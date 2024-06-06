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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUОпрос Мамбы и Литрес: женщины чаще мужчин оценивают других людей по уровню...

Опрос Мамбы и Литрес: женщины чаще мужчин оценивают других людей по уровню грамотности

editor
By editor
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международный день русского языка

Приложение для знакомств Mamba и книжный сервис Литрес провели опрос* в преддверии Международного дня русского языка и выяснили, насколько аудитории важен уровень грамотности потенциального партнера. Большинство опрошенных отмечают ценность соблюдения культуры речи, как письменной, так и устной.

Согласно результатам опроса, более 90% женщин считают, что соблюдают нормы русского языка в то время, как мужчины оценивают свои силы скромнее. Только 39% респондентов уверены, что их уровень грамотности на высоком уровне, еще 45% допускают, что могут совершать ошибки по невнимательности. 

Женщины лучше относятся к людям, которые указывают другим на их ошибки в речи или письме — более трети признались, что сами так делают. Мужчины преимущественно (56%) равнодушно относятся к подобным замечаниям, но себе такого не позволяют. 

40% представителей мужского пола признались, что им совершенно все равно, если им указывают на грамматические ошибки, или они сами за собой их замечают. В то же время 34% женщин в таких случаях сильно смущаются. 

Абсолютное большинство (96%) россиянок привлекает грамотная речь в мужчине, последние могут поддержать их: 76% мужчин заявили, что им импонирует красиво поставленная устная и письменная речь в женщинах. Только для 3% женщин и 23% мужчин этот фактор не играет никакой роли. Четверть респондентов ничего не скажут своей партнерше, если она будет неграмотной, как и 17% женщин проигнорируют ошибки своего возлюбленного. Но 23% мужчин и 38% женщин все-таки хотелось бы иметь эрудированного партнера. 

«Если бы люди знали, как важны для многих речь, голос и умение себя подать, то обращали бы больше внимания на то, что и как они говорят, а не то, во что они одеты. Грамотная письменная и устная речь — это то, что невозможно скрыть, то, что характеризует человека в первую очередь. Действительно, женщины больше склонны замечать такие детали, как верная пунктуация и корректное написание слов, в то время как мужчины более терпимы к таким нюансам. Но одно можно сказать с уверенностью: для продолжительных отношений обычно стараешься выбирать партнера, подходящего тебе по уровню образования и грамотности, ибо долго терпеть рядом кого-то, кто раздражает своим косноязычием, сложновато», — комментирует Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компаний «ЛитРес».

Для опрошенных мужчин грамотность женщины говорит о ее просвещенности (35%) и культурности (25%). А для 41% участниц исследования знание языка пропорционально степени образованности мужчины, а каждой пятой они говорят об уровне жизни.

Для 63% представительниц женского пола уровень грамотности очень важен, как и для 53% противоположного. При этом еще для 42% респондентов знание правил родного языка важно, но не критично.

Для 38% мужчин опечатки оказались наиболее раздражающими ошибками, еще 34% негодуют из-за отсутствия точек и запятых. А 57% женщин сильнее всего раздражают неправильные склонения и спряжения в словах.

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* В онлайн-опросе приняли участие 6200 мужчин и 8650 женщин старше 18 лет из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов страны.

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