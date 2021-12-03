Органный вечер «БАХ-ГАЛА» в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла

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5 декабря 2021 года в рамках VIII Международного рождественского фестиваля «АДВЕНТ» в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла пройдет органный вечер «Бах-гала». В концерте примут участие заслуженный артист России, профессор Александр Фисейский орган, лауреат международных конкурсов Фёдор Строганов орган и титулярный органист Папской Базилики св. Михаила в Мадриде Даниэль Сальвадор орган (Испания).

бах гала

Органисты разных поколений будут исполнять на историческом органе собора музыку немецкого мастера. Этот формат завоевал огромный успех на прошлых фестивалях, и в этом году специальные программы готовят любимцы московской публики, постоянные участники проектов Collegium Musicum – Фёдор Строганов, испанский органист Даниэль Сальвадор и мэтр отечественной органной школы, заслуженный артист России Александр Фисейский. Слушателей ждет марафон органных шедевров Баха.

Начло в 19:00.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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