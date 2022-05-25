«Они потрясли мир. Жаклин и Джон. Тайные страсти семьи Кеннеди». Документальный проект на Пятом канале

Их история началась со страстной влюбленности, а завершилась великой трагедией. Они были самой знаменитой парой Америки и считались образцово-показательной семьей. Но что на самом деле происходило за дверьми Овального кабинета?

Свой первый сексуальный опыт Джон получил в 17 лет. И с тех пор он буквально пошел в разнос. Во время избирательных кампаний мужчину постоянно сопровождали молодые помощницы. Неразборчивость едва не стоила Джону карьеры. По американским традициям успешный политик середины пятидесятых должен был быть примерным семьянином и достойным примером для своих избирателей. Кеннеди так хотел пробиться к политическим верхам, что, будучи закоренелым холостяком, начал задумываться о женитьбе. Оставалось только найти подходящую кандидатуру на роль жены.

Будущая первая леди воспитывалась в строгой семье, изучала журналистику и литературу в Сорбонне, иностранные языки, рисовала, брала уроки верховой езды.

Джек и Джеки впервые встретились в 1952 году и очень понравились друг другу. Только вот она не сразу бросилась в объятия известного ловеласа, чем только усилила его интерес. Старший Кеннеди одобрил выбор сына, полагая, что Жаклин поможет Джону продвигаться по карьерной лестнице. В 53-м Джон сделал ей предложение. Она его приняла, но все еще сомневалась в женихе, ведь о его любовных похождениях уже ходили легенды. Чувства победили разум.

Он был 35-м президентом США, но по богатству и разнообразию сексуальной жизни был первым. Вошел в историю как герой бесчисленных любовных авантюр. От его манящего взгляда и сладких речей женщины буквально теряли над собой контроль. Он без труда покорял сердца первых красавиц и никогда не скрывал, что любовь к прекрасному полу вдохновляет его на государственные подвиги. А его жена Жаклин стала одной из самых элегантных и стильных женщин двадцатого века, символом супружеской верности и настоящей всепрощающей любви. Джеки регулярно докладывали о похождениях мужа, а она быстро научилась принимать интрижки Джона с философским спокойствием и стоически хранила молчание. Но действительно ли она была идеальной женой?

Как Джон Кеннеди оказался в постели с немецкой шпионкой? Правда ли, что его неуемная страсть – последствие серьезной болезни? Почему бракосочетание Жаклин Бувье и Джона Кеннеди называли первой королевской свадьбой в Соединеннных Штатах? Кто накануне свадьбы безнадежно испортил платье невесты и ее подружек? Ради чего Жаклин прощала мужу его бесконечные романы? Правда ли, что Джеки не была верна президенту? Из-за чего первая леди отказалась снимать окровавленный костюм в день покушения на её мужа? Что помогло Джеки пережить самый страшный день в её жизни? Почему второй брак Жаклин больше походил на сделку, какой фразой проводила Джеки в последний путь своего второго мужа, и рядом с каким мужчиной она завещала похоронить себя?

Не пропустите премьерный показ документального фильма «Они потрясли мир. Жаклин и Джон. Тайные страсти семьи Кеннеди» в пятницу, 27 мая, в 00:45 на Пятом канале.

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