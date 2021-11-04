В Пермском театре оперы и балета состоится премьера «Путеводителя по балету»

В Пермском театре оперы и балета 26, 27 и 28 ноября 2021 года состоится премьера «Путеводителя по балету». Это спектакль в двух частях. Первая из них, в постановке Антона Пимонова — попытка ответить на вопросы, из каких деталей состоит механизм под названием «балет», по каким законам работает это искусство и что оно способно сообщить современному зрителю. Музыка для этой части написана по заказу театра Настасьей Хрущёвой, одним из самых известных российских композиторов новой волны. После антракта все языки и модели танца складываются воедино — исполняется третий акт «Спящей красавицы» Петра Ильича Чайковского и Мариуса Петипа, один из лучших ансамблей в истории мировой хореографии. Хореографию Петипа 1890 года также возобновляет Антон Пимонов. Музыкальный руководитель постановки — главный дирижер театра Артём Абашев. Автор сценария — Богдан Королёк.

Антон Пимонов, руководитель Пермского балета, хореограф-постановщик:

— Идея спектакля — разобрать сначала в деталях механизм танца, в котором танцовщики являются главным инструментом, а затем собрать воедино все элементы классического танца. Король — персонаж, который ведет за собой зрителя из первой части во вторую. Они наглядно демонстрируют основные термины и понятия: что такое адажио и аллегро, кто такие балерина, премьер и кордебалет, для чего нужны пуанты. Зрителю нужно будет найти и увидеть различия между гротеском, характерным и классическим танцем. И вместе с королем придумать балетную пачку с пуантами.

Артём Абашев, музыкальный руководитель постановки:

— Музыка Настасьи Хрущёвой самобытна, она очень необычная, в ней есть много моментов, которые дают исполнителю некоторую свободу трактовки, и это здорово. Важно, что эта партитура создавалась вместе с хореографией и трансформировалась в ходе постановочных репетиций. В процессе написания мы много общались с Настасьей и нашли точки соприкосновения, от которых можно отталкиваться и создавать интересную историю.

Для обеих частей спектакля новое оформление придумали Степан Лукьянов и Анастасия Нефёдова, художники Электротеатра Станиславский. Также в постановочной группе — хормейстер-постановщик Евгений Воробьёв, художники по свету Сергей Васильев и Алексей Хорошев, видеохудожник Илья Старилов, ассистент художника по костюмам Ольга Васильева.

Спектакль адресован зрителям всех возрастов. К премьере театр готовит публичную программу Лаборатории современного зрителя.

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