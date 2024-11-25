Корпорация развития Якутии запускает второй сезон программы по обучению фэшн-брендов

Корпорация развития Якутии объявила о старте второго сезона программы выхода на ритейл для республиканских брендов одежды и украшений. Цель проекта «Модная программа: марки, фабрики, ритейл» — выявить самые яркие и сильные проекты в формирующейся якутской модной волне и дать им дополнительные возможности для развития.

«Модная программа: марки, фабрики, ритейл» создана Корпорацией развития Якутии совместно с Институтом развития индустрии моды Beinopen весной этого года с целью развития региональных брендов и их вывода в большой ритейл. Для этого Корпорация организовала акселератор, в ходе которого компании проходят обучение работе с ритейлерами и фабриками. Крупные федеральные сети выбирают победителей, которые получат инвестиции в форме льготных займов для производства своих первых коллекций. Обучение проводят известные эксперты фэшн-индустрии.

В рамках второго сезона «Модной программы» 30 основателей брендов пройдут образовательный курс и составят бизнес-профайлы своих марок, которые должны будут защитить перед экспертами. Пять победителей смогут получить финансирование на производство коллекций и возможность поработать с производителями и ведущими фэшн-ритейлерами России.

Организаторы положительно оценивают результаты первого сезона. В прошлом году из 60 модных и ювелирных брендов Якутии, подавших заявки на участие в акселераторе, было отобрано 32. В финале, в который удалось пройти 17 брендам, основатели марок защищали свои коллекции перед ритейлерами и экспертами программы. Победителями стали 5 брендов, которые были отобраны федеральными ритейлерами для продвижения и продажи в их сетях. Из них 3 бренда одежды – Eikirie, Knit & Fit, Inniki и 2 ювелирных бренда – So Cold и Sokolnikov.

При этом So Cold и Sokolnikov отобраны в бренд-лист федеральными ритейлерами и уже представили свои коллекции на полках крупнейшего ювелирного универмага Poison Drop. Sokolnikov выставил 1 015 ювелирных украшений, а So cold разместил 104 изделия, запланирована также вторая поставка из 193 единиц ювелирной продукции.

Марки, производящие одежду, будут представлены в мультибрендовых магазинах в Уфе, Воронеже, Казани, Владивостоке, Новосибирске, Сочи, Самаре, Томске, Оренбурге, Рязани, Санкт-Петербурге, Москве. В 2025 году бренды одежды готовятся к выходу в крупном универмаге LamodaPremium.

Отметим также, что по итогам прохождения акселерационной программы основательница бренда Inniki Изабелла Дордосова была приглашена с показом своей коллекции представить Россию в международной выставке World Fashion Exhibition в Шанхае, а также – на Московской неделе моды.