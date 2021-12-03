Певец и музыкант Rishat дебютировал в мире русской музыки с трэком «Манит». В песне поется о любви с первого взгляда, и надежде на взаимные чувства.

Лирика близка каждому, кто хотя бы раз испытывал мгновенную симпатию к другому человеку, понимая все без лишних слов. Ночь, огни танцпола и два человека, которых в невесомости манит друг к другу.

Демо песни было готово еще в 2018 году, но обрело окончательный вид только в нынешнем году. Rishat искал, экспериментировал и разрабатывал свое уникальное звучание, не похожее ни на что другое в русской поп-музыке и можно сказать, что он этого добился.

Своим звучанием и непревзойденным вокалом трэк напоминает творчество зарубежных артистов. Если вам нравится музыка The Weeknd, Sam Smith и Charlie Puth, тогда обязательно послушайте песню «Манит».

В настоящее время трек доступен на всех цифровых площадках.

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