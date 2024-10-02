Оркестр Китайского национального центра исполнительских искусств впервые в России выступил на сцене Зала Зарядье

Концерт приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Россией.

1 октября, в День музыки, впервые в России выступил оркестр Китайского национального центра исполнительских искусств. В каждом отделении прозвучали сочинения российских и китайских композиторов. В первом отделении солировала пианистка Ло Вэй, во втором — победитель Международного конкурса имени П.И. Чайковского, трубач Семён Саломатников. Дирижёры — Иван Рудин и Ли Синьцао.

«Выступление оркестра Китайского национального центра исполнительских искусств в Зале Зарядье — важное и долгожданное для нас событие, к которому мы относимся с особым трепетом. Мы продолжаем развивать и укреплять творческие связи между российскими и зарубежными музыкантами, выстраивать диалог культур. Уверен, что выступление оркестра Китайского национального центра исполнительских искусств на сцене Зарядья — важное продолжение международного и межкультурного общения», — говорит Иван Рудин, дирижёр, генеральный директор Московского концертного зала «Зарядье».

В первом отделении прозвучал Концерт № 1 для фортепиано с оркестром Чайковского и симфония «Ода красному флагу» Люй Цимина, во втором — «Поэма экстаза» Скрябина и концерт для трубы с оркестром «Вечная радость» Чэнь Цигана.

«В мае этого года я был дирижёром на концерте открытия Года культуры Китая и России, на котором присутствовали главы обоих государств. Сегодняшний визит в Россию весьма значим, поскольку приурочен как к 75-летию дипломатических отношений, так и к серии мероприятий в рамках Года культуры Китая и России. В День образования Китайской Народной Республики я выступаю в России с оркестром Национального центра исполнительских искусств, что будет способствовать дальнейшему укреплению дружбы между нашими двумя народами. Это имеет большое значение. Я искренне рад выступать в России», — отметил дирижёр Ли Синьцао.

Оркестр Китайского национального центра исполнительских искусств был основан в 2010 году и за время существования успел посотрудничать с Валерием Гергиевым, Кристофом Эшенбахом, Ланг Лангом, Вадимом Репиным, Пласидо Доминго и другими.