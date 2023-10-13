Опера-олонхо известного режиссера России и Якутии Андрея Борисова была приурочена к 100-летию ЯАССР, который отмечали в прошлом году. В декабре 2022 года спектакль смогла оценить зрители Москвы и Санкт-Петербурга: оперу показали в Большом и Мариинском театрах.

«Ньургун Боотур» – первое произведение музыкально-театрального профессионального искусства Якутии, созданное в 1947 году. В качестве основы авторы – композиторы Марк Жирков и Генрих Литинский – взяли эпическое творение якутского народа – эпос олонхо. В 2005 году ЮНЕСКО провозгласило якутский героический эпос олонхо шедевром нематериального культурного наследия человечества.

Сюжет спектакля строится вокруг борьбы добра и зла. Ньургун Боотур – могущественный богатырь (боотур), вступающий в борьбу с темными силами ради спасения народа.

Опера звучит на якутском языке, телеверсия, как и каждый спектакль на сцене, дополняется титрами на русском языке.

Для того, чтобы показать оперу жителям малых сел Якутии, была создана телеверсия спектакля для демонстрации в кинотеатрах. До конца года показы оперы «Ньургун Боотур» в кино состоятся в четырех населенных пунктах, где имеются кинозалы «Экстра Синема». Предполагается, что каждый показ в залах киносети будет сопровождаться встречей зрителей с исполнителями главных партий.

Ранее технологию «Экстра Синема» Президент России Владимир Путин поручил взять за основу для разработки и реализации программы по формированию в малых населенных пунктах (с численностью населения до 50 тысяч человек) центров воспроизведения аудиовизуального контента, а также по обеспечению воспроизведения аудиовизуального контента в системе среднего общего и профессионального образования.

С прошлого года в Якутии организовано 27 кинозалов по технологии кинопоказа и цифровой дистрибьюции «Экстра Синема». Оборудование, разработанное компанией - резидентом якутского Технопарка, это полноценная экосистема для кинотеатров: кинопроектор, который в несколько раз дешевле западных аналогов, возможность подключения сервисов по продаже билетов и программы «Пушкинская карта», защита от несанкционированного копирования и даже автоматическое отслеживание авторских отчислений авторам фильмов. Стоимость оборудования позволяет добиться окупаемости кинопоказов даже в небольших селах.

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