Организаторы Экодиктанта запустили новые конкурсы для любителей природы

Весной 2021 года молодежь ждут два проекта, стартовавших по инициативе организаторов Экодиктанта: Всероссийский конкурс экологических рисунков и Всероссийский конкурс эковолонтерских и экопросветительских проектов «Волонтеры могут все». Заявки на участие принимают до конца марта, победители получат дипломы и благодарности от организаторов.
«Для себя и для будущих поколений мы должны сохранить природу. С одной стороны, мир неуклонно развивается, мы строим новые дороги и новые заводы – без этого никуда. А, с другой стороны, мы должны делать всё, чтобы они были абсолютно безопасными. Для этого нам нужны экологические знания», – считает председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сопредседатель Федерального оргкомитета Экодиктанта Алексей Майоров.
Поэтому 3 марта в онлайн-режиме члены оргкомитета Конкурсов обсудили ход реализации экопросветительских проектов. Так, стало известно, что стартовавший в начале февраля Конкурс «Волонтеры могут все» собрал уже почти 500 экологических проектов. Конкурс проходит для детей в возрасте 7–18 лет и молодежи в возрасте до 30 лет.
Идейные вдохновители Конкурса – преподаватели московской Школы № 354 имени Д.М. Карбышева. Директор школы, Заслуженный учитель РФ Татьяна Родионова отметила, что экологические проекты учреждения получают самую высокую оценку. Так, еще в 2017 году в режиме телемоста юные экологи, ученики школы представили Председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко на Невском конгрессе свои экоинициативы, которые развиваются по сей день.
Как в свою очередь отметила председатель правления АНО «Равноправие», сопредседатель Федерального оргкомитета Экодиктанта Наталья Соколова, конкурс «Волонтеры могут все» не только способствует развитию экологического волонтерского и экопросветительского движения в России, но и имеет высокое социальное значение.
«Как председатель попечительского совета Общероссийского общественного движения помощи детям «Ангел-ДетствоХранитель» я отмечу роль таких проектов в поддержке людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В этом году в конкурсе «Волонтеры могут все» заложена отдельная номинация для проектов, направленных на привлечение в экологические акции воспитанников детских домов, людей с особенностями развития, пожилых, членов многодетных семей», – добавила Соколова.
Всего Участников конкурса на социальные экологические инициативы ждут 12 номинаций – представить можно проекты, связанные с охраной окружающей среды, созданием творческих работ о природе, уходом и озеленением мемориальных комплексов, проведением тематических экологических смен в детских лагерях, и другие. С полным списком номинаций и условиями Конкурса можно ознакомиться на специальном портале.
«Наша цель – привлечь молодежь к проблемам сохранения окружающей среды, сделать еще один шаг в воспитании в них бережного и внимательного отношения к природе через творчество», – подчеркнул в ходе совещания Владимир Менников, замдиректора по учебно-воспитательной работе Федерального детского эколого-биологического центра. Он рассказал, что конкурс Экорисунков уже собрал 5 тысяч творческих работ со всей страны. Представить свой рисунок могут дети 5–18 лет по нескольким номинациям. Подробнее о них можно узнать на специальном портале Конкурса.
К совещанию присоединился лидер Всероссийского общественного движения «Волонтеры-экологи» Адам Калиматов. Он сообщил, что участники движения поддержат проект «Волонтеры могут всё», приняв в нем участие и распространив информацию по своей сети. Калиматов также отметил, что он заинтересован в расширении сотрудничества с проектом «Экодиктант»: в 2020 году на территории его родной Республики Ингушетия он нашел отклик в сердцах участников и организаторов. В 2021 году Экодиктант получит статус международного проекта и пройдет 14–18 ноября.
Работа по экопросвещению и развитию экологического образования в рамках проектов проходит под началом Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, АНО «Равноправие», ООД «Ангел-ДетствоХранитель», Федерального детского эколого-биологического центра, региональной общественной организации «Содействие».Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.