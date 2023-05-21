Как и чему стоит учить студентов в вузе: идеи практиков

ИОТ-университет провел онлайн-митап «Формирование self и soft skills в ИОТ».

Пятеро спикеров: руководитель программы развития Тюменского государственного университета Надежда Федорова, зам. директора Института образования Томского государственного университета Сергей Степанов, директор CUSTIS по образовательным продуктам и технологиям Илья Дубинский, и.о. проректора по цифровизации, директор проекта Digital Arctic Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова» Оксана Бугаенко, заведующий кафедрой образовательных технологий высшей школы Пермского государственного национального исследовательского университета Виктор Имакаев вместе с модератором митапа, консультантом-аналитиком ИОТ-университета Дмитрием Зверевым держали интерес аудитории около 100 человек к важной теме более двух часов.

Илья Дубинский, директор CUSTIS по образовательным продуктам и технологиям, начал свое выступление с цитаты Аристотеля, подтверждающей, что вопросы о практике воспитания молодежи во все времена были предметом больших дискуссий:

«И сегодня мы продолжаем спорить, зачем, чему и как учить. Разговор об этом нужно начинать с философии образования, подумать о том, с какой целью ты собираешься кого-то образовывать. Договориться о том, что такое знание, как устроено обучение, роль и место учащегося, роль и место преподавателя, как оценивается результат... Большинство, несмотря на многократные заявления об обратном, продолжают работать в академической философии, хотя всё большее место начинает занимать философия социальной эффективности, где цель образования - получение максимальной выгоды учащимся и государством, для чего учащегося необходимо учить эффективно и продуктивно действовать в современном обществе. Знание в этом случае определяется в терминах поведения, а его ценность в способности обеспечить достижение поставленной цели. Обучение из передачи знаний превращается в активности, направленные на изменение наблюдаемого поведения, в первую очередь “learning-by-doing”. Преподаватель должен стать «продюсером» условий (образовательного пространства) для обучения, а учащийся – субъектным и активный участник обучения, ответственным за результат. Оценка результата обучения также сильно отличается от принятых в академической парадигме тестов на освоение и воспроизводство материала. Оцениваются объективные показатели, насколько ученик готов демонстрировать определенный навык или способ поведения. В этой образовательной парадигме цель – не только обучение знаниям и навыкам, но и воспитание выпускника, способного (умеющего и активно практикующего) включиться в созидательную профессиональную исследовательскую и/или инновационную деятельность сразу после выпуска или даже ещё во время учебы. Едва ли кто-нибудь не согласится с тем, что лекциями, дебатами и чтением книг нельзя научить водить машину. Почему же мы настаиваем на обучении лекциями гораздо более сложным, чем вождение машины, видам деятельности? Воспитание субъектности и созидательной пассионарности (хочу-могу-делаю) возможно только через последовательное погружение учащихся в ситуации, в которых они вынуждены делать то, что мы хотим развить/воспитать, при этом рефлексия – необходимый и один из наиболее ценных инструментов обучения. Образовательный процесс в значительной своей части должен моделировать именно ту деятельность, к которой мы учащегося готовим. Например, если мы хотим научить учащегося ставить задачи – надо этим целенаправленно заниматься, давать право ставить задачи, создавать ситуации, в которых учащийся должен ставить задачи, и т.д. Целевому поведению нельзя научить за лекциями и семинарами, с этой задачей лучше всего справляется проектное обучение, при условии правильного проектирования образовательной программы, когда «маршрут», метод и инструменты достижения цели определяются исходя из ясного понимания цели обучения и исходного состояния учащихся)».

Виктор Имакаев, заведующий кафедрой образовательных технологий высшей школы Пермского государственного национального исследовательского университета, рассказал о десятилетнем опыте проведения Пермской краевой метапредметной олимпиады для учащихся школ - это 1000 подготовленных педагогов и более 100 экспертов, а также опыт обучения и тех, и других аргументации в дискуссии.

