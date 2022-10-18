Волонтеры культуры обратили внимание на церковь Иоанна Предтечи в Тверской области

С 14 по 16 октября добровольцы, неравнодушные к истории и культуре России, участники практической программы «Школы волонтеров наследия» вместе с профессиональными реставраторами проводили восстановительные работы в церкви Иоанна Предтечи в деревне Романово Тверской области. Первые упоминания об этом архитектурном памятнике встречаются в исторических источниках уже в середине XVI века. Деревянное строение несколько раз перестраивалось, с 1827 по 1834 гг. церковь возводили в камне, а в 1935 г. закрыли и превратили в колхозный склад. Со временем памятник культовой архитектуры обветшал и пришел в запустение.

«Школа волонтеров наследия» – уникальный культурно-просветительский проект, направленный на популяризацию и сохранение объектов культурного наследия. С 2019 г. проект реализуется Минкультуры России и ФГБУК «Центр культурных стратегий и проектного управления» (Роскультпроект) в рамках программы «Волонтеры культуры» национального проекта «Культура» и проходит по всей России. В этом году волонтеры Школы работали на объектах истории и культуры в Костромской, Ленинградской, Орловской и Тверской областях. На очереди – еще 6 российских регионов.

За три дня 20 волонтеров культуры освободили от мусора территорию церкви Иоанна Предтечи в селе Романово: расчистили пространство трапезной от частей обрушившегося свода, привели в порядок площадку у церкви, рассортировали старинный кирпич, вырубили дикую растительность. Все найденные элементы были описаны, сфотографированы и бережно складированы добровольцами.

Анна Кузьминых, руководитель по информационному сопровождению проектов Благотворительного фонда «Сохранение культурного наследия «Белый ирис», координатор практической части программы Школы в Тверской области, отмечает: «Добровольцы не только получают необходимые знания, но и могут реально помочь объектам культурного наследия, ведь трудятся они под руководством опытных экспертов и реставраторов. В течение трех дней 20 волонтеров – студенты тверского Старицкого колледжа и московских вузов и даже люди серебряного возраста – работали в храме и подавали пример жителям села Романово: архитектурное наследие можно и нужно попытаться сохранить».

По словам настоятеля храма, отца Николая Куща, узнав о приезде волонтеров, романовцы воспряли духом, начали предлагать свою помощь в поддержке храма. И это закономерно: когда храм возрождается, то и люди становятся счастливее.

«За несколько дней волонтерам удалось многое сделать. Надеемся, в обозримом будущем храм удастся законсервировать: установить временную кровлю, закрыть окна щитами, чтобы уберечь от неблагоприятного воздействия факторов погодных условий, тем самым предотвратить дальнейшую руинизиацию. И тогда это прекрасное строение с богатой историей – наше наследие – сможет дождаться полноценной реставрации», – уверена Анна Кузьминых.

Впечатлениями по итогам работ на территории храма делится Татьяна Шустова, координатор волонтеров: «Бытует мнение, что волонтеры – это преимущественно студенты, но бывают исключения, и с годами их становится все больше. Думаю, добровольчество скоро станет нормой для старшего поколения. Я окончила Московский государственный университет тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова, руководила фармацевтическим производством, а когда вышла на пенсию – задумалась: какую конкретную пользу могу принести обществу, стране. Узнала о Школе, прошла необходимую подготовку, стала «серебряным волонтером», получила соответствующие сертификаты. Со Школой уже побывала в Выборге и Грозном, в селе Аксиньино Тульской области, в следующие выходные еду в Ярославскую область».

Для Татьяны Шустовой сохранение культурного наследия не пустой звук. Она интересуется историей страны и прикладывает немало усилий по привлечению к добровольчеству людей серебряного возраста. «Мне очень хочется помочь сохранить всю эту красоту – ради нас самих, ради следующих поколений. Это мой гражданский долг!» – говорит она.

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