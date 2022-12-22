«Спасите Леньку!»: Московский драматический театр «Человек» готовит необычную премьеру

27 декабря Московский драматический театр «Человек» покажет зрителям очередную премьеру – первую в предъюбилейном для него 49-м сезоне.

История «Человека» изобилует крутыми поворотами и прихотливыми «узорами судьбы»: периоды невероятной популярности и, не будет преувеличением сказать, мировой известности (в конце прошлого века театр объехал с гастролями едва ли не всю Европу) сменялись годами определенного затишья, накопления сил… Но во все времена этот небольшой, но гордый коллектив был верен своему кредо – отличаться «лица необщим выраженьем», причем уже на уровне репертуарной политики, включать в афишу по преимуществу те названия, которые не встретишь на других московских, а иной раз и российских подмостках. Так было в первые десятилетия жизни театра, когда его основатель и многолетний худрук Людмила Рошкован прививала отечественной сцене доселе «запретный плод» западной драматургии абсурда. И сегодня, когда после прихода на пост главного режиссера Владимира Скворцова, «Человек» вступил в новый интересный этап своей биографии, эта традиция сохраняется. В течение трех минувших сезонов репертуар «самого маленького» драматического театра Москвы прирос такими солидными и неожиданными работами, как «Гамлет (Сумарокова)» (трагедия «отца русского театра Александра Сумарокова возвращена на сцену спустя 260 лет забвения) или «Причал», поставленный по первому нереализованному на экране киносценарию Геннадия Шпаликова. Последней по времени из состоявшихся премьер, которая, также как и «Причал» вошла в лонг-лист Национальной театральной премии «Золотая Маска», стала «Аномальная Лиза» - оригинальная авторская версия режиссера Скворцова по мотивам культового мультфильма «Аномализа» знаменитого Чарли Кауфмана, что опять-таки нельзя не назвать шагом первопроходческим и явлением уникальным, как бы это громко ни звучало, уже для мирового театра.

Готовящуюся к выпуску пьесу «Спасите Леньку!» верный своим установкам «Человек» также представит столичной публике впервые. Впрочем, на российских просторах она уже имеет пусть небольшую, но достаточно яркую сценическую судьбу: относительно недавно к ней обратились сначала Астраханский, а затем Кинешемский драматические театры. Автор пьесы Малика Икрамова – математик, системный программист по основной специальности, работавшая в сфере фондового рынка – впервые обратилась к литературному творчеству около 10-ти лет назад. Ее произведения, написанные в разных жанрах, участвовали в целом ряде драматургических конкурсов (благо, их сегодня в России хватает!) и с завидным постоянством попадали в шорт-листы, становились лауреатами. Однако сколько-нибудь заметной театральной биографии драматург до сей поры не обрела. «Спасите Леньку!» стала в определенном смысле прорывом – и премьера в «Человеке», как надеются в театре, сумеет этому еще более поспособствовать. Текст М. Икрамовой заметным образом выделяется на фоне огромного количества создаваемых в наши дни драматургических произведений. Он в некотором роде шокирует уже на уровне списка действующих лиц. Судите сами: события пьесы происходят в блокадном Ленинграде, но при этом в числе персонажей фигурируют Лев, Жираф, Мартышка и Акула. А рядом жители героического города: сотрудники Института растениеводства, призванные спасти драгоценный семенной фонд, школьники… И главный герой 9-летний Леня Шапиро, умирающий от дистрофии, чье письмо, запечатанное в бутылке, доходит до обитателей волшебной жаркой Африки.

Драматург достаточно бесстрашно соединяет, завязывает в тугой узел две, казалось бы, взаимоисключающих линии – и в этом парадоксальном контрапункте достигает подлинно трагического звучания высокого накала. Чередование сказочных сцен с эпизодами, рисующими блокадные будни без каких-либо прикрас, суровыми, даже жесткими красками позволяет достичь какого-то совершенно особого эффекта – в таком свете одна из самых страшных и одновременно величественных страниц истории Великой Отечественной, кажется, доселе не представала.

Леньку, конечно же, должны спасти – по-другому и быть не может… Однако, не будем раскрывать всех подробностей сюжета, увы, обретшего в наши дни новую актуальность. Скажем только, что, обратившись к этой куда как непростой пьесе, главный режиссер «Человека» решил еще немного усложнить себе задачу – Скворцов активно задействует в будущем спектакле художественные элементы и приемы театра кукол, для чего к репетиционному процессу привлечены специалисты-профессионалы в этой сфере театрального искусства.

Приглашая зрителей на свою новую премьеру, Театр «Человек», как то ему свойственно, отнюдь не обещает «приятного просмотра». Но искренне надеется, что люди, пришедшие в маленький зал в Скатертном переулке, станут собеседниками в откровенном и честном разговоре о самом главном. О смерти и жизни.

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