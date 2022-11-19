Звезда сериала «Воронины» 19-летняя актриса Мария Ильюхина ждет ребенка

Мария Ильюхина, которая 19 ноября отметит свой 19 день рождения, находится на шестом месяце беременности и уже в начале марта 2023 года станет молодой мамой. Эта новость стала настоящей неожиданностью для всех поклонников звезды легендарного сериала «Воронины», поскольку девушке в течение долгого времени удавалось скрывать свое положение от широкой публики.

Ни одна фотография из социальных сетей актрисы даже не намекала на то, что Мария готовится стать мамой. Радостной новостью актриса еще даже не успела поделиться со своими коллегами по сериалу «Воронины». Первой о грядущих событиях в личной жизни Мария рассказала своей маме режиссеру-постановщику Наталье Ильюхиной, а также сообщила радостную весть маме отца будущего ребенка. Имя папы ребёнка Мария пока держит в секрете. Известно лишь одно, что он не имеет никакого отношения ни к кино, ни к шоу-бизнесу.

Из-за беременности Марии пришлось отказаться от предложений в кино, однако она не планирует прекращать карьеру актрисы и вернется к работе, как родит малыша и придет в форму. О фигуре будущая мама не беспокоится, так как она профессиональная спортсменка — КМС по художественной гимнастике, и ей не привыкать к физическим нагрузкам. Сейчас девушка старается как можно чаще гулять на свежем воздухе, слушать классическую музыку и читать хорошие книги, так как уверена, что все это благотворно влияет на развитие будущего малыша.

Мария Ильюхина, актриса:

— Конечно, мне пришлось отказаться от пары ролей в кино, так как я уже была в положении, чтобы никого не подвести, я отклонила предложения. Я не рассказала тогда о своей беременности, надеюсь, что продюсеры узнают новость и поймут, что это были не капризы, а личные обстоятельства. Несмотря на то, что я сейчас сделаю небольшой перерыв, беременность мотивирует меня на дальнейший рост, творческие планы и продолжение карьеры в кино. Мое положение и предстоящее материнство — самый счастливый период в моей жизни. Карьере это никак не помешает, даже наоборот. Я отдыхаю, занимаюсь фитнесом, так как я профессиональная гимнастка и мне без спорта мне никак.

Фото – Наталья ПЕРЧЕНОК. Стилисты – Наталья ИЛЬЮХИНА, Юлия ФРОЛОВА. Makeup – Полина ПРУСОВА

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