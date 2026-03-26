Видна птица по полету

В первый день апреля в нашей стране отмечается Международный день птиц. Этот праздник посвящен защите пернатых, сохранению их видового разнообразия и осознанию роли птиц в природе и жизни человека. На территории ВДНХ можно встретить более 70 разновидностей птиц, среди которых есть и краснокнижные. Подробнее о том, в каких уголках выставки обитают пташки и чем их правильно подкармливать, рассказывает специальное издание «Книга птиц ВДНХ», доступное для ознакомления на официальном сайте Выставки.

Основными местами обитания птиц на ВДНХ являются каскад Каменских прудов, Шереметьевская дубрава, воздушная экотропа и парк «Останкино». Здесь можно встретить маленьких и довольно крупных обитателей: полевых жаворонков, ярких зарянок, большого пестрого дятла и ушастую сову. Хищные ястребы соседствуют с «вегетарианцами» — зябликами, скворцами, снегирями и большими синицами, которые, впрочем, не брезгуют насекомыми.

Узнать больше о местных пернатых жителях, их особенностях, повадках и рационе поможет «Книга птиц ВДНХ» — она опубликована в свободном доступе на официальном сайте. Благодаря этому изданию можно узнать, что в апреле в Москву прилетают яркие зарянки с морковно-оранжевым «шарфиком» на грудке, зяблики и всем знакомые трясогузки. Из крон деревьев и ветвей кустарников раздаются долгожданные трели пеночки-теньковки, певчего дрозда и варакушки. Последняя птичка отличается необычным «ожерельем»: у самцов синее горло с рыжим или белым пятном посередине.

Ранней весной птицам порой нелегко найти себе корм, поэтому их можно подкармливать. Гостинцы для птиц лучше оставлять в деревянных домиках-кормушках, расположенных недалеко от Садового пруда на территории парка «Останкино». Ознакомиться с картой кормушек можно на сайте ВДНХ.

Угощение для водоплавающих птиц, таких как кряквы, огари и утки-мандаринки, можно приобрести в вендинговых автоматах, установленных у Садового и Дворцового прудов в парке «Останкино». Специализированный корм пойдет на пользу пернатым обитателям Главной выставки страны и поможет сохранить экологию водоемов.

А пообщаться с домашними птицами и понаблюдать за их повадками можно на «Городской ферме» ВДНХ. Эта площадка представляет собой современный образовательный центр, сюда можно прийти всей семьей.

На «Городской ферме» представлены разные породы кур, например брама, андалузская и карликовый кохинхин, похожий на маленький пушистый шарик. Есть здесь и солидные холмогорские гуси. Это отечественная порода, выведенная в XIX веке в селе Холмогоры Архангельской области. Холмогорский гусь Василий проживает на ферме вместе с тремя гусынями Василисами — вальяжно разгуливает по территории, купается в пруду и принимает знаки искреннего восхищения от гостей.