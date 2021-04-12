10 причин посетить «Союзмультпарк» на ВДНХ

8 апреля в России праздновали День анимации. Совсем недавно на ВДНХ открылся уникальный развлекательно-развивающий центр «Союзмультпарк», посвященный культовым отечественным анимационным лентам. Десять самых интересных аттракционов мультимедийного центра, на которые стоит обратить внимание, — в специальной подборке.
1. «Путешествие внутрь мультфильма»
Посещение центра стоит начать с самого большого зала-аттракциона, представляющего собой три взаимосвязанных экрана — два вертикальных и один горизонтальный, расположенный на полу. Мультгерои на интерактивных панелях реагируют на действия участников, вовлекая их в музыкальную игру. Здесь можно попасть в тропические джунгли вместе с Маугли, а можно — на борт Летучего корабля. А что насчет самой большой в мире ванной с красками? Двухмерный симулятор «ванны» позволит гостям оставить свой красочный «след» при перемещениях по залу.
2. «Страна непослушных красок»
Любителям космоса придется по душе аттракцион, посвященный мультфильму Романа Качанова «Тайна третьей планеты» (по книге Кира Булычева «Путешествие Алисы»). На все стены в этом помещении осуществляется «космическая» проекция. Галактическим путешественникам, оказавшимся на разоренной роботами космической поляне, предстоит спецоперация — спасти редких животных от роботов и раскрасить «планету» так, чтобы на ней выросли диковинные цветы. Задача участников — попасть в роботов специальными шарами, из которых при взрыве вылетают яркие краски.
3. «Оживи героев мультфильмов»
В этом зале участники аттракциона с помощью современных технологий смогут создать своих любимых персонажей из таких мультиков, как «Ну, погоди!», «Простоквашино», «Тайна третьей планеты», «Малыш и Карлсон»… и оживить их. Для этого нужно раскрасить их карандашами и отсканировать — после чего герои попадут на экран и смогут даже пообщаться.
4. Купольный кинотеатр
Тем, кто когда-либо мечтал посмотреть мультфильм прямо на небе, стоит посетить купольный кинотеатр. Удобно расположившись в кресле-подушке, здесь можно посмотреть любимые мультфильмы на сферическом экране, что создает эффект полного погружения в волшебный мир.
Видеоролик, проецируемый на купольный потолок, идет около пяти минут и содержит сцены, собранные из знаковых российских мультфильмов. Это один из самых необычных кинотеатров в мире, в котором могут расположиться до 10 человек.
5. «Полет 360»
Бесстрашных воздухоплавателей ждет дирижабль с мультгероями, на котором они смогут отправиться в путешествие по анимационным вселенным и просторам России в формате 360 градусов. Так, например, взрослых и юных авиаторов ждет увлекательный полет над Простоквашино. Аттракцион реализован в виртуальной реальности, сеанс длится пять минут.
6. «Карта земли Винни-Пуха»
Аттракцион посвящен мультфильмам Федора Хитрука о Винни-Пухе по мотивам сказок Алана Милна. Стены и пол в этом зале интерактивные. Цель игры — помочь Винни-Пуху собрать подарки для ослика Иа. Увлекательный квест дополнен красочными декорациями и фотозонами.
7. «Вовка в Тридевятом царстве»
Аттракцион поделен на две зоны, в каждой из которых гости смогут посоревноваться в лентяйстве и трудолюбии: в первом случае выиграет тот, кто дольше всех просидит на троне, а во втором все желающие смогут научиться премудростям от Василисы и с помощью проекции построить дворец или сплести скатерть-самобранку. Зал оформлен как Тридевятое царство из мультфильма Бориса Степанцева.
8. «Прогулка с Карлсоном по крышам»
Еще один мультфильм Степанцева послужил вдохновением для оформления другой игровой комнаты. Аттракцион представлен в виде городского пейзажа из сказки «Малыш и Карлсон». Ребята смогут побегать по объемным крышам Стокгольма, попугать местных воришек, крадущих белье, а также заглянуть в гости в домик к самому Карлсону.
9. «Комната с фонариком в руке»
Это самый таинственный аттракцион «Союзмультпарка», вдохновленный всеми любимым мультфильмом Юрия Норштейна «Ежик в тумане». С помощью фонариков детям и взрослым предстоит помочь заблудившемуся Ежику отыскать Медвежонка. Но это не все секреты, которые скрываются в густом тумане… Атмосферу дополнит тематическое музыкальное оформление, а также звуковые эффекты при взаимодействии с проекцией.
10. «Музей Союзмультфильм. Таймлайн»
Здесь оживает история самой легендарной фабрики мультфильмов в стране. Прикосновения к незаполненным элементам иллюстрации на экране помогут в простой и очень увлекательной форме узнать больше о том, как создавались шедевры российской и мировой анимации.
Всего в экспозиции павильона представлено 18 мультимедийных аттракционов, которые созданы по мотивам отечественных мультфильмов с использованием новейших цифровых технологий — VR (виртуальной реальности), AR (дополненной реальности), 3D-анимации, автономного развития и бесконечной генерации графических объектов.
Фото предоставлено Центром «Союзмультпарк»Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.