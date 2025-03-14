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Домой366INFO.RU«Русское Радио» запускает новую программу о городах вещания

«Русское Радио» запускает новую программу о городах вещания

editor
By editor
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В этом году «Русское Радио» отмечает юбилей – любимой миллионами слушателей радиостанции исполняется 30 лет. Команда «Русского Радио» с нетерпением и трепетом готовится к этому событию, и в преддверии, чтобы скрасить ожидание, преподносит своим радиослушателям сюрприз за сюрпризом.

Так, вслед за джинглами, записанными на «Русском Радио» более чем 20 артистами, с 17 марта в честь 30-летия в эфире радиостанции запускается новая программа «Радио Большой страны – Города «Русского Радио».

«Каждую неделю до конца года мы будем рассказывать про города вещания «Русского Радио». Чем они известны, что интересного там произошло при поддержке радиостанции, о достопримечательностях и общем колорите того или иного города», – говорит о программе директор «Русского Радио» Владимир Борисов.

Напомним, «Русское Радио» является федеральной радиостанцией и вещает более чем в 3000 городах России. Только в нашей стране станцию ежемесячно слушают свыше 23 миллионов человек. Также «Русское Радио» вещает в Беларуси, Казахстане, Абхазии, Армении, на Кипре и в Приднестровской Молдавской Республике.

Программа «Радио Большой страны – Города «Русского Радио» – лишь одна из инициатив «Русского Радио», ждущих преданных поклонников в честь 30-летнего юбилея. Следите за новостями радиостанции в эфире и на официальном сайте радиостанции.

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