина «Синдром отложенного счастья»: приз прессы с формулировкой «За тонкое и человечное восприятие мира», приз за лучший сценарий и приз за лучшую мужскую роль (актёр Алексей Шевченков). Автор сценария и режиссёр фильма – Татьяна Колганова. Это дебют известной актрисы в кинорежиссуре. «Синдром отложенного счастья» – кино из разряда тех, после просмотра которых хочется жить, смеяться, любить, радоваться любым мелочам, обнимать друзей, пить шампанское. Татьяна Колганова создала удивительно нежное, светлое, яркое кинопроизведение, вызывающее бурю разнообразных эмоций – от безудержного смеха до щемящей печали. На этой картине действительно можно и от души посмеяться, и смахнуть невольную слезу, поскольку тут есть сцены просто на разрыв. История о том, как 40-летняя провинциалка Наташа (в этой роли замечательная Ирина Пегова) устраивает свою жизнь в Санкт-Петербурге, сделана тонко, мудро, с душой и большой любовью. Это абсолютно зрительское кино в самом хорошем смысле этого слова. И нет никаких сомнений в том, что «Синдром отложенного счастья» ждёт долгая и счастливая судьба, поскольку, кроме всего прочего, это фильм не одноразовый, его хочется пересматривать снова и снова.

Лучшим фильмом в конкурсе короткометражного кино был назван фильм «Изнанка» (режиссёр Юлия Кудояр). Скажу по секрету (как член жюри конкурса короткого метра) в этом решении мы с коллегами были единодушны. Картина покорила нас и историей, и её воплощением, и актёрскими работами, и актуальностью темы. «Изнанку» вообще было бы неплохо показывать перед началом любого телевизионного ток-шоу, чтобы до зрителей наконец дошло, какой поток грязной и подлой лжи вываливают на них авторы этих телеподелок. Механизм создания такого рода продукции показан в этом фильме весьма наглядно, за что большое спасибо режиссёру, она же, кстати, и автор сценария.

Эпилог: немного закулисья

Любой фестиваль – это тонкая, практически виртуозная работа его создателей, организаторов, всей команды. Именно от них зависит, какая атмосфера будет царить на протяжении всех дней – и на фестивальных площадках, и в кулуарах. На «Черноречье Фест» атмосфера была дружелюбная, творческая и праздничная, и в этом, конечно, большая заслуга президента фестиваля Сергея Новожилова и его сотрудников. Это слаженный, профессиональный коллектив, хорошо разбирающийся во всех тонкостях организации подобных мероприятий. Кроме того, чувствовалось большое желание городских и областных властей провести фестиваль на высоком уровне.

Сейчас уже можно с уверенностью констатировать, что первый кинофестиваль на родине Изольды Извицкой, удался.

Александра ИВАНОВА, Дзержинск – Москва

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