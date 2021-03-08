В POP UP MUSEUM открылась персональная выставка Anastasia BriArt «Открытое Скрытое»

В POP UP MUSEUM работает выставка московской художницы Anastasia BriArt «Открытое скрытое». В экспозиции представлено более 20 полотен, а также скульптуры и арт объекты, выполненные автором в разное время. Выставка посвящена честности с самим собой, истинным желаниям людей, в которых мы часто боимся признаться себе или партнеру.
Что нам действительно нравится? Где заканчиваются границы дозволенного? И можно ли поделиться своими фантазиями с близким человеком? Мы желаем одно, а зачастую делаем совершенно иное, находя оправдание себе и своим поступкам.
«Секс — это один из ярких и основных аспектов нашей жизни, именно через него я показываю глубину и масштаб наших истинных желаний, которые обязательно должны найти реализацию, иначе мы не будем счастливы» — говорит Анастасия о своем проекте.
Anastasia BriArt – член Евразийского союза художников — входит в топ-100 самых перспективных и значимых молодых авторов России по версии POP UP MUSEUM. Она активно принимает участие в выставочных российских и международных проектах, среди которых: «ART RUSSIA» — международная ярмарка современного искусства (Гостиный двор), «Новая реальность» (POP UP Музей), «Art Napoli» (Complesso Monumentale di San Severo al Pendino), «Dzen Art» (Центральный выставочный зал Союза художников), «Здоровый образ» — 3 сезон проекта Russian Art Park (ARTPLAY) и другие.
Завершит работу выставка 10 апреля.
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