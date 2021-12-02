В Москве прозвучит «Диалог муз», открывающий двери искусству

С 13 по 15 декабря 2021 года в Москве впервые состоится международный музыкальный фестиваль «Диалог муз» – российская часть важного события в мире классической музыки, французского фестиваля La Clé des Portes. Художественными руководителями музыкального форума выступают пианисты Людмила Берлинская и Артур Ансель – франко-русский фортепианный дуэт, хорошо известный в России и за рубежом.

Артур Ансель и Людмила Берлинская

Фестиваль La Clé des Portes («Ключ от дверей») родился девять лет назад в долине реки Луары, в замке Талси. «У нас с Артуром, моим партнером в дуэте и жизни, давно появилась идея создать эквивалент фестиваля в России. И вот это случилось благодаря нашим партнерам – Российскому музыкальному союзу и «Трианонскому диалогу».

«Диалог муз» будет состоять из трех концертов, вобравших «best of the best» французского фестиваля за все девять лет его существования. Программа La Clé des Portes ежегодно привлекает внимание прессы благодаря своей оригинальности и необычному смешению классической музыки, театра, поэзии и даже кино. Каждый раз организаторы фестиваля объявляют тему: это может быть определенная историческая эпоха или, например, литературное произведение.

У жителей и гостей столицы появится возможность открыть для себя новые имена, услышать как популярные, так и малоизвестные сочинения, о которых, возможно, зрители узнают только благодаря фестивалю, а также ознакомиться с произведениями русских авторов, уже оцененных публикой во Франции.

Первый день фестиваля – Tea For Three («Чай на троих») – посвящен музыке России: произведениям Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича и нашего современника Александра Чайковского. Второй день под названием La Belle Epoque («Прекрасная эпоха») подарит нам магию сочинений Дебюсси, Дебюсси и других французских классиков, а усилят ее литературные шедевры Эдгара По и Поля Верлена в исполнении артиста театра и кино Максима Линникова. В заключительный день, названный Café parisien («Парижские кафе»), зрители будут следить за жизнью настоящего французского кафе, в котором звучит самая разная музыка – от Франсиса Пуленка до Эдит Пиаф.

Борис Андрианов

Людмила Берлинская и Артур Ансель лично выбирали исполнителей и коллективы для участия в фестивале. В их числе – знаменитый духовой квинтет «Уранос» и оперный баритон Жан-Кристоф Ланьес (Франция), известный виолончелист Борис Андрианов, юный скрипач-виртуоз Айлен Притчин, «Новый русский квартет», арфистка и профессор Русской консерватории им. Сергея Рахманинова в Париже Оксана Сидягина.

Говоря о значении «Диалога муз», Людмила Берлинская отмечает: «Весь мир сегодня нуждается в стабильности, свободе и красоте новых открытий. Для всех нас важно знать, что границы могут быть открыты именно искусству, ведь благодаря нему мы преодолеваем любые невзгоды».

Все три концерта фестиваля пройдут в Рахманиновском зале Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.

Начало в 19:00.

Фото – Ирина ПОЛЯРНАЯ

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