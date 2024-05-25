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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUОпределен состав жюри конкурса на создание патриотической песни «Голоса Родины – 2024»

Определен состав жюри конкурса на создание патриотической песни «Голоса Родины – 2024»

editor
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голоса родины

Произведения участников Всероссийского творческого конкурса композиторов и поэтов на создание патриотической песни «Голоса Родины» будут оценивать видные деятели культуры и искусства. Конкурс проводится Российским музыкальным союзом (РМС) при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

В жюри отборочного этапа вошли:

  • Ольга Пашинина – музыковед, кандидат искусствоведения, лауреат международных и всероссийских конкурсов, доцент МГИК и МПГУ, координатор Международной премии «Чистый звук»;
  • Йосси Тавор – журналист, музыковед, обозреватель по вопросам культуры, автор программ и ведущий радио «Орфей»;
  • Марина Задерацкая – музыковед, генеральный директор журнала «PianoФорум», менеджер международных проектов РМС;
  • Айк Григорян – музыкальный продюсер, пианист, создатель проекта Opera Night, продюсер конкурсных проектов «Вся страна», «Песни Победы», Arena Moscow Night и музыкально-исторической постановки «Ленинградская новелла»;
  • Павел Левадный – композитор, пианист, ответственный секретарь Союза композиторов России, научный секретарь Гильдии музыкознания и Гильдии музыкального образования РМС, директор по развитию и продюсер творческих проектов АНО «Эолова арфа».

До 18 октября судьи выберут 12 лучших композиций, которые прозвучат в финале. Финальный гала-концерт конкурса, приуроченный ко Дню народного единства, состоится в Москве.

В жюри финала конкурса вошли:

  • Александр Клевицкий – генеральный директор РМС, композитор, заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель и главный дирижер Академического Большого концертного оркестра им. Ю.В. Силантьева, член Общественного совета при Министерстве культуры РФ;
  • Лариса Назарова – генеральный директор Благотворительного фонда актеров, актриса, заслуженный работник культуры РФ, почетный член Российской академии художеств;
  • Александр Шаганов – поэт-песенник, автор слов к популярным эстрадным песням;
  • Людмила Сироткина – начальник отдела музыкального искусства и народного творчества Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры РФ;
  • Юрий Потеенко – композитор, хоровой дирижер, музыкальный педагог, заслуженный деятель искусств РФ, пятикратный лауреат премии «Золотой орел» в номинации «Лучшая музыка к фильму»;
  • Татьяна Рогозина – поэтесса, композитор, автор-исполнитель, общественный деятель, член Союза писателей России, лауреат премий «Песня года» и «Шансон года»;
  • Александр Симоненко – композитор, автор музыки и музыкального оформления к спектаклям, полнометражным фильмам, телесериалам и спортивным шоу.

Конкурсанты, ставшие победителями и призерами в номинациях, награждаются дипломами лауреатов конкурса – первой, второй либо третьей степени и памятными призами. Конкурсанты, ставшие победителями в номинациях, получают денежные призы.

Оценка исполнений музыкальных произведений в специальной номинации «Приз зрительских симпатий» осуществляется путем зрительского голосования на сайте проекта.

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