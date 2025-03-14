Фестиваль студенческих спектаклей «Первый план» пройдет в Московском драматическом театре имени Н.В. Гоголя и станет стартовой площадкой для молодых талантов в сфере исполнительского искусства: актеров, режиссеров, продюсеров и сценографов. Учредитель фестиваля – холдинг МТС Медиа, организатор – МТС Live.

Оргкомитет фестиваля «Первый план» объявил состав жюри, в который вошли знаковые представители кино и театральной индустрии, специалисты из сферы искусств и бизнеса:

Илья Бурец, креативный директор онлайн-кинотеатра KION;

Ольга Галактионова, директор ГМИИ им. А.С. Пушкина;

Клим Козинский, режиссер театра и кино;

Светлана Проскурина, сценарист и кинорежиссер;

Татьяна Столяр, журналист и сооснователь телеграм-канала «Антиглянец»;

Янина Татарицкая, генеральный продюсер МТС Live;

Максим Филатов, генеральный директор студии KIONFILM;

Юлия Хлынина, актриса театра и кино;

Аня Чиповская, актриса театра и кино.

Председателем жюри стал народный артист РФ, режиссер и продюсер Алексей Учитель.

«Рад возглавить жюри фестиваля “Первый план”. Это событие собирает яркие спектакли молодых талантов и создает неповторимую атмосферу для обмена идеями и творческого общения. Поддержка юных дарований – это не просто наша обязанность, но и вклад в будущее искусства. Кто знает, возможно, именно здесь зажжется будущая большая звезда. Для меня фестиваль – это место, где начинающие могут получить ценный опыт, а мастера — найти вдохновение. Уверен, что талант, энергия и креативность участников порадуют не только зрителей, но и профессионалов театральной индустрии», – отметил режиссер Алексей Учитель, председатель жюри «Первого плана».

Победители фестиваля смогут претендовать на финансовую поддержку в размере до 150 000 рублей.

Жюри отберет победителей в четырех актерских номинациях: лучшая женская роль, лучшая мужская роль, вспомогательная мужская роль, вспомогательная женская роль. Эти лауреаты получат возможность бесплатного сопровождения от лучших агентов в течение года при поддержке партнера фестиваля, Гильдии актерских агентов.

Еще две номинации посвящены будущим театральным художникам из школы-студии МХАТ, РГИСИ и ГИТИСа, чьи работы будут представлены на выставке в Театре им. Гоголя на протяжении всего фестиваля. Среди экспонатов выставки – эскизы декораций и театральных костюмов, демонстрирующие разнообразие стилей и творческие идеи студентов. Из их числа будут выбраны лучший художник-сценограф и художник по костюмам.

Лучшего продюсера выберут по итогам питчинга в ходе деловой программы «Первого плана», где начинающие театральные продюсеры будут соревноваться в решении творческого задания. Наконец, жюри определит гран-при фестиваля.

«Фестиваль “Первый план” в первую очередь направлен на поддержку талантов, делающих свои первые шаги в области кино и театрального искусства. При этом ценно, что он станет не только пространством для нетворкинга, обмена опытом и получения обратной связи от профессионалов, но и возможностью финансово поддержать самых одаренных старшекурсников театральных вузов», – рассказала Софья Митрофанова, генеральный директор «МТС Медиа».

«Благотворительный фонд “Система” активно содействует реализации практик, направленных на творческую и профессиональную самореализацию молодежи, в том числе через поддержку образовательных организаций. Уверены, что фестиваль “Первый план” станет площадкой раскрытия молодых талантов в сфере театрального искусства, а также создаст пространство для дальнейшего продуктивного сотрудничества Фонда с ведущими театральными вузами страны», – отметила Лариса Пастухова, президент Благотворительного фонда «Система», член попечительского совета фестиваля «Первый план».

Частью фестиваля «Первый план» станет творческое партнерство с Московской Школой фотографии и мультимедиа им. А. Родченко. Жизнь и события театрального фестиваля будут осмыслены и запечатлены в фотографии. Студенты и выпускники Школы в рамках воркшопов с преподавателями создадут документальные и концептуальные проекты, посвященные участникам фестиваля, событиям на сцене и в закулисье.