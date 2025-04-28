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Елена Кипер, Дмитрий Маликов и Влад Маленко представили следующий сезон шоу «По классике»

editor
By editor
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Елена Кипер, Дмитрий Маликов и Влад Маленко представили следующий сезон шоу «По классике». Ведущим вечера стал Павел Дикан.

Презентация, как это уже принято «в стиле Кипер» и в этот раз прошла в творческом формате. Яркое мероприятие состоялось 23 апреля в креативном пространстве «Студио» от HiFi-стриминга Звук, на площадке, где открываются молодые таланты. Звёздные артисты и гости уже в предвкушении, ведь «По классике» — это настоящее культурное событие в креативной индустрии, которое меняет представление о современной музыке. Этот проект наполнен новыми смыслами, о которых ошибочно думают, что молодежь не привыкла говорить.

Первый сезон шоу уже покорил миллионы зрителей на онлайн-платформе VK VIDEO, а второй — обещает более масштабное звучание, смелые эксперименты и расширенный звёздный состав участников, ведь теперь зрители увидят не 12, а 24 серии, разделенные на несколько блоков: поэзия, балет, мода и искусство.

Как говорит генеральный продюсер проекта и автор идеи Елены Кипер: «У этого проекта есть миссия. Прежде всего, это современный мультижанровый формат. Это крючок, на который мы хотим поймать аудиторию, чтобы она познакомилась с великими произведениями прошлого, с нашим большим культурным наследием. Мы сами находимся каждый раз в эксперименте и не знаем, что из этого может получиться и получается классно! Например, Дмитрий Маликов делает много проектов, связанных с просвещением и вовлечением молодежи в классическую музыку, но в этом сезоне он выступает совершенно в неожиданном для зрителей амплуа, потому что мало кто знает, что еще одно его увлечение – это живопись, поэтому здесь композитор расскажет про тайны великих художников. В блоке с Илзе Лиепой мы будем соединять балет с современным танцем, Влад Маленко в формате стендапа будет рассказывать о поэзии и даже побеседует в спец выпуске с Марией Захаровой, Игорь Чапурин перенесет классические произведения искусства в современном формате на одежду…»

все-поклассике

Дмитрий Маликов видит в этом проекте часть своей миссии: офлайн – для него это здесь и сейчас, а онлайн – это навсегда, ведь создавая какой-то контент, как он говорит, ты можешь его передавать своим поколениям.

На премьере присутствовали партнеры проекта среди которых Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) Роман Карманов, президент АНО «Креативная экономика» и директор форума «Российская креативная неделя» Марина Монгуш-Абрамова и др. Выступали артисты Артем Кид, Настика, группа «Гольфстрим» Поющие рестораторы, Евгений Серебрянный и другие яркие таланты, которые срывали аплодисменты зала.

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Напомним, что «По классике» — это кроссжанровый проект на стыке подкаста, концерта и арт-перформанса, который раскрывает наследие русской культуры в современном прочтении. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и собирает лучших представителей креативных индустрий страны.

Фото: пресс-служба

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