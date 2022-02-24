Интересные места Москвы, которые обязательно нужно посетить. Певец Владимир Брилёв рекомендует…

Посещение музеев и выставок может стать прекрасной возможностью провести время с друзьями или семьёй и узнать много нового, полезного и интересного. Вот некоторые из самых оригинальных музеев Москвы, посетив которые вы точно не пожалеете.

Центр современного искусства Винзавод

В нескольких минутах от станции метро «Курская» расположен оплот современного искусства в России. В цехах бывшего завода начинающие художники и дизайнеры могут поделиться своим творчеством со всеми желающими. На территории центра есть не только галереи, выставочные и лекционные залы, но и магазины, где можно приобрести авторскую парфюмерию, косметику, одежду, разнообразный декор для дома и даже мебель.

Адрес: 4-й Сыромятнический переулок, 1/8 строение 6.

Фабрика мороженого «Чистая линия»

Экскурсия на фабрику мороженного «Чистая линия» даст возможность больше узнать о процессе изготовления любимого многими лакомства. Особенно приятно, что в посещение фабрики входит и дегустация освежающих вкусняшек прямо с конвейера. Экскурсии проводятся как для групп, так и индивидуально.

Адрес: Пресненская набережная, д. 12, Башня Федерация, на территории PANORAMA 365.

Комедийная галерея «Comedy Gallery»

Если вы любите живопись и юмор, то вам просто необходимо посетить эту галерею. Каждый её сантиметр буквально пропитан юмором. При этом картины, выставленные в галерее, созданы по-настоящему талантливыми художниками. А вот идеи, сюжеты и аннотации – дело рук известных стендап-комиков.

Адрес: Малый Лёвшинский переулок, д. 7, строение 1.

Музей Эмоций

Музей эмоций – интерактивный музей современного искусства, который помогает не только узнать много нового об эмоциях в целом, но и лучше понять самого себя. Каждая зона музея представляет собой определённую эмоцию, а коридоры между ними – переход от одних эмоций к другим. На этом пути вас будут сопровождать не только арт-объекты, но и определённые звуки и даже запахи.

Адрес: Нижний Сусальный переулок, д. 5, строение 18.

Выставка «Body Worlds» на ВДНХ

Эта анатомическая выставка даёт представление о том, как выглядят фрагменты тела, отдельные органы и их конфигурации. Экспонаты помогают наглядно увидеть влияние образа жизни на состояние тела и внутренние органы. Кого-то эта выставка может даже шокировать, но она определённо станет хорошей мотивацией в борьбе с вредными привычками и нездоровым образом жизни.

Адрес: Проспект Мира, дом 11

Еврейский музей и центр толерантности

Посетив музей, вы узнаете об истории, быте, культуре и жизни еврейского народа. А павильон с 4D-кинотеатром точно не оставит вас равнодушными. Путешествие в историю от сотворения мира до наших дней пройдёт крайне увлекательно, ведь будет сопровождаться различными аудио и световыми эффектами.

Адрес: улица Образцова, 11, строение 1А.

Музей кино на ВДНХ

Музей предоставляет возможность погрузиться в ретроспективу кинематографа. В экспозицию входят афиши и плакаты разных лет, фотографии со съёмочных площадок, костюмы героев из разных кинофильмов и прочие кино артефакты. Также в одном из трёх кинозалов можно посмотреть фильмы из коллекции музея. А самым заядлым любителям кинематографа будет интересно послушать лекцию о теории киноискусства.

Адрес: Проспект мира, д. 119, (павильон № 36).

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