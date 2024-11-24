Организаторы подвели итоги IV «Российской креативной недели — Сибирь»

В Красноярске завершил свою работу четвертый окружной фестиваль-форум «Российская креативная неделя – Сибирь». Деловая программа проходила 21 и 22 ноября, более 120 человек выступили спикерами мероприятий.

По словам губернатора Красноярского края Михаила Котюкова, оборот креативных индустрий в регионе достиг уже 70 млрд рублей, в этой сфере работает более 20 тыс. человек. Вклад креативных индустрий в ВРП Красноярского края составляет 2,9%, а к 2030 году поставлена задача увеличить этот показатель вдвое, подчеркнул глава региона.

Второй год подряд деловая программа фестиваля-форума проходит в креативном кластере «Квадрат», соглашение о создании которого стало одним из результатов первой «Российской креативной недели – Сибирь». Также в Красноярске основан Сибирский институт развития креативных индустрий, один из инструментов продюсирования и поддержки креативного бизнеса в регионе.

«На одной площадке мы собрали и представили эталонные практики и идеи, которые уже взяты в работу. В этом году форум прошел в обновленном формате: максимум практики для региональных команд, много групповой работы, стратегические и форсайт-сессии. Задача, которую мы перед собой ставили – насытить управленцев в сфере креативных индустрий кейсами и предложениями для реализации стратегий развития креативной экономики в субъектах. «Российская креативная неделя – Сибирь» состоялась в четвертый раз, и я с уверенность могу сказать, что она стала ежегодным событием, которое задает тональность, создает тренд для формирования региональных креативных индустрий. Вместе с Красноярским краем в синхронной и энергичной работе нам удалось изменить представление о регионе как о сугубо индустриальном субъекте и доказать, что Сибирь – это уникальный креативный код, прошитый в моде, дизайне, видеоигры и другие индустрии, которые активно развиваются в регионе», – отметила по итогам фестиваля-форума президент АНО «Креативная экономика», директор фестиваля-форума «Российская креативная неделя» Марина Монгуш (Абрамова).

Центральными дискуссиями деловой программы стали две форсайт-сессии. В сессиях приняли участие представители федеральной и краевой власти, бизнес-сообщества и эксперты из разных регионов России. Тема дискуссии была посвящена вопросам внедрения ценностных ориентиров в стратегии развития креативных индустрий регионов на примере лучших практик субъектов РФ. Вторая форсайт-сессия была посвящена развитию креативного пространства Сибири. Эксперты при участии Минстроя РФ обсудили подготовку «карты» комфортного города в Сибири с набором инфраструктуры для креативной экономики.

Тематические дискуссии были посвящены различным отраслям креативной экономики, присутствующим в Сибири: от анимации, медиа и видеоигр до архитектуры, туризма и промышленного дизайна. Одной из ключевых тем фестиваля-форума стал кадровый потенциал. Способом удержать молодых людей в регионах Сибири может стать создание креативных кластеров и пространств, что обеспечит более равномерную среду распространения тех или иных форм досуга и креативного развития.

На площадках форума прозвучали ряд важных для креативной экономики страны заявлений. Руководитель проектов анимационной студии Алексей Богатырев сообщил, что анимационный сериал о школьниках из РФ и КНР выйдет к 2026 году. Генеральный директор организации развития видеоигровой индустрии Александр Бодров анонсировал разработку новой российской видеоигры про высадку инопланетян в Сибири. Видеоигры – перспективное направление креативной экономики. Директор компании Strategy Partners Роман Тиняев спрогнозировал, что российский рынок видеоигр в 2024 году вырастет на 6,1% и составит 187 млрд рублей, а к 2030 году достигнет объема в 250-260 млрд рублей.

На фестивале-форуме «Российская креативная неделя – Сибирь» был анонсирован запуск центра развития искусственного интеллекта в Красноярске в рамках создаваемого научно-образовательного кластера. Соответствующее соглашение подписали губернатор региона Михаил Котюков и глава консорциума российских инвесторов Марина Жигалова.

В рамках прошли кинопоказы документальных сериалов «Земля виноделов» режиссера Ивана Вдовина и «Тонкий вкус» режиссера Марии Эм.

В общей сложности в этом году состоялось почти четыре десятка мероприятий – тематические сессии, лекции, мастер-классы и форсайт-сессии.