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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Корпорация развития Якутии запускает второй сезон программы по обучению фэшн-брендов

editor
By editor
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топ-3 якутских бренда Модной программы
Топ-3 якутских бренда Модной программы. Фото © Институт развития индустрии моды Beinopen

Корпорация развития Якутии объявила о старте второго сезона программы выхода на ритейл для республиканских брендов одежды и украшений. Цель проекта «Модная программа: марки, фабрики, ритейл» — выявить самые яркие и сильные проекты в формирующейся якутской модной волне и дать им дополнительные возможности для развития.

«Модная программа: марки, фабрики, ритейл» создана Корпорацией развития Якутии совместно с Институтом развития индустрии моды Beinopen весной этого года с целью развития региональных брендов и их вывода в большой ритейл. Для этого Корпорация организовала акселератор, в ходе которого компании проходят обучение работе с ритейлерами и фабриками. Крупные федеральные сети выбирают победителей, которые получат инвестиции в форме льготных займов для производства своих первых коллекций. Обучение проводят известные эксперты фэшн-индустрии.

В рамках второго сезона «Модной программы» 30 основателей брендов пройдут образовательный курс и составят бизнес-профайлы своих марок, которые должны будут защитить перед экспертами. Пять победителей смогут получить финансирование на производство коллекций и возможность поработать с производителями и ведущими фэшн-ритейлерами России.

Организаторы положительно оценивают результаты первого сезона. В прошлом году из 60 модных и ювелирных брендов Якутии, подавших заявки на участие в акселераторе, было отобрано 32. В финале, в который удалось пройти 17 брендам, основатели марок защищали свои коллекции перед ритейлерами и экспертами программы. Победителями стали 5 брендов, которые были отобраны федеральными ритейлерами для продвижения и продажи в их сетях. Из них 3 бренда одежды – Eikirie, Knit & Fit, Inniki и 2 ювелирных бренда – So Cold и Sokolnikov.

При этом So Cold и Sokolnikov отобраны в бренд-лист федеральными ритейлерами и уже представили свои коллекции на полках крупнейшего ювелирного универмага Poison Drop. Sokolnikov выставил 1 015 ювелирных украшений, а So cold разместил 104 изделия, запланирована также вторая поставка из 193 единиц ювелирной продукции.

Марки, производящие одежду, будут представлены в мультибрендовых магазинах в Уфе, Воронеже, Казани, Владивостоке, Новосибирске, Сочи, Самаре, Томске, Оренбурге, Рязани, Санкт-Петербурге, Москве. В 2025 году бренды одежды готовятся к выходу в крупном универмаге LamodaPremium.

Отметим также, что по итогам прохождения акселерационной программы основательница бренда Inniki Изабелла Дордосова была приглашена с показом своей коллекции представить Россию в международной выставке World Fashion Exhibition в Шанхае, а также – на Московской неделе моды.

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