– Как развиваются метапредметные навыки? – поднял вопрос Виктор Имакаев. – Существует множество точек зрения. Первая: сами собой. Вторая: на каждом предмете каждым учителем. Третья (и моя): на метапредметных модулях, практиках, в специально организованных местах. Понятно, что даже если ничего искусственно не делать, часть выпускников будут уметь публично выступать, интерпретировать текст, выдвигать аргументы и задавать вопросы. В университетах же модель «все отвечают за все», когда универсальные компетенции распределяются между дисциплинами «на глазок», приводит к тому, что в результате студенты как не умели публично выступать (аргументировать, работать в команде) , так и не умеют. Речь идет не о том, за каким предметом «закрепить» развитие конкретного мягкого навыка, а о том, кто персонально может (и хочет) развивать конкретный навык. Моя идея – в разделении труда. Важно провести анализ педколлектива – кто и чем владеет? Опыт нашего университета говорит о том, что примерно 3-5 процентов преподавателей может научить техникам аргументации, например. И я уверен, что необходимо выделять целенаправленно практикумы и модули по развитию мягких навыков. Это важная часть индивидуальной образовательной траектории студентов. Как это делаю я? Пример декомпозиции навыка «аргументация»: понимание предмета дискуссии, выбор позиции, поиск аргументов (работа с поисковой строкой, выбор надежных источников, различение прямых и косвенных аргументов, различение сильных и слабых аргументов с учетом предмета дискуссии, формулировка аргументов «в своем языке») и выстраивание последовательности аргументов. Развитие мягких навыков – передовой край педагогической деятельности, к которому мы только-только приступаем. И дело тут не в перечне навыков, универсальных компетенций, метапредметных результатов, важны реальные практики и их рефлексия.

Сергей Степанов, зам. директора Института образования Томского государственного университета, обратил внимание, что весь XX век, по сути, определялся поисками деятельностного подхода в обучении: «Сегодня, если мы посмотрим на жизнь в условиях неопределенности, мы выйдем на задачи, связанные с тем, как человек САМ себя регулирует, контролирует, определяет, настраивает, готовит и так далее. То есть вопрос о полноте его самостоятельности. Нужно смотреть на среду университета как среду самореализации, так как это очень значимо для молодежи. Растрачивает ли себя человек на развлечения или выбирает такие занятия, которые позволяют ему становиться значимым, иметь перспективу. Качество индивидуализации образования - это не только среда с избыточным количеством вариативных образовательных и социальных ресурсов. Важна инициативность, возможность студента влиять на свое развитие для реализации своего запроса/заказа/цели. Результативность такого сдвига к самостоятельному действию помогают сделать позиции и сервисы, которые обеспечивают тьюторское сопровождение как построения, так и реализации студентом своей индивидуальной образовательной траектории /маршрута /программы в социокультурной и образовательной среде жизнедеятельности. Обратим внимание, что около 90% абитуриентов приходят без навыков самостоятельности. Для устойчивости проявления и формирования навыков самостоятельности необходимы организационные и управленческие условия, включая ресурсы среды для осознанности, для самообразования, саморазвития и самореализации студента по индивидуальной образовательной программе. В настоящий момент мы стремимся обеспечить студентов форматами и цифровыми сервисами для самоопределения, самоорганизации, самонавигации, самоподготовки, самоанализа, самооценки и самореализации. В университете работают форматы группового и индивидуального тьюториала, марафон самореализации, тьюторский киноклуб и клуб самоопределения, внедряется система управления этими процессами на основе данных».

