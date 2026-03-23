В Театре им. Гоголя наградили победителей II Фестиваля студенческих спектаклей «Первый план»

В столичном Театре имени Гоголя состоялась церемония награждения победителей II Фестиваля студенческих спектаклей «Первый план». Гран-при фестиваля получил спектакль «Наш городок» студентов Школы-студии МХАТ по пьесе Торнтона Уайлдера.

Фестиваль проходил с 16 по 20 марта на Большой и Малой сценах театра. В этом году в оргкомитет поступило более 120 заявок от 36 театральных учебных заведений, из которых в конкурсную программу вошли 9 постановок. «Первый план» продолжает свою миссию — создавать пространство для диалога между молодыми театральными коллективами, профессиональным сообществом и зрителями, стремящимися открывать новые имена российского театра. Организатор фестиваля — холдинг ON Медиа при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).

Гостями церемонии стали Елизавета Боярская, Александр Акопов, Мила Ершова, Святослав Рогожан, Владимир Канухин, Анна Банщикова, Александр Золотовицкий, Анна Меликян, Маша Кошина, Данил Чащин, Илья Бурец, Наталья Мазур, Юрий Квятковский, Софья Митрофанова и другие.

Ведущими церемонии выступили актеры театра и кино, недавние выпускники театральных вузов Иван Петросян и Эвелина Мазурина. Они признались, что в их время такого фестиваля очень не хватало.

В течение вечера на экране появлялись видеонапутствия известных актеров: Екатерина Климова, Никита Ефремов, Павел Прилучный, Сергей Безруков, Ирина Горбачева, Гоша Куценко, Юлия Хлынина, Даниил Стеклов, Данила Козловский и Александра Урсуляк вспоминали студенческие годы и давали советы участникам фестиваля. Зрители также увидели короткие этюды из их студенческих работ.

Первыми были вручены награды в категориях «Лучшая женская роль. Малая сцена» и «Лучшая мужская роль. Малая сцена». Призы вручили председатель жюри Малой сцены, президент Ассоциации «Гильдия актерских агентов» Марина Карнаева и член жюри, лауреат фестиваля прошлого года Софья Тарасова. Победителями стали Анастасия Абрашкина (Институт современного искусства) за роль в спектакле «Горе от ума» и Макар Алмазов (Ярославский государственный театральный институт им. Ф. Шишигина), сыгравший в спектакле «Блаженный остров». Жюри отметило их смелость, энергию и любовь к театру.

Следующими победителей объявляли режиссер Юрий Квятковский, художники Мария Привезенцева и Анастасия Васильева. Приз в номинации «Лучший художник-сценограф» получила Анастасия Бурнашова (Школа-студия МХАТ), а награда «Лучший художник по костюмам» досталась Ксении Карповой (Российский государственный институт сценических искусств).

Далее вручались награды в конкурсной программе «Большая сцена». Первых ее победителей объявляли актер и режиссер Александр Золотовицкий и режиссер Анна Меликян.

С этого года номинация «Вспомогательная мужская роль» носит имя выдающегося педагога и актера Игоря Яковлевича Золотовицкого, ушедшего из жизни 14 января 2026 года. Зал почтил его память аплодисментами стоя.

Лауреатом номинации стал Андрей Гетта (Театральный институт имени Бориса Щукина) за роль в спектакле «Собака на сене». Награду за «Вспомогательную женскую роль» получила Анастасия Ковтунова (Российский государственный институт сценических искусств), сыгравшая в спектакле «Человек-амфибия».

Следующих лауреатов объявляли актриса Мила Ершова и режиссер Данил Чащин. Мила Ершова, обращаясь к участникам, подчеркнула важность искренности и смелости в профессии: «Можно всё, главное — чтобы это было талантливо. Я желаю вам иногда забывать о правилах, быть собой и оставаться настоящими».

Награду за «Лучшую мужскую роль» получил Тимофей Тимков (Российский государственный институт сценических искусств) за спектакль «Человек-амфибия», за «Лучшую женскую роль» — Дарина Овчинникова (Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина), исполнявшая роль в спектакле спектакль «Три сестры».

Продюсер Илья Бурец и директор Театра Наций Наталья Мазур, вручая следующие призы, отметили высокий уровень конкурсных работ и энергию молодых артистов. Приз за лучший актерский ансамбль получил спектакль «Наш городок» (Школа-студия МХАТ). Специального приза за лучший комедийный спектакль был удостоен спектакль «День отдыха» (Новосибирский государственный театральный институт).

Награды в следующем блоке вручили генеральный продюсер фестиваля Игорь Хомский и актриса Елизавета Боярская.

Елизавета Боярская подчеркнула, что для актера важно понимать, зачем он выходит на сцену и что хочет сказать зрителю.

Приз в номинации «Герой эпизода» получил Олег Меньшиков за роль в спектакле «Валентин и Валентина» (Высшая школа сценических искусств К. А. Райкина). Он отметил, что маленьких ролей не бывает, и поблагодарил за признание.

В ходе церемонии были также вручены специальные призы от партнера фестиваля — компании РЖД. Сертификаты на поездки по стране и денежные призы получили Софья Лукьянченко (Новосибирск), Илья Загудаев (Институт современного искусства) и Анастасия Пастушенко (Воронежский государственный институт искусств). Социальным партнером фестиваля выступил Благотворительный фонд «Система»: обладатели индивидуальных наград получат стипендии в размере до 150 000 рублей.

«Работая с молодежью на протяжении многих лет, мы понимаем, как важно не только вовремя заметить талант, но и открыть перед ним возможности для следующего шага – уверенного входа в профессию, воплощения собственных идей и формирования устойчивой траектории развития. Именно такую среду для творческого и профессионального становления молодых артистов создает фестиваль “Первый план”, соединяя поддержку, признание и пространство для профессионального старта», — рассказала президент БФ «Система» Лариса Пастухова.

Заместитель руководителя Департамента культуры Москвы Михаил Демиденко отметил, что проведение фестиваля — это большой труд команды холдинга ON Медиа. По его словам, «Первый план» становится важной поддержкой для молодых талантов, давая им возможность заявить о себе, а педагогам — увидеть результаты своей работы. Он также сообщил, что в этом году в Москве пройдет третий фестиваль «Театральный бульвар», и достигнута договоренность о показе на его сценах лучших спектаклей «Первого плана».

Игорь Хомский отметил, что фестиваль «Первый план» становится важной точкой притяжения для молодых театральных команд и площадкой, где они могут быть услышаны профессиональным сообществом и зрителем. Он поблагодарил Театр имени Гоголя за поддержку проекта, а также подчеркнул, что без участия команды холдинга ON Медиа и лично Софьи Митрофановой фестиваль не был бы возможен.

Главные награды фестиваля вручали генеральный директор ON Медиа Софья Митрофанова и председатель жюри Александр Акопов. Перед объявлением победителей Софья Митрофанова отметила важность создания условий для самореализации молодых артистов: «Я считаю очень важным давать возможность людям себя реализовывать, это знают все, кто со мной работает — фестиваль “Первый план” живое тому подтверждение. И важно, когда ты работаешь с творческими людьми, не создавать жёстких рамок. Тогда вы раскрываетесь и создаