Министерство культуры Пермского края превратился в съемочную площадку. В центре Перми снимали начальные сцены нового фильма Свердловской киностудии «Втроем».

По сюжету, героиня Ирины Старшенбаум – Даша - занимает в Минкульте высокий пост. В поисках себя, она сбегает в командировку по Пермскому краю. Чтобы показать самые красивые уголки Прикамья, съемочная группа побывала в Чусовом, Лысьве, Губахе, деревне Кондратово и других населенных пунктах.

«Тема роуд-муви для меня очень близка. Длительные поездки, когда я садилась в машину и куда-то уезжала на несколько дней, были у меня в разных странах: и в России, и в Италии, и в Америке, и во Франции. Я люблю этот формат, происходит перезагрузка. Люблю куда-то прилететь, взять машину, выключить телефон и куда-то ехать», - рассказала журналистам исполнительница главной роли Ирина Старшенбаум.

Партнером Ирины Старшенбаум на площадке стала актриса Александра Ревенко. Она сыграла подругу и коллегу Даши – секретаря Лену.

«Моя героиня яркая, веселая, легкая девушка, которая всегда хочет чего-то большего. И она не просто подруга главной героини, но и, можно сказать, ее заноза, которая с самого начала заставляет Дашу еще раз подумать о своих решениях, пересмотреть их», - рассказала исполнительница роли Лены Александра Ревенко.

Главную мужскую роль в картине исполняет Сергей Кузнецов. По сюжету, его герой – владелец бара Сергей - немного младше Даши, и разница в возрасте, в том числе, помогает раскрыть характеры обоих персонажей.

«Когда ко мне попал сценарий, у меня возникло какое-то теплое, доброе ощущение! Я узнал себя, узнал друга, подругу, и, как мне кажется, эта история если не про каждого, то про многих... Мне хочется, чтобы об этом парне хотелось думать, сопереживать ему, сделать так, чтобы каждый зритель стал соучастником этой истории. Я ловлю эти мгновения за хвост, ведь я нахожусь в атмосфере любви, добра и тепла, в красивых местах, с красивыми людьми, которые делают все, чтобы история прозвучала!», - поделился актер Сергей Кузнецов.

Отметим, что «Втроем» стал дебютным полнометражным фильмом режиссера Александры Сарана.

«Это фильм про встречу двух очень разных людей, которая изменила всю их жизнь. Романтическая комедия - это самый лучший жанр на свете, позволяющий видеть в жизни только хорошее и не высвечивать ее темные стороны. Он дает зрителям ощущение легкости, влюбленности», - говорит режиссер Александра Сарана.

В проекте также занят известный оператор-постановщик Алишер Хамидходжаев, отмеченный премиями за лучшую операторскую работу на Венецианском кинофестивале («Бумажный солдат»), премией «Кинотавр» и «Белый слон» («Жить»). В его послужном списке такие фильмы, как «Аритмия», «Война Анны» и другие.

«Бог подарил нам радость встречи с Пермским краем! Удивительное место! Мы показываем Парму тёплой, окутанной золотом осени, населённой добрыми отзывчивыми людьми. Наш фильм обращён к зрителю, это душевный разговор о любви, нежности, невероятной красоте», - рассказал Алишер Хамидходжаев.

В съемках картины принимают участие выпускники Школы кино Свердловской киностудии – в Екатеринбурге уже третий год готовят специалистов второго состава киногруппы: осветителей, вторых режиссеров, ассистентов оператора и других.

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