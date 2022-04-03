Останкинская башня поддержит 90-летие Андрея Тарковского

С 00 часов 4 апреля 2022 года и в течение всего дня на медиафасаде Останкинской башни будет транслироваться праздничный видеоролик с изображением режиссера, сценариста, народного артиста РСФСР Андрея Арсеньевича Тарковского (1932-1986). В этот день ему исполнится 90 лет со дня рождения.

В начале апреля отреставрированные киноконцерном «Мосфильм» художественные фильмы Тарковского «Иваново детство» (1962), «Андрей Рублев» (1966), «Солярис» (1972), «Зеркало» (1974), «Сталкер» (1979) выйдут в повторный российский прокат в честь юбилея режиссера. Его кинокартины оказали заметное влияние на развитие мирового кинематографа, и были переведены на десятки языков.

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