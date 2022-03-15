MTS AI внедрила искусственный интеллект для «оживления» постеров фильмов в онлайн-кинотеатре KION

Компания MTS AI обучила искусственный интеллект и алгоритмы компьютерного зрения генерировать постеры для фильмов и сериалов, размещенных на стриминговой платформе KION. Правильно подобранное изображение повышает шансы на то, что зритель захочет посмотреть тот или иной фильм или сериал.

К/ф «Гостья из будущего», реж. Павел Арсенов, 1985

«Онлайн-кинотеатр KION сейчас предлагает аудитории в общей сложности более 13 тысяч наименований контента, включая контент партнеров, эксклюзивные и со-эксклюзивные картины и более 24 оригинальных сериалов и фильмов из линейки KION Originals. Мы активно развиваемся по техническим направлениям платформы, укрепляем наше контентное предложение, получаем признание индустрии и зрителей. Технологии на базе компьютерного зрения помогают делать наш продукт еще более комфортным для пользователей, а нам — экономить ресурсы на ручные настройки, переходя к автоматизированным инновационным решениям», – говорит директор по технологиям и продуктам МТС Медиа/KION Федор Ежов.

Искусственный интеллект оценивает видео по нескольким характеристикам. В первую группу критериев вошли эстетические: соблюдение правил композиции, отсутствие закрытых глаз и другие. Во вторую группу включили стилистические критерии: нейросети отбирали кадры, которые больше всего похожи на те, что обычно размещают на постерах. Это крупные планы актёров — так называемые клоуз-апы, — а также значимые фрагменты, когда, например, герои берут в руки оружие и готовятся к бою.

В итоге нейросеть определяет несколько «претендентов» для попадания на постеры. При этом количество отобранных кадров минимально. Если раньше редакторам платформы приходилось самостоятельно отсматривать огромные объемы контента и выбирать нужный кадр, то сейчас они выбирают всего из нескольких подобранных системой вариантов.

«Надеюсь, что разработанная нами технология автоматической генерации постеров не только облегчит жизнь редакторам KION, но и поможет зрителям в выборе наиболее интересного для них контента», — Александр Шершебнев, руководитель группы компьютерного зрения MTS AI.

Сериал «Need Хелп», реж. Дмитрий Булин, 2020

Искусственный интеллект также проверяет готовые изображения и подписи к ним на предмет запрещенного контента, а также на соответствие стилю и внутренним правилам онлайн-кинотеатра KION. Например, на постерах к сериалам на мультимедийной платформе не должно быть надписей вроде «Скоро в кино», как на афишах, анонсирующих выход фильмах. На первом этапе нейросеть проверила все загруженные постеры и нашла несколько некорректных, которые впоследствии компания заменила.

Тестирование подготовки и проверки постеров с помощью искусственного интеллекта в настоящее время продолжается.

Фото – кадры, которые подобрал искусственный интеллект для тестирования постеров

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