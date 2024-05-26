Завершился приём заявок на конкурс «Партитура»

В адрес Оргкомитета III Всероссийского конкурса молодых композиторов «Партитура» поступили рекордные 1 094 заявки из 101 населенного пункта России, в том числе от авторов с новых территорий. Свои работы прислали и композиторы из соседних государств – Казахстана, Беларуси, Абхазии.

Александр Соколов



22 мая в Центральном Доме литераторов жюри конкурса не только подвело итоги первого этапа конкурса, но и обсудило перспективы его дальнейшего развития. В первой рабочей встрече приняли участие: ректор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Александр Соколов; председатель Совета Союза композиторов России, композитор Александр Чайковский; известные российские композиторы Алексей Рыбников и Юрий Потеенко, руководитель Ассоциации киномузыки Российского музыкального союза Иван Бурляев; генеральный директор Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Андрей Борисов; художественный руководитель и главный режиссёр Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н.И. Сац Георгий Исаакян, композитор и художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский, генеральный директор Русского музыкального общества Екатерина Чебыкина, художественный руководитель культурного центра «Сириус» Ханс-Йоахим Фрай, известная пианистка Екатерина Мечетина и другие деятели культуры.

Ханс-Йоахим Фрай

Алексей Рыбников

Свои приветствия «Партитуре» направили художественный руководитель и главный дирижёр Государственного академического Большого симфонического оркестра имени Чайковского Владимир Федосеев и композитор Александра Пахмутова. «Для начинающих музыкантов «Партитура» — это шанс заявить о себе, и для многих из них он станет трамплином в мир большой музыки. Благодаря радиостанции «Орфей» музыку конкурсантов услышат и полюбят сотни тысяч людей не только в России, но и за её пределами», – отметила Александра Пахмутова в приветственном слове.

Ирина Герасимова



«Мы видим, как растёт интерес к конкурсу по числу присланных заявок. Судите сами: на первый конкурс «Партитура» было прислано немногим больше 200 работ. На второй – 800 заявок. На третий – более тысячи, – рассказала председатель оргкомитета «Партитуры», генеральный директор-художественный руководитель Российского государственного музыкального телерадиоцентра «Орфей» Ирина Герасимова. — Расширилась и география конкурса: заявки пришли из 101 населенного пункта. Представлены все регионы: Урал, Сибирь, Приморье, Поволжье, Забайкалье, автономные республики – Татарстан, Башкирия, Якутия, Карелия». Также Ирина Герасимова отметила, что есть заявки от авторов с новых территорий (из Луганска, Донецка и Ясиноватой), а также из Крыма (из Симферополя и Севастополя). Свои работы прислали композиторы из соседних государств – Казахстана, Беларуси, Абхазии».

Георгий Исаакян

В том, что поклонники современной музыки услышат много прекрасных произведений, уверена Екатерина Чебыкина, глава Русского музыкального общества: «РМО выступает генеральным партнером конкурса «Партитура». Исторически Русское музыкальное общество поддерживало композиторов, благодаря деятельности организации были открыты первые консерватории на территории всей Российской империи. И первым выпускником Санкт-Петербургской консерватории (а значит, и первым профессиональным композитором) стал Петр Ильич Чайковский. Сегодня у РМО и конкурса «Партитура» есть одна общая цель – создание новых возможностей для музыкантов и композиторов. И с этой задачей организаторы конкурса справляются успешно – открывают новые имена и дают молодым талантливым композиторам академического направления возможность заявить о себе!»

Условия конкурса предполагают участие в восьми номинациях: «Симфоническое произведение крупной формы», «Симфоническое произведение малой формы», «Балетная музыка», «Оперная музыка», «Киномузыка», «Хоровая музыка», «Произведение для одного или нескольких инструментов/голосов с оркестром», «Эстрадно-симфоническое произведение, музыка оперетты и мюзикл». Самыми востребованными у участников стали номинации «Симфоническое произведение малой формы» и «Хоровая музыка», в этих секциях оргкомитет получил 279 и 265 заявок соответственно.



В номинации «Киномузыка» примут участие 98 работ. Сфера кино сейчас особенно востребована у композиторов, отметил композитор Юрий Потеенко, но важно открыть в этом жанре собственную уникальность: «Мы надеемся, что сформируется какая-то своя идея, своё видение сегодняшнего современного российского кино, в котором будет востребована та музыка, которая ментально ближе нам, которая не основана на каких-то шаблонах, к которым мы привыкли из зарубежного кино, но будет исходить в том числе из традиций русской музыки».

Александр Клевицкий



По правилам конкурса, возраст участников не должен превышать 35 лет. Средний возраст музыкантов, приславших свои работы, – 26 лет. Но есть среди участников и совсем юные авторы. Самому молодому участнику всего 8 лет, в номинации «Киномузыка» есть сочинение 11-летнего мальчика, в номинациях «Симфоническое произведение крупной формы» и «Оперная музыка» – заявки от 14-летних композиторов. Широкий возрастной диапазон – одно из удачных положений «Партитуры», считает ректор Московской государственной консерватории Александр Соколов: «Достоинство этого конкурса в его подвижности. Каждый год что-то меняется, и в этих перемена есть отражение существа сегодняшнего композиторского дела. Композиторы начинают по-разному – кто-то раньше, кто-то позже. Скажем, знаменитый Эдисон Денисов сначала закончил Томский университет, был математиком, а потом стал выдающейся фигурой в композиторском деле. Поэтому такая раскрытость на возрастном диапазоне, я думаю, это уже объективная оценка того, что нужно учитывать».

Как отметил председатель совета Союза композиторов России, пианист Александр Чайковский, конкурс «Партитура» становится большим событием для творческой молодёжи и для будущего искусства России: «Беспрецедентное количество заявок доказывает, что композиторы нужны и показывает, настолько много у нас талантливых молодых людей в стране. Потому что почему-то люди хотят творить, а когда молодые люди хотят творить, это значит, что страна живёт и это самое главное, это вселяет большой оптимизм».



Из 1094 заявок члены жюри выберут 40 произведений, по пять в каждой номинации. Отбор пройдёт осенью в формате открытых концертных читок в Большом зале Московской консерватории, сочинения финалистов прозвучат в исполнении Московского государственного академического симфонического оркестра.



В конце 2024 года в Московской государственной консерватории имени Чайковского состоится гала-концерт, где в исполнении Московского государственного академического симфонического оркестра прозвучат произведения победителей конкурса «Партитура».



III Всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура» проводится Фондом инновационного развития культуры, образования, науки (ФИРКОН) совместно с телерадиоцентром «Орфей», Министерством культуры Российской Федерации, Союзом композиторов России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Генеральный партнер – Русское музыкальное общество.