Пятый канал. «Светская хроника». Звёзды становятся ближе!

В Москве состоялась встреча фан-клуба Андрея Губина! Пришел ли артист увидеться с поклонницами? Что им рассказала его сестра Анастасия? Как сейчас живет звезда 90-х? Удалось ли ему вылечить серьезную болезнь? Почему он боится ходить по улицам? И вернется ли он на сцену?

Заклятые подруги Анастасия Волочкова и Дана Борисова заявили, что больше не держат друг на друга зла! Из-за чего много лет скандалили звезды? За что балерина требовала миллион рублей с телеведущей? В чем звезда экрана обвиняла танцовщицу? И почему многие уверены, что дружба двух блондинок не продлится долго?

Александра Захарова переживает за судьбу родного театра! Почему артистка считает, что Марк Варшавер разрушает легендарный «Ленком»? Из-за чего директор убрал Александру Марковну из худсовета? Как живет актриса после смерти отца? Правда, что она так и не смогла оправиться от потери? И кто из коллег поддержал ее в трудный период?

Александр Буйнов заявил, что секрет его крепкого брака – регулярные ссоры с женой! Правда, что супруга Алёна поднимает руку на своего знаменитого мужа? Из-за чего артист недавно оказался в больнице? Как он чувствует себя сейчас? И почему внуки называют певца не дедушкой, а папой?

Узнавайте первыми новости из жизни своих кумиров. Программа «Светская хроника» на Пятом канале 11 ноября в 23:10.

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