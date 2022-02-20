Останкинская башня напомнит о «Дне шести двоек» и поздравит с Днем защитника Отечества

22.02.2022 года – уникальная зеркальная дата. Помимо шести двоек, которые в ней присутствуют, это еще и второй день недели. 22 февраля закроет собой череду чисел с повторяющимися двойками. По мнению нумерологов, этот день обещает быть благоприятным, ведь цифра 2 символизирует любовь, гармонию и дружбу, способствующих обретению внутреннего спокойствия. Останкинская башня напомнит москвичам и гостям столицы об уникальной зеркальной дате запуском на медиафасаде соответствующей видеооткрытки с 00 часов 22 февраля.

В День защитника Отечества Останкинская башня поздравит всех мужчин видеороликом на медиафасаде, стартующем с 00 часов 23 февраля. А также подарит москвичам праздничную подсветку с 17:00 до 23:00.

Кроме того, с 08:00 до 23:59 на медиафасаде Останкинской башни будет транслироваться видеопоздравление Смоленскому метромосту: «Метромост, ты мой герой!». В ответ на фасаде метромоста появится надпись: «Любой подвиг ради тебя, Останкинская башня!».

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