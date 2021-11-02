Онлайн-трансляция презентации нового театрального пространства запустится в Ночь искусств

В Москве 4 ноября состоится презентация нового театрального пространства «Арт-платформа» в Новом Манеже в самую творческую ночь России.

Центральной площадкой в Ночь Искусств станет театральное пространство в Новом Манеже. Для зрителей событие состоится в онлайн формате: прямая трансляция будет доступна на онлайн-ресурсе Культура.рф. Шоу и произведения в различных жанрах искусства, перфомансы и работы будущих резидентов пространства – лишь часть программы по случаю презентации площадки. Зрители смогут стать свидетелями кастинга в Международную театральную программу «ТеатрONstage» в партнерстве со Школой-студией МХАТ. Десять театральных коллективов были выбраны из всех, кто подал онлайн заявку, которых поступило больше сотни из разных городов и стран. Но только пять финалистов по итогам лабораторных показов смогут реализовать театральные работы в рамках программы и получить обратную связь от экспертной комиссии. На итог голосования могут повлиять и зрители, отдав свой голос онлайн на официальном сайте Арт-платформы.

Также в день презентации театрального пространства зрители онлайн трансляции смогут насладиться выступлением от театра «Балет Москва», от национального открытого чемпионата творческих компетенций «Art masters», а завершится вечер отрывком из оперы московского музыкального театра «Геликон-опера».

Руководитель Арт-платформы структурного подразделения Московского продюсерского центра Дмитрий Бикбаев на своей официальной странице в Instagram сообщил подписчикам: «Знаю, что многие хотели быть с нами в этот день, планировали поездку в Москву, но, к сожалению, в этот раз мы будем в формате online. Уверяю, что команда прикладывает все силы, работая 24 на 7, чтобы прямой эфир смог передать дух и всю красоту планируемого события. Ссылка на трансляцию уже доступна. Выходим в эфир 4 ноября в 16:30. Будем вместе». Режиссер Дмитрий Бикбаев стал куратором театрального пространства в Новом Манеже. Арт-платформа позволяет открывать новые возможности для творческой реализации амбициозных театральных инициатив.

Презентация новой театральной площадки познакомит зрителей со специально созданным залом-трансформером. Он вмещает до 300 зрителей. Здесь и реализуется флагманская международная программа Арт-платформы, обеспечивающая возможность создания, выпуска и дальнейшего проката спектаклей. По результатам лабораторных показов, экспертный совет определит победителя, проект которого будет реализован в 2022 году в открытом театральном пространстве «Арт-платформа».

В экспертную комиссию войдут знаменитые режиссеры, актеры, театральные критики и другие представители сферы. Так участники программы получат экспертную оценку от Дмитрия Бертмана, Сергея Землянского, Евгения Писарева, Александра Звягинцева, Сергея Майорова, Борислава Володина, Андрея Воробьева и других.

Трансляция для зрителей доступна по ссылке https://www.culture.ru/live/broadcast/20668/prezentaciya-novogo-otkrytogo-teatralnogo-prostranstva-art-platforma

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