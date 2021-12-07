Премия «Звезда Театрала» подвела итоги и назвала лауреатов года

6 декабря 2021 года на сцене Театра им. Вахтангова в 14-ый раз состоялась торжественная церемония вручения единственной в России народной театральной премии «Звезда Театрала», ведущие которой Нонна Гришаева и Александр Олешко объявили имена лауреатов. По традиции «Звезду Театрала» получили лидеры, набравшие наибольшее количество голосов зрителей на сайте Премии. Народные избранники были удостоены символа зрительского признания — фарфоровой статуэтки в виде театрального человечка — мима, произведенной на чешской мануфактуре с вековой историей «Рудольф Кампф».

Награды вручали зрители первого ряда: народный артист России Евгений Герасимов, поэт Владимир Вишневский, журналист Ирина Петровская, заслуженный врач РФ Зураб Кекелидзе, композитор Александр Журбин, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и другие почетные гости. Режиссером церемонии выступил Алексей Франдетти.

По традиции в конце театрального сезона, в мае, из заявок зрителей был сформирован лонг-лист Премии, по которому голосование длилось до конца августа. Далее из номинантов-лидеров был создан шорт-лист «Звезды Театрала». Каждый желающий театрал как в России, так и за рубежом, мог номинировать свою Звезду и голосовать за своего фаворита в тройках лидеров до конца ноября. Какие премьерные работы, артисты, режиссеры достойны называться «Лучшими» в каждой из 18-ти номинаций на сайте Премии определило самое массовое жюри. В этом году в шорт-лист зрители выдвинули более 50 имён.

В этом году в большинстве номинациях многотысячная аудитория независимого жюри Премии была практически единодушно. Что нельзя сказать о народном выборе лучшего любительского театра, социального проекта и «Лучшего арт-проекта онлайн» – совсем молодой номинации «Звезды Театрала», появившейся в пандемию. Здесь развернулась жаркая борьба и лауреатов определили минимальные проценты голосов («Тем радостней было узнать имена победителей», – слетали со сцены слова ведущих, вызывая шквал аплодисментов в зале)

Лауреатов чествовали не только в Театре Вахтангова, но и по все стране и за ее пределам. Ведь прямая трансляция торжественной церемонии была доступна на сайте и в соцсетях журнала «Театрал», а также на медиаресурсах информационных партнеров премии.

Менее активно в этом году аудитория голосовала за «Лучший русский театр за рубежом». «В этой номинации зрительская активность заметно снизилась, — высказывает сожаление президент Премии Валерий Яков. – И мы понимаем причину происходящего, потому что постоянно поддерживаем связь с этими коллективами. Им, русским театрам дальнего зарубежья, в нынешние времена выживать значительно труднее, потому что они лишены сторонней финансовой поддержки, держатся лишь на энтузиазме, и, не играя продолжительное время, начинают терять своего зрителя».

В финале церемонии наградили лауреатов самой почетной номинации «Легенда Сцены», имена которых, по традиции, дирекция премии объявила в начале ноября (в этой категории лауреаты определяются не зрительским голосованием, а редколлегией журнала «Театрал» и утверждаются Общественным советом Премии). Номинантами становятся известные деятели искусства, внесшие большой вклад в развитие отечественной культуры.

Впервые за 14 лет существования Премии звание ЛЕГЕНДА СЦЕНЫ присудили сразу четверым выдающимся мастерам и вручили на сцене – Лии Ахеджаковой, Алексею Бородину, Юрию Григоровичу, также посмертно Нине Ургант, знавшей о награде, но скоропостижно скончавшейся незадолго до церемонии.

Лауреаты Международной ежегодной театральной XIV Премии зрительских симпатий «Звезда Театрала» в 18-ти номинациях:

ЛУЧШИЙ СПЕКТАКЛЬ. БОЛЬШАЯ ФОРМА – «Король Лир» , реж. Юрий Бутусов, Театр им. Вахтангова;

ЛУЧШИЙ СПЕКТАКЛЬ. МАЛАЯ ФОРМА – «Гроза прошла», реж. Андрей Максимов, Театр им. Моссовета;

ЛУЧШИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ – «Танго между строк», реж. Наталья Ковалёва, Театр им. Вахтангова;

ЛУЧШИЙ СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА – «Кошка, которая гуляла сама по себе», реж. Василий Заржецкий, Новосибирский музыкальный театр;

ЛУЧШАЯ ПОСТАНОВКА ИНОСТРАННОГО РЕЖИССЁРА – «Отцы и дети», реж. Анджей Бубень (Польша), Театр драмы им. Волкова (Ярославль);

ЛУЧШИЙ РЕЖИССЁР – Константин Райкин, «Плутни Скапена», Театр «Сатирикон»;

ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ – Татьяна Кравченко (Нина Петровна), спектакль «Под одной крышей», Театр «Ленком Марка Захарова»;

ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ – Максим Аверин (Геннадий Несчастливцев), спектакль «Лес», Театр сатиры;

ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА – Вера Алентова (Госпожа Аргант), спектакль «Ложные признания», Театр им. Пушкина;

ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА – Антон Хабаров (Астров Михаил Львович), спектакль «Дядя Ваня», Московский Губернский театр;

ЛУЧШИЙ ДИРЕКТОР – Софья Апфельбаум, РАМТ;

ЛУЧШИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР – Алтайский краевой театр драмы им. Шукшина (Барнаул);

ЛУЧШИЙ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ТЕАТР – Молодёжный театр-студия «Быть» (Тюмень);

ЛУЧШИЙ РУССКИЙ ТЕАТР ЗА РУБЕЖОМ – Русский драматический театр Литвы (Вильнюс, Литва);

ЛУЧШАЯ РОЛЬ ТЕАТРАЛЬНОЙ АКТРИСЫ В КИНО – Аня Чиповская (Кира в молодости), фильм «Кто-нибудь видел мою девчонку?»;

ЛУЧШАЯ РОЛЬ ТЕАТРАЛЬНОГО АКТЁРА В КИНО – Юрий Стоянов (Дед Слава), сериал «Вампиры средней полосы»;

ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В ТЕАТРЕ – Инклюзивный спектакль «Питер Пэн», Архангельский театр драмы им. Ломоносова и благотворительный фонд «Время Добра» (Архангельск);

ЛУЧШИЙ АРТ-ПРОЕКТ ОНЛАЙН – «Бедные люди», онлайн-сериал, БДТ им. Товстоногова (Санкт-Петербург).

«Звезда Театрала» — единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. Уже 14 лет её лауреатов путем интернет-голосования определяет самое массовое жюри — многотысячная аудитория России и зарубежья, номинируя и отбирая лучшие премьерные работы сезона на интернет-портале премии.

Церемонию можно увидеть в записи — https://teatral-online.ru/star .

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.