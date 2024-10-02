РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМоскваОркестр Китайского национального центра исполнительских искусств впервые в России выступил на сцене...

Оркестр Китайского национального центра исполнительских искусств впервые в России выступил на сцене Зала Зарядье

editor
By editor
63
Оркестр Китайского национального центра исполнительских искусств, г. Пекин

Концерт приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Россией.

1 октября, в День музыки, впервые в России выступил оркестр Китайского национального центра исполнительских искусств. В каждом отделении прозвучали сочинения российских и китайских композиторов. В первом отделении солировала пианистка Ло Вэй, во втором — победитель Международного конкурса имени П.И. Чайковского, трубач Семён Саломатников. Дирижёры — Иван Рудин и Ли Синьцао.

«Выступление оркестра Китайского национального центра исполнительских искусств в Зале Зарядье — важное и долгожданное для нас событие, к которому мы относимся с особым трепетом. Мы продолжаем развивать и укреплять творческие связи между российскими и зарубежными музыкантами, выстраивать диалог культур. Уверен, что выступление оркестра Китайского национального центра исполнительских искусств на сцене Зарядья — важное продолжение международного и межкультурного общения», — говорит Иван Рудин, дирижёр, генеральный директор Московского концертного зала «Зарядье».

В первом отделении прозвучал Концерт № 1 для фортепиано с оркестром Чайковского и симфония «Ода красному флагу» Люй Цимина, во втором — «Поэма экстаза» Скрябина и концерт для трубы с оркестром «Вечная радость» Чэнь Цигана.

«В мае этого года я был дирижёром на концерте открытия Года культуры Китая и России, на котором присутствовали главы обоих государств. Сегодняшний визит в Россию весьма значим, поскольку приурочен как к 75-летию дипломатических отношений, так и к серии мероприятий в рамках Года культуры Китая и России. В День образования Китайской Народной Республики я выступаю в России с оркестром Национального центра исполнительских искусств, что будет способствовать дальнейшему укреплению дружбы между нашими двумя народами. Это имеет большое значение. Я искренне рад выступать в России», — отметил дирижёр Ли Синьцао.

Оркестр Китайского национального центра исполнительских искусств был основан в 2010 году и за время существования успел посотрудничать с Валерием Гергиевым, Кристофом Эшенбахом, Ланг Лангом, Вадимом Репиным, Пласидо Доминго и другими.

Предыдущая статья
«Наносемантика» и Литрес озвучили книгу Аркадия Гайдара синтезированным голосом Юрия Левитана
Следующая статья
Последняя песня Вячеслава Добрынина

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru