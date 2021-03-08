В POP UP MUSEUM открылась персональная выставка Anastasia BriArt «Открытое Скрытое»

В POP UP MUSEUM рабо­та­ет выстав­ка мос­ков­ской худож­ни­цы Anastasia BriArt «Откры­тое скры­тое». В экс­по­зи­ции пред­став­ле­но более 20 поло­тен, а так­же скульп­ту­ры и арт объ­ек­ты, выпол­нен­ные авто­ром в раз­ное вре­мя. Выстав­ка посвя­ще­на чест­но­сти с самим собой, истин­ным жела­ни­ям людей, в кото­рых мы часто боим­ся при­знать­ся себе или партнеру.

Что нам дей­стви­тель­но нра­вит­ся? Где закан­чи­ва­ют­ся гра­ни­цы доз­во­лен­но­го? И мож­но ли поде­лить­ся сво­и­ми фан­та­зи­я­ми с близ­ким чело­ве­ком? Мы жела­ем одно, а зача­стую дела­ем совер­шен­но иное, нахо­дя оправ­да­ние себе и сво­им поступкам.

«Секс — это один из ярких и основ­ных аспек­тов нашей жиз­ни, имен­но через него я пока­зы­ваю глу­би­ну и мас­штаб наших истин­ных жела­ний, кото­рые обя­за­тель­но долж­ны най­ти реа­ли­за­цию, ина­че мы не будем счаст­ли­вы» — гово­рит Ана­ста­сия о сво­ем проекте.

Anastasia BriArt – член Евразий­ско­го сою­за худож­ни­ков — вхо­дит в топ-100 самых пер­спек­тив­ных и зна­чи­мых моло­дых авто­ров Рос­сии по вер­сии POP UP MUSEUM. Она актив­но при­ни­ма­ет уча­стие в выста­воч­ных рос­сий­ских и меж­ду­на­род­ных про­ек­тах, сре­ди кото­рых: «ART RUSSIA» — меж­ду­на­род­ная ярмар­ка совре­мен­но­го искус­ства (Гости­ный двор), «Новая реаль­ность» (POP UP Музей), «Art Napoli» (Complesso Monumentale di San Severo al Pendino), «Dzen Art» (Цен­траль­ный выста­воч­ный зал Сою­за худож­ни­ков), «Здо­ро­вый образ» — 3 сезон про­ек­та Russian Art Park (ARTPLAY) и другие.

Завер­шит рабо­ту выстав­ка 10 апреля.

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