«Они потрясли мир. Витас. Испытание славой»

Каждый его шаг становился достоянием общественности. Любая ошибка тут же оказывалась на первых полосах газет. Он попадал в одну неприятность за другой. Наезд на велосипедистку, сопротивление при задержании, езда в пьяном виде, стрельба на загородном участке. Из последних – драка в баре, где оппонент артиста сильно пострадал, возбуждено уголовное дело. По словам адвоката, если вина звезды будет доказана, он имеет все шансы оказаться за решеткой.

Когда-то Витас был самым загадочным артистом российского шоу-бизнеса. Легенда о певце с жабрами долго будоражила поклонников. Уникальный голос сделал его знаменитым.

Ему удалось покорить не только Россию, но и Китай, где стал суперпопулярным. В его честь открывали памятники в Поднебесной и устанавливали восковые фигуры в Индонезии, Японии и Корее.

Витас с детства любил петь и танцевать. Но в его семье по-другому и быть не могло. Папа солировал в вокально-инструментальном ансамбле, а дедушка – в военном хоре.

Мальчик занимался джаз-вокалом, играл на аккордеоне, легко менял тембр и мог изображать голоса как мужчин, так и женщин. В 14 лет он написал песню, которая спустя годы подарила ему народную любовь.

На одном из своих выступлений в театре музыкальной комедии он увидел симпатичную блондинку и сразу влюбился. Витас пригласил девушку переехать с ним из Одессы в Москву. Та согласилась, но был один нюанс. Спутнице будущей звезды было всего 15 лет, и ее родители не собирались отпускать дочь в другую страну. Пара решила сбежать втайне. Вскоре родители смирились с выбором дочери, слушали по телефону ее рассказы о том, как они хорошо устроились на новом месте, и не подозревали, что все это ложь.

Но влюбленные верили, что их жизнь обязательно изменится. Витас пытался пробиться в шоу-бизнес, и его мечта исполнилась. Толпы фанатов, огромная популярность, высокие гонорары. Но вряд ли юноша представлял, что слава – это еще и тяжелое испытание, пройти которое удается далеко не всем.

Как родился образ Ихтиандра? Зачем он постоянно ходил в ошейнике? Почему артист пропал со сцены и чем занимается сейчас? Из-за чего ударил полицейского и какое наказание получил за наезд на велосипедистку? Удастся ли ему избежать тюрьмы сейчас? Зачем он провел 24 дня под землей? Правда ли артист обладает сверхъестественными способностями? И в чем секрет популярности певца в Китае?

Не пропустите премьерный показ документального фильма «Они потрясли мир. Витас. Испытание славой» в пятницу, 11 ноября, в 00:10 на Пятом канале.

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