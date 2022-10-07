Выставка произведений художественной династии Васильцовых-Жарёновых «Четыре поколения» в МВК РАХ

19 октября в залах Музейно-выставочного комплекса Российской академии художеств открывается выставочный проект, посвященный творчеству пяти авторов –представителей художественной династии: А.С. Жарёнова (1907-1985), Э.А. Жарёновой, В.К. Васильцова (1932-2008), А.В. Васильцовой и В. Москвитиной. Зрители увидят произведения живописи, графики и монументального искусства, демонстрирующие результаты творческой жизни семьи с 1922 по 2022 год.

А.В. Васильцова-Чеховская. Птица Алканост. 1992. Флорентийская мозаика, диаметр 110 см

А.В. Васильцова-Чеховская. Синий натюрморт. 1992. Холст, масло, 46х66 см

А.В. Васильцова-Чеховская. Сундук с приданым. 2007. Холст, масло, 90х100 см

В.А. Москвитина. De monocerote. 2021. Витраж, диаметр 40 см

В.К. Васильцов. 1932-2008. Натюрморт. 1983

Е.А. Жарёнова. Античное. 2018. Холст, масло, 65х140 см

Е.А. Жарёнова. Воин. 2014. Холст, масло, 100х150 см

Е.А. Жарёнова. Навершие. Флюгер Московского Кремля. 2009. Мозаика, 90х75 см

Основатель династии Александр Сергеевич Жарёнов (1907-1985) – известный художник театра и кино. Окончил Ярославский художественно-педагогический техникум, а затем киноотделение Художественного института при Институте живописи, скульптуры и архитектуры Всероссийской академии художеств. С 1932 по 1980-е годы в качестве художника студии «Мосфильм» поставил такие известные фильмы, как «Новый Гулливер» (1935), «Зори Парижа» (1936), «Гаврош» (1937), «Аттестат зрелости» (1954), «Дело № 306» (1956), «Мой друг, Колька!» (1961), «Остров Ольховый» (1962), «Черный бизнес» (1965), «Таинственная стена» (1967) и другие. На выставке будут представлены графические произведения мастера разных лет, в том числе эскизы к фильмам, шаржи для газеты «Мосфильм» и рисунки, посвященные событиям Великой Отечественной войны.

Продолжателем его дела стала дочь Элеонора Александровна Жаренова – Народный художник РФ, академик Российской академии художеств. После окончания в 1960 году Московского государственного художественного института имени В.И. Сурикова, где училась в мастерской А.А. Дейнеки, работает как монументалист, живописец и график.

Живопись Э.А. Жарёновой монументальна по своей природе благодаря твердым композиционным решениям и крепкому, обобщенному письму. Живописец не воспроизводит жизнь непосредственно с натуры, она конструирует ее по собственным представлениям и законам. Мир художника вполне узнаваем, фантазия и заключенное в нем иносказание проявляются лишь в неожиданных сопоставлениях, в построении соответствующих пространств, в сочетаниях подчас несочетаемых предметов и фигур. И именно это придает необычность, а порой загадочность произведениям автора («Воин», 2014; «Античное», 2018). Рядом с античными сюжетами представлены полотна на темы русской истории, с натюрмортами и сценами, посвященными деревне и охоте, соседствуют портреты, проникнутые нежностью, любовью к близким, друзьям и животным.

Вместе с Элеонорой Жарёновой учился ее будущий супруг, Народный художник РФ Владимир Константинович Васильцов (1932-2008). Живопись, в особенности, акварель, являлись основополагающими в его искусстве. Он всегда писал только то, что было близко и интересно лично ему: натюрморты, автопортреты, пейзажи. Одна из особенностей его станковых работ – преобладание цвета над тематикой. Колорит произведений складывается из тонких нюансов серого и зеленоватого, иногда с добавлением золотистого или голубого, словно подражая краскам весенней и осенней природы. В серии деревенских пейзажей, написанных акварелью с натуры, благодаря найденным цветовым сочетаниям природа предстает необыкновенно живой и эмоциональной, а в натюрморте «Кувшинчики» (1982) все изображенное предстает исключительно материальным и весомым.

Если в станковом искусстве каждый из художников шел своим путем, то значительная часть монументально-декоративных произведений была выполнена супругами в творческом тандеме. За 50 лет совместного творчества ими было создано множество значительных работ, среди которых флорентийская мозаика «Древняя история Москвы» на станции метро «Нагатинская», горельеф с мозаикой «Лента Мебиуса» на здании Академии наук, интерьерное решение стен в здании Науки и культуры России в городе Дели (Индия), витраж в интерьере «Времена года» в Рабате (Марокко) и более 30 произведений в Москве и городах России. Масштабные, дерзкие, проникнутые энергией поиска рельефы и мозаики вносили в архитектуру новое содержание, придавали ей острую индивидуальность и современное звучание. Стремясь к чистоте и ясности рельефа, изобразительности и единству цветовых и объемных элементов, художники шли в своем творчестве от абстракции к изобразительности, непреходящим ценностям, найденным мастерами более ранних эпох. Картоны к мозаикам В.К. Васильцова и Э.А. Жареновой позволят зрителю заглянуть в святая святых — на профессиональную «кухню» художников. В последние годы их совместной работы были выполнены мозаики для Храма Святой Татианы Московского государственного университета, мозаичные иконы для храмов в Зубцове и Ржеве (Тверская область).

Продолжателем семейной линии в искусстве стала дочь художников, Заслуженный художник РФ, член-корреспондент Российской академии художеств Анастасия Владимировна Васильцова. Выпускница Московского государственного промышленно-художественного института имени С.Г. Строганова, она является автором многих монументальных произведений в России, Греции и Италии, среди которых иконы для храмов Москвы и других городов, отмеченные благодарностью Патриарха Кирилла. Живописные натюрморты автора, а также крупные иконы, выполненные в технике мозаики, составят особый раздел экспозиции.

«Самой интересной частью выставочной композиции, мне кажется, являются объёмные произведения с мозаикой и витражом художника Варвары Москвитиной, которая поддержала направление творчества семьи, окончив в 2017 году МГАХИ им. В.И. Сурикова по мастерской Е.Н. Максимова», – говорит Элеонора Александровна Жарёнова о своей внучке. Молодой художник является автором витражей, живописных и графических произведений. С 2018 по 2022 год участвовала в оформлении храма Святого Саввы в Белграде (Сербия), получив за исполнительскую работу благодарность РАХ.

Представленные на выставке произведения демонстрируют непрерывное развитие избранной линии в искусстве, хотя каждый автор глубоко индивидуален в своем творчестве. Проект является своеобразным творческим отчетом о деятельности пяти художников одной династии за целые 100 лет.

Выставка завершит работу 6 ноября.

Текст составлен на основе статей Э.А. ЖАРЁНОВОЙ и Н.В. ВОРОНОВА

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