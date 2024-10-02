осенние выставки вднх

Музейный город ВДНХ объединяет более 25 выставочных площадок. Здесь открыты экспозиции разной тематики, которые будут интересны гостям любого возраста. ВДНХ публикует подборку тематических выставок, которые стоит посетить этой осенью. Среди них: «ВДНХ: ГОРОД МЕЧТЫ. 85 лет главному месту событий» в павильоне «Рабочий и колхозница», «Я биолог, я так вижу! Мир вьетнамских насекомых в рисунках Иры Семенюк» в Государственном биологическом музее им. К.А. Тимирязева, «Шукшин. Тоска по дому» в Музее кино, а также

«Многоцветье большой страны» в павильоне «Цветоводство и озеленение».

В этом году Главная выставка страны отмечает большую дату — 85-летие. О том, как рождалась, росла и развивалась ВДНХ все эти годы, рассказывает юбилейная выставка «ВДНХ: ГОРОД МЕЧТЫ. 85 лет главному месту событий» в павильоне «Рабочий и колхозница».

Мультимедийная экспозиция охватывает основные этапы развития легендарного пространства. Посетители взглянут здесь на историю ВДНХ сквозь призму художественных фильмов и редких архивных кадров, сделанных на территории Выставки в разные годы. Гости увидят, как изменилась ВДНХ за последние десять лет, и узнают, какую роль она играет в деловой и культурной жизни Москвы и России. Также, посетив экспозицию, можно узнать о кинотеатре «Круговая кинопанорама» и значимых выставках, вошедших в мировую историю. Вход свободный. Билеты на экскурсии можно приобрести в кассах инфоцентра в арке Главного входа и Музее ВДНХ.

Также в павильоне «Рабочий и колхозница» открыта мультимедийная выставка «Трудовые династии. Калужская область». Выставочные стенды содержат информацию более чем о 60 династиях региона. В их числе представители старейших промышленных предприятий, врачи, учителя, люди, посвятившие себя службе Отечеству. Экспозиция включает копии архивных документов, предметы из личных и семейных коллекций, экспонаты, иллюстрирующие профессиональную область и историю династий.

В павильоне №31 «Геология» на ВДНХ, в Государственном биологическом музее им. К. А. Тимирязева, можно посетить выставку «Я биолог, я так вижу! Мир вьетнамских насекомых в рисунках Иры Семенюк».

Ира Семенюк — биолог, художник, писатель. В тропики Вьетнама она впервые попала еще студенткой, когда училась на кафедре зоологии беспозвоночных Московского университета. Ее рисунки отличает не только достоверность изображения и точность деталей, но и художественная выразительность. На выставке гости увидят обитателей тропиков Вьетнама: жуков, цикад, пауков, кузнечиков, бабочек, стрекоз, богомолов… Все работы выполнены цветными карандашами с живой натуры.

В экспозиции можно полюбоваться причудливым видом экзотических насекомых, а также узнать об их особенностях, повадках, образе жизни. Посещение осуществляется по входному билету в павильон.

В Музее кино (павильон №36) открыта выставка «Шукшин. Тоска по дому», приуроченная к 95-летию со дня рождения знаменитого писателя, актера и кинорежиссера.

Одна из центральных тем творчества писателя, актера и кинорежиссера Василия Макаровича Шукшина — грусть о родной земле и малой Родине. Выставочный проект, частично воссоздающий убранство деревенского дома, предлагает подумать, как личные переживания Василия Шукшина отражались в его творчестве.

В экспозиции представлены портреты автора, эскизы декораций к фильму «Калина красная», плакаты фильмов «Живет такой парень» (1964), «Печки-лавочки» (1972), «Калина красная» (1973), личные фотографии из семейного архива. Отдельный раздел посвящен материалам фильма о Степане Разине, который Шукшин не успел снять.

Павильон «Цветоводство и озеленение» приглашает познакомиться с выставкой «Многоцветье большой страны». Картины художников из разных городов России от Камчатки до Крыма — это настоящий цветочный калейдоскоп и уникальная авторская интерпретация всем знакомых растений. Выставка позволит посетителям погрузиться в мир природной красоты, а может и перенести в детство — на лесную поляну или в бабушкин сад с мальвой и флоксами. Экспозиция объединяет произведения, выполненные в разных техниках.

Мероприятия на площадках ВДНХ проводятся в поддержку нацпроекта «Образования».