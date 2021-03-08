Организаторы Экодиктанта запустили новые конкурсы для любителей природы

Вес­ной 2021 года моло­дежь ждут два про­ек­та, стар­то­вав­ших по ини­ци­а­ти­ве орга­ни­за­то­ров Эко­дик­тан­та: Все­рос­сий­ский кон­курс эко­ло­ги­че­ских рисун­ков и Все­рос­сий­ский кон­курс эко­во­лон­тер­ских и эко­про­све­ти­тель­ских про­ек­тов «Волон­те­ры могут все». Заяв­ки на уча­стие при­ни­ма­ют до кон­ца мар­та, побе­ди­те­ли полу­чат дипло­мы и бла­го­дар­но­сти от организаторов.

«Для себя и для буду­щих поко­ле­ний мы долж­ны сохра­нить при­ро­ду. С одной сто­ро­ны, мир неуклон­но раз­ви­ва­ет­ся, мы стро­им новые доро­ги и новые заво­ды – без это­го нику­да. А, с дру­гой сто­ро­ны, мы долж­ны делать всё, что­бы они были абсо­лют­но без­опас­ны­ми. Для это­го нам нуж­ны эко­ло­ги­че­ские зна­ния», – счи­та­ет пред­се­да­тель Коми­те­та Сове­та Феде­ра­ции по аграр­но-про­до­воль­ствен­ной поли­ти­ке и при­ро­до­поль­зо­ва­нию, сопред­се­да­тель Феде­раль­но­го орг­ко­ми­те­та Эко­дик­тан­та Алек­сей Майоров.

Поэто­му 3 мар­та в онлайн-режи­ме чле­ны орг­ко­ми­те­та Кон­кур­сов обсу­ди­ли ход реа­ли­за­ции эко­про­све­ти­тель­ских про­ек­тов. Так, ста­ло извест­но, что стар­то­вав­ший в нача­ле фев­ра­ля Кон­курс «Волон­те­ры могут все» собрал уже почти 500 эко­ло­ги­че­ских про­ек­тов. Кон­курс про­хо­дит для детей в воз­расте 7–18 лет и моло­де­жи в воз­расте до 30 лет.

Идей­ные вдох­но­ви­те­ли Кон­кур­са – пре­по­да­ва­те­ли мос­ков­ской Шко­лы № 354 име­ни Д.М. Кар­бы­ше­ва. Дирек­тор шко­лы, Заслу­жен­ный учи­тель РФ Татья­на Роди­о­но­ва отме­ти­ла, что эко­ло­ги­че­ские про­ек­ты учре­жде­ния полу­ча­ют самую высо­кую оцен­ку. Так, еще в 2017 году в режи­ме теле­мо­ста юные эко­ло­ги, уче­ни­ки шко­лы пред­ста­ви­ли Пред­се­да­те­лю Сове­та Феде­ра­ции Вален­тине Мат­ви­ен­ко на Нев­ском кон­грес­се свои эко­и­ни­ци­а­ти­вы, кото­рые раз­ви­ва­ют­ся по сей день.

Как в свою оче­редь отме­ти­ла пред­се­да­тель прав­ле­ния АНО «Рав­но­пра­вие», сопред­се­да­тель Феде­раль­но­го орг­ко­ми­те­та Эко­дик­тан­та Ната­лья Соко­ло­ва, кон­курс «Волон­те­ры могут все» не толь­ко спо­соб­ству­ет раз­ви­тию эко­ло­ги­че­ско­го волон­тер­ско­го и эко­про­све­ти­тель­ско­го дви­же­ния в Рос­сии, но и име­ет высо­кое соци­аль­ное значение.

