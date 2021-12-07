Школьник из Екатеринбурга стал абсолютным чемпионом мира по китайскому языку среди учащихся начальных школ

Дмитрий Васецкий получил наивысшую награду жюри в самом престижном международном конкурсе среди знатоков Китая «Мост китайского языка».

Всемирный конкурс на знание китайского языка проводится государственной канцелярией Китая и главным управлением Институтов Конфуция ежегодно. В 2021 году это был 20-й, юбилейный конкурс среди студентов и первый для учеников начальной школы.

Юный екатеринбуржец, пройдя все этапы отбора, сначала одержал победу в екатеринбургском консульском округе, затем, в июне 2021 года, получил первое место во всероссийском этапе конкурса, и в финале, стал чемпионом Европы, а затем и чемпионом мира.

Континентальными чемпионами первого всемирного конкурса среди младших школьников стали: Кларетта Лорин Онг, Индонезия, Васецкий Дмитрий, Россия, Элисон Холт, Вашингтон, США, Лина Чунг Шан И, Мадагаскар, Дженнифер Сан, Окленд, Новая Зеландия.

По правилам конкурса, Дмитрий получит не только титут «Чемпион мира», а так же звание «Маленький посол Китая в мире» и «Будущая звезда Китая». В качестве приза чемпион мира и чемпионы континентов получат интерактивные игрушки Панды, говорящие на китайском языке.

Для студентов — победителей этого конкурса предназначены ещё более интересные призы — стипендия, бесплатное образование в китайских ВУЗах и оплата авиабилетов к месту учёбы и обратно.

«Мне очень приятно, что международное жюри оценило мои знания, ведь я ежедневно учу этот интересный язык, стараюсь погрузиться в историю Китая, его культуру и традиции. Я очень надеюсь, что в будущем у меня будет возможность получить высшее образование в КНР и ещё лучше узнать эту удивительную страну», — говорит Дмитрий.

Конкурс «Китайский мост» даёт возможность лучшим школьникам и студентам — китаистам во всём мире продемонстрировать свой уровень владения китайским языком и показать свои знания в области истории, культуры, литературы, географии, обществознания Китая. Проводится в виде шоу и транслируется в социальных сетях и на телевидении Китая. С 2020 года из-за угрозы развития коронавирусной инфекции конкурс проводится в формате видеоконференции, но так же транстируется в соцсетях и на CCTV в виде шоу с привлечением именитых экспертов и популярных ведущих.

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