Надежда Федорова, руководитель программы развития Тюменского государственного университета: «В нашем университете централизованно программа развития универсальных навыков студентов реализуется на первой ступени обучения как общеуниверситетская задача. На дальнейших этапах каждое решение принимается руководителями отдельных образовательных программ. В общеуниверситетском пространстве под это выделен набор дисциплин – «ядро» - мы дополнили требования ФГОС разнообразными навыками аналитической компетентности студентов. По двум программам проведен экспериментальный запуск, когда студенты выбирают, по какому из треков им обучаться. Что нам в этом смысле дают ИОТ? Мы постоянно меняем учебные команды, что дает естественный навык работы в сменяющихся коллективах. Таким образом, развивается коммуникация, презентационные навыки и взаимодействие как с субъектами, так и с объектами-дисциплинами. Целенаправленно тренируем навыки публичного высказывания и вопрошания – как задать вопрос профессору, на что сослаться в речи? Проводим на входе комплексную диагностику по перечню мягких навыков силами центра тьюторского сопровождения. По итогам даем рекомендации по конструированию ИОТ. Затем – уточняющая диагностика динамики изменений, и снова рекомендации по выбору активностей. Также мы учим преподавателей работать в проблемном залоге, что должно позволить им развивать мягкие навыки студентов более эффективно. Стараемся, чтобы студенты видели практический эффект от развития своих мягких навыков – простой пример с соблюдением дедлайнов, когда за своевременность ты получаешь определенные «плюшки». Постоянная поддержка активностей приводит к новым результатам – так, третьекурсники разработали сервис по сбору отзывов на элективы, которым могут пользоваться все студенты. В целом внедрение ИОТ приводит к серьезным позитивным изменениям в целеполагании студентов и системном взаимодействии с университетом. Пример изменений с первых лет обучения с применением ИОТ – наши студенты в незнакомой аудитории чувствуют себя спокойно, умеют преодолевать социальные барьеры с первого курса».

Оксана Бугаенко, проректор по цифровой трансформации, директор проекта Digital Arctiс Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова, рассказала о подходах своего университета.

- Главный вопрос: что мы хотим развивать? Мы выбрали основополагающими скиллами, над развитием которых работает САФУ, следующие: предпринимательское мышление, лидерство и работа в команде, критическое мышление, саморазвитие, цифровая культура и проектная работа. Во все наши образовательные программы включен общеуниверситетский инвариант. Есть базовое ядро - модули и разделы, которые являются обязательными для изучения, но мы проектируем пространство так, чтобы у студентов была возможность выбора, у кого и с применением каких технологий их изучать. Например, дисциплина «Логика» у нас читается в трех вариациях от традиционного подхода до неформальной логики, мы в режиме эксперимента. Возникает вопрос, какова роль студента: слушатель, активный участник проекта, постановщик задач себе и группе? Какова здесь роль преподавателя - продюсер, коуч, наставник, трекер, эксперт, лектор, менеджер проекта? Мы формируем команды с разными подходами, некоторые коллеги объединяются совершенно непостижимым образом и одну и ту же тему обсуждают в виде баттлов, например, приглашая людей из внешнего для университета окружения. Курс могут читать вместе с нашими преподавателями практики по определенным направлениям. Внедряются интенсивы введения в предпринимательские компетенции. Разные приглашенные преподаватели также формируют среду для развития мягких навыков студентов в силу разницы подходов. Вопрос оценки мягких навыков открыт, и это тема для обсуждения. В рамках формирования пространства мы выяснили запрос у ребят. И в IT-парке появилась стена с недозаполненными ячейками, ребята подходят, читают, обсуждают».

Дмитрий Зверев, модератор митапа, консультант-аналитик ИОТ-университета, так резюмировал итоги: «Выпускник сталкивается с неким голодом на оценку своих компетенций, получая бинарную связь в результате переговоров, в беседах с HR-ми. Корпорации также часто навязывают свою модель мира. В этом смысле у университетов появляется возможность ответить на этот голод и занять свою определенную нишу, что было бы ценно и для студентов, и для университета. Важно определяться не только с компетенциями, индикаторами, но даже и с самим подходом. Видимо, нужно несколько компонентов: системность в реализации своей модели, команда по развитию мягких навыков, и конечно, рефлексия, потому что студенту надо предоставить трансформирующий опыт и возможность себя оценить. Думаю, за self и soft skills будущее. Знания устаревают, сегодня нужны самообучающиеся и адаптирующиеся выпускники, о чем мы сегодня и говорили».

Развить тему эксперты предполагают на ИОТ-слёте для ИТ-команд вузов, который пройдет 1−2 июня в Москве.

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