«Как пред­се­да­тель попе­чи­тель­ско­го сове­та Обще­рос­сий­ско­го обще­ствен­но­го дви­же­ния помо­щи детям «Ангел-Дет­ст­во­Хра­ни­тель» я отме­чу роль таких про­ек­тов в под­держ­ке людей, ока­зав­ших­ся в труд­ной жиз­нен­ной ситу­а­ции. В этом году в кон­кур­се «Волон­те­ры могут все» зало­же­на отдель­ная номи­на­ция для про­ек­тов, направ­лен­ных на при­вле­че­ние в эко­ло­ги­че­ские акции вос­пи­тан­ни­ков дет­ских домов, людей с осо­бен­но­стя­ми раз­ви­тия, пожи­лых, чле­нов мно­го­дет­ных семей», – доба­ви­ла Соколова.

Все­го Участ­ни­ков кон­кур­са на соци­аль­ные эко­ло­ги­че­ские ини­ци­а­ти­вы ждут 12 номи­на­ций – пред­ста­вить мож­но про­ек­ты, свя­зан­ные с охра­ной окру­жа­ю­щей сре­ды, созда­ни­ем твор­че­ских работ о при­ро­де, ухо­дом и озе­ле­не­ни­ем мемо­ри­аль­ных ком­плек­сов, про­ве­де­ни­ем тема­ти­че­ских эко­ло­ги­че­ских смен в дет­ских лаге­рях, и дру­гие. С пол­ным спис­ком номи­на­ций и усло­ви­я­ми Кон­кур­са мож­но озна­ко­мить­ся на спе­ци­аль­ном портале.

«Наша цель – при­влечь моло­дежь к про­бле­мам сохра­не­ния окру­жа­ю­щей сре­ды, сде­лать еще один шаг в вос­пи­та­нии в них береж­но­го и вни­ма­тель­но­го отно­ше­ния к при­ро­де через твор­че­ство», – под­черк­нул в ходе сове­ща­ния Вла­ди­мир Мен­ни­ков, зам­ди­рек­то­ра по учеб­но-вос­пи­та­тель­ной рабо­те Феде­раль­но­го дет­ско­го эко­ло­го-био­ло­ги­че­ско­го цен­тра. Он рас­ска­зал, что кон­курс Эко­ри­сун­ков уже собрал 5 тысяч твор­че­ских работ со всей стра­ны. Пред­ста­вить свой рису­нок могут дети 5–18 лет по несколь­ким номи­на­ци­ям. Подроб­нее о них мож­но узнать на спе­ци­аль­ном пор­та­ле Конкурса.

К сове­ща­нию при­со­еди­нил­ся лидер Все­рос­сий­ско­го обще­ствен­но­го дви­же­ния «Волон­те­ры-эко­ло­ги» Адам Кали­ма­тов. Он сооб­щил, что участ­ни­ки дви­же­ния под­дер­жат про­ект «Волон­те­ры могут всё», при­няв в нем уча­стие и рас­про­стра­нив инфор­ма­цию по сво­ей сети. Кали­ма­тов так­же отме­тил, что он заин­те­ре­со­ван в рас­ши­ре­нии сотруд­ни­че­ства с про­ек­том «Эко­дик­тант»: в 2020 году на тер­ри­то­рии его род­ной Рес­пуб­ли­ки Ингу­ше­тия он нашел отклик в серд­цах участ­ни­ков и орга­ни­за­то­ров. В 2021 году Эко­дик­тант полу­чит ста­тус меж­ду­на­род­но­го про­ек­та и прой­дет 14–18 ноября.

Рабо­та по эко­про­све­ще­нию и раз­ви­тию эко­ло­ги­че­ско­го обра­зо­ва­ния в рам­ках про­ек­тов про­хо­дит под нача­лом Коми­те­та СФ по аграр­но-про­до­воль­ствен­ной поли­ти­ке и при­ро­до­поль­зо­ва­нию, АНО «Рав­но­пра­вие», ООД «Ангел-Дет­ст­во­Хра­ни­тель», Феде­раль­но­го дет­ско­го эко­ло­го-био­ло­ги­че­ско­го цен­тра, реги­о­наль­ной обще­ствен­ной орга­ни­за­ции «Содей­ствие».

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