Определен состав жюри конкурса на создание патриотической песни «Голоса Родины – 2024»

Произведения участников Всероссийского творческого конкурса композиторов и поэтов на создание патриотической песни «Голоса Родины» будут оценивать видные деятели культуры и искусства. Конкурс проводится Российским музыкальным союзом (РМС) при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
В жюри отборочного этапа вошли:
- Ольга Пашинина – музыковед, кандидат искусствоведения, лауреат международных и всероссийских конкурсов, доцент МГИК и МПГУ, координатор Международной премии «Чистый звук»;
- Йосси Тавор – журналист, музыковед, обозреватель по вопросам культуры, автор программ и ведущий радио «Орфей»;
- Марина Задерацкая – музыковед, генеральный директор журнала «PianoФорум», менеджер международных проектов РМС;
- Айк Григорян – музыкальный продюсер, пианист, создатель проекта Opera Night, продюсер конкурсных проектов «Вся страна», «Песни Победы», Arena Moscow Night и музыкально-исторической постановки «Ленинградская новелла»;
- Павел Левадный – композитор, пианист, ответственный секретарь Союза композиторов России, научный секретарь Гильдии музыкознания и Гильдии музыкального образования РМС, директор по развитию и продюсер творческих проектов АНО «Эолова арфа».
До 18 октября судьи выберут 12 лучших композиций, которые прозвучат в финале. Финальный гала-концерт конкурса, приуроченный ко Дню народного единства, состоится в Москве.
В жюри финала конкурса вошли:
- Александр Клевицкий – генеральный директор РМС, композитор, заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель и главный дирижер Академического Большого концертного оркестра им. Ю.В. Силантьева, член Общественного совета при Министерстве культуры РФ;
- Лариса Назарова – генеральный директор Благотворительного фонда актеров, актриса, заслуженный работник культуры РФ, почетный член Российской академии художеств;
- Александр Шаганов – поэт-песенник, автор слов к популярным эстрадным песням;
- Людмила Сироткина – начальник отдела музыкального искусства и народного творчества Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры РФ;
- Юрий Потеенко – композитор, хоровой дирижер, музыкальный педагог, заслуженный деятель искусств РФ, пятикратный лауреат премии «Золотой орел» в номинации «Лучшая музыка к фильму»;
- Татьяна Рогозина – поэтесса, композитор, автор-исполнитель, общественный деятель, член Союза писателей России, лауреат премий «Песня года» и «Шансон года»;
- Александр Симоненко – композитор, автор музыки и музыкального оформления к спектаклям, полнометражным фильмам, телесериалам и спортивным шоу.
Конкурсанты, ставшие победителями и призерами в номинациях, награждаются дипломами лауреатов конкурса – первой, второй либо третьей степени и памятными призами. Конкурсанты, ставшие победителями в номинациях, получают денежные призы.
Оценка исполнений музыкальных произведений в специальной номинации «Приз зрительских симпатий» осуществляется путем зрительского голосования на сайте проекта.