«Части счастья, или Соль Фасоль Антресоль»: кино как прививка радости

Как написать сочинение на тему «Роскошь человеческого общения», если такая роскошь давно подменена иными, виртуальными, ценностями, например, залипанием в гаджетах? Школьник Саша из обычной московской семьи придумал с помощью дедушки, старшей сестры Ани и раритетного дискового телефона, как решить эту проблему и не получить двойку. С веселого эксперимента, который научил Сашу и Аню слушать других людей, начинается большая семейная киноистория о поисках счастья, о духовном родстве, о единстве времён и пространств, связанных любовью, воспоминаниями, чувством юмора и неустаревающей песней. Готовьтесь напевать песни из фильма и вы!

Детское сознание часто описывают с помощью словосочетания наивный реализм, объясняя таким образом детское неискушённое отношение к познаваемой действительности. Наивный реализм означает чувственное восприятие мира, умение видеть вещи в их непосредственной данности «такими, какие они есть». Наивный реализм предполагает инстинктивное отношение к окружающему миру, а не его интеллектуальное восприятие. Наконец, наивный реализм воспринимает реальность как аксиому, как данность, которая подтверждается непосредственным чувственным опытом. Критический «взрослый» взгляд на мир, подвергающий сомнению явления и вещи, вырабатывается со временем и становится результатом обретённого человеком негативного опыта. Но в чём больше правды или, другими словами, «реализма»? В наивном и чистом восприятии мира ребёнком или в критическом взрослом?

Фильм «Части счастья» - это как раз попытка объяснить сложные философские категории времени и пространства через детское восприятие, объектом которого становятся предметы и вещи окружающего тактильного мира, попытка простыми словами, вложенными в уста ребёнка, рассказать о главных человеческих ценностях. Вот формула фильма, раскрывающая причинно-следственные связи внутри повествования: Вещи → Воспоминания → Искусство → Единение.

Разберём по порядку.

Главные герои фильма, безусловно, дети. Упомянутые уже Саша и Аня, а также Ваня, Шура и Егор — они все «части» одной большой семьи — познают мир, наблюдают за взрослыми, влюбляются, ссорятся, проказничают и исправляют свои ошибки, трогают, нюхают, пробуют, слушают, смотрят. В конце концов, именно они становятся центром притяжения разлетающейся по атомам семьи, а значит причиной объединения атомов в молекулу. Именно дети, с подачи взрослых, находят семейные реликвии, сначала старый советский телефон, а потом и пленочный фотоаппарат Зенит.

Эти находки — вещи из прошлого, которые становятся знаками связанности героев — не чужих друг другу людей, символами преемственности поколений и общего прошлого для всех членов семьи. Вещи запускают череду воспоминаний: время рассказа перепрыгивает то в 1969 год, то на два года назад, то в наши дни, но параллельное повествование, раскручивающееся в разных временных пластах, в конце концов приводит всех в одну точку — в новый год, открывающий новый виток жизни семьи.

Вещи — это материализация памяти, старые вещи — ностальгия. Значение вещей в фильме не замкнуто в себе, они всегда отсылают к какому-то важному событию и связанными с ним людьми. Предметы в фильме — телефон или фотоаппарат — это всегда инструмент творчества, прямо или опосредованно. Через найденные предметы герои вспоминают о прошлом, а проводником воспоминаний становится творческий акт.

Фотоаппарат Зенит был призом за лучшее исполнение песни, который получил дедушка, когда был маленький. Эту песню помнят все члены семьи: бабушка и дедушка, дети, внуки. По телефону когда-то Колька пел ту самую песню Машке — давным давно дедушка с бабушкой тоже были детьми! С годами их крепкая дружба переросла в семью. А на найденном в чулане Зените теперь учится фотографировать внук Ваня и, кстати, влюбляется в юную красавицу, на которую тратит последний кадр фотопленки.

Фотографии вообще важный образ в фильме — в запечатлённых родных лицах сохранены моменты прошлого, единство поколений как бы подтверждается зафиксированной историей жизни семьи. Тут же будет уместным упомянуть, что фотоаппарат и телефон — это далеко не весь список раритетных вещей в фильме.

Настоящим фетишем для одного из героев — дачного соседа Григория Карловича — является реликтовый Москвич, выпущенный в середине прошлого века и сохраненный в первозданном виде. Нечего и говорить, что автомобиль — это не только личные воспоминания о прошлом, но и ностальгия о былом советском могуществе. Григорий Карлович — ироническое, но всё же доброе воплощение советского патриота, картавящего на манер вождя революции.

Вещный мир в фильме — важная эстетическая и смысловая составляющая, предметы играют ключевую роль в наполнении кадра и имеют огромное значение, работающее на общий замысел произведения. От вещей через воспоминания и искусство, будь то музыка или фотографии, герои обретают друг друга, провод от телефона становится как бы зримой нитью, связывающей одного человека с другим в одну большую семью.

Объединяются не только люди. Сшивается время: прошлое переплетается с настоящим через предметы и воспоминания. Даже разобщенное географическое пространство соединяется в фильме: действие разворачивается в Москве и Геленджике, кавказец поет песни про горы, киргиз рассказывает о красоте своей Родины. Фильм объединяет героев в художественном пространстве повествования, объединяет артистов и группу на съёмочной площадке, объединяет зрителей в кинозале.

Главный посыл авторов, заложенный уже в названии, можно выразить простой мыслью: счастье — это собранные воедино части целого.

В заключении несколько слов о том, кто делал этот фильм.

Актерский ансамбль: Владимир Носик, Елена Яковлева, Ольга Красько, Сергей Горобченко, Евгения Осипова, Сергей Аброскин, Лариса Удовиченко, Борис Галкин, Александр Пашутин, Армен Адилханян, а также талантливые молодые артисты Мирослава Коркина, Илья Синцов, Марк Мурашкин, Ульяна Куликова, Никита Кашеваров, Максим Иванов, София Льорет.

Съёмочная группа: режиссер-постановщик — Евгения Куль; сценарий – Виктория Шустикова, Анастасия Тамило, Игорь Подгурский, Юлия Бочарова; оператор-постановщик — Антон Азев, оператор — Андрей Соломонов, при содействии Александра Носовского; режиссеры монтажа – Мария Ильенко, Елена Смирнова, монтажёры: Александр Сылкин, Вячеслав Юдин, Валерий Пистрий; авторы песен – Анастасия Тамило, Георгий Васильев; композиторы – Максим Минцаев, Тигран Петросян; звукорежиссёры – Дарья Рудакова, Ирина Щепочкина, Алексей Бадыгов, Дмитрий Захаров; художники-постановщики – Лива Тагира, Света Максимова; иллюстратор — Клара Тагира.

Производство: Студия «Быть!», 2023 год.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.