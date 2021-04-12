10 причин посетить «Союзмультпарк» на ВДНХ

8 апре­ля в Рос­сии празд­но­ва­ли День ани­ма­ции. Совсем недав­но на ВДНХ открыл­ся уни­каль­ный раз­вле­ка­тель­но-раз­ви­ва­ю­щий центр «Союз­мульт­парк», посвя­щен­ный куль­то­вым оте­че­ствен­ным ани­ма­ци­он­ным лен­там. Десять самых инте­рес­ных аттрак­ци­о­нов муль­ти­ме­дий­но­го цен­тра, на кото­рые сто­ит обра­тить вни­ма­ние, — в спе­ци­аль­ной подборке.

1. «Путе­ше­ствие внутрь мультфильма»

Посе­ще­ние цен­тра сто­ит начать с само­го боль­шо­го зала-аттрак­ци­о­на, пред­став­ля­ю­ще­го собой три вза­и­мо­свя­зан­ных экра­на — два вер­ти­каль­ных и один гори­зон­таль­ный, рас­по­ло­жен­ный на полу. Мульт­ге­рои на интер­ак­тив­ных пане­лях реа­ги­ру­ют на дей­ствия участ­ни­ков, вовле­кая их в музы­каль­ную игру. Здесь мож­но попасть в тро­пи­че­ские джунгли вме­сте с Мауг­ли, а мож­но — на борт Лету­че­го кораб­ля. А что насчет самой боль­шой в мире ван­ной с крас­ка­ми? Двух­мер­ный симу­ля­тор «ван­ны» поз­во­лит гостям оста­вить свой кра­соч­ный «след» при пере­ме­ще­ни­ях по залу.

2. «Стра­на непо­слуш­ных красок»

Люби­те­лям кос­мо­са при­дет­ся по душе аттрак­ци­он, посвя­щен­ный мульт­филь­му Рома­на Кача­но­ва «Тай­на тре­тьей пла­не­ты» (по кни­ге Кира Булы­че­ва «Путе­ше­ствие Али­сы»). На все сте­ны в этом поме­ще­нии осу­ществ­ля­ет­ся «кос­ми­че­ская» про­ек­ция. Галак­ти­че­ским путе­ше­ствен­ни­кам, ока­зав­шим­ся на разо­рен­ной робо­та­ми кос­ми­че­ской поляне, пред­сто­ит спе­цо­пе­ра­ция — спа­сти ред­ких живот­ных от робо­тов и рас­кра­сить «пла­не­ту» так, что­бы на ней вырос­ли дико­вин­ные цве­ты. Зада­ча участ­ни­ков — попасть в робо­тов спе­ци­аль­ны­ми шара­ми, из кото­рых при взры­ве выле­та­ют яркие краски.

3. «Ожи­ви геро­ев мультфильмов»

В этом зале участ­ни­ки аттрак­ци­о­на с помо­щью совре­мен­ных тех­но­ло­гий смо­гут создать сво­их люби­мых пер­со­на­жей из таких муль­ти­ков, как «Ну, пого­ди!», «Про­сто­ква­ши­но», «Тай­на тре­тьей пла­не­ты», «Малыш и Карлсон»… и ожи­вить их. Для это­го нуж­но рас­кра­сить их каран­да­ша­ми и отска­ни­ро­вать — после чего герои попа­дут на экран и смо­гут даже пообщаться.

4. Куполь­ный кинотеатр

Тем, кто когда-либо меч­тал посмот­реть мульт­фильм пря­мо на небе, сто­ит посе­тить куполь­ный кино­те­атр. Удоб­но рас­по­ло­жив­шись в крес­ле-подуш­ке, здесь мож­но посмот­реть люби­мые мульт­филь­мы на сфе­ри­че­ском экране, что созда­ет эффект пол­но­го погру­же­ния в вол­шеб­ный мир.

Видео­ро­лик, про­еци­ру­е­мый на куполь­ный пото­лок, идет око­ло пяти минут и содер­жит сце­ны, собран­ные из зна­ко­вых рос­сий­ских мульт­филь­мов. Это один из самых необыч­ных кино­те­ат­ров в мире, в кото­ром могут рас­по­ло­жить­ся до 10 человек.

5. «Полет 360»

Бес­страш­ных воз­ду­хо­пла­ва­те­лей ждет дири­жабль с мульт­ге­ро­я­ми, на кото­ром они смо­гут отпра­вить­ся в путе­ше­ствие по ани­ма­ци­он­ным все­лен­ным и про­сто­рам Рос­сии в фор­ма­те 360 гра­ду­сов. Так, напри­мер, взрос­лых и юных авиа­то­ров ждет увле­ка­тель­ный полет над Про­сто­ква­ши­но. Аттрак­ци­он реа­ли­зо­ван в вир­ту­аль­ной реаль­но­сти, сеанс длит­ся пять минут.

6. «Кар­та зем­ли Винни-Пуха»

Аттрак­ци­он посвя­щен мульт­филь­мам Федо­ра Хит­ру­ка о Вин­ни-Пухе по моти­вам ска­зок Ала­на Мил­на. Сте­ны и пол в этом зале интер­ак­тив­ные. Цель игры — помочь Вин­ни-Пуху собрать подар­ки для осли­ка Иа. Увле­ка­тель­ный квест допол­нен кра­соч­ны­ми деко­ра­ци­я­ми и фотозонами.

7. «Вовка в Три­де­вя­том царстве»

Аттрак­ци­он поде­лен на две зоны, в каж­дой из кото­рых гости смо­гут посо­рев­но­вать­ся в лен­тяй­стве и тру­до­лю­бии: в пер­вом слу­чае выиг­ра­ет тот, кто доль­ше всех про­си­дит на троне, а во вто­ром все жела­ю­щие смо­гут научить­ся пре­муд­ро­стям от Васи­ли­сы и с помо­щью про­ек­ции постро­ить дво­рец или спле­сти ска­терть-само­бран­ку. Зал оформ­лен как Три­де­вя­тое цар­ство из мульт­филь­ма Бори­са Степанцева.

8. «Про­гул­ка с Карлсо­ном по крышам»

Еще один мульт­фильм Сте­пан­це­ва послу­жил вдох­но­ве­ни­ем для оформ­ле­ния дру­гой игро­вой ком­на­ты. Аттрак­ци­он пред­став­лен в виде город­ско­го пей­за­жа из сказ­ки «Малыш и Карлсон». Ребя­та смо­гут побе­гать по объ­ем­ным кры­шам Сток­голь­ма, попу­гать мест­ных вори­шек, кра­ду­щих белье, а так­же загля­нуть в гости в домик к само­му Карлсону.

9. «Ком­на­та с фона­ри­ком в руке»

Это самый таин­ствен­ный аттрак­ци­он «Союз­мульт­пар­ка», вдох­нов­лен­ный все­ми люби­мым мульт­филь­мом Юрия Нор­штей­на «Ежик в тумане». С помо­щью фона­ри­ков детям и взрос­лым пред­сто­ит помочь заблу­див­ше­му­ся Ежи­ку отыс­кать Мед­ве­жон­ка. Но это не все сек­ре­ты, кото­рые скры­ва­ют­ся в густом тумане… Атмо­сфе­ру допол­нит тема­ти­че­ское музы­каль­ное оформ­ле­ние, а так­же зву­ко­вые эффек­ты при вза­и­мо­дей­ствии с проекцией.

10. «Музей Союз­мульт­фильм. Таймлайн»

Здесь ожи­ва­ет исто­рия самой леген­дар­ной фаб­ри­ки мульт­филь­мов в стране. При­кос­но­ве­ния к неза­пол­нен­ным эле­мен­там иллю­стра­ции на экране помо­гут в про­стой и очень увле­ка­тель­ной фор­ме узнать боль­ше о том, как созда­ва­лись шедев­ры рос­сий­ской и миро­вой анимации.

Все­го в экс­по­зи­ции пави­льо­на пред­став­ле­но 18 муль­ти­ме­дий­ных аттрак­ци­о­нов, кото­рые созда­ны по моти­вам оте­че­ствен­ных мульт­филь­мов с исполь­зо­ва­ни­ем новей­ших циф­ро­вых тех­но­ло­гий — VR (вир­ту­аль­ной реаль­но­сти), AR (допол­нен­ной реаль­но­сти), 3D-ани­ма­ции, авто­ном­но­го раз­ви­тия и бес­ко­неч­ной гене­ра­ции гра­фи­че­ских объектов.

Фото предо­став­ле­но Цен­тром «Союз­мульт­парк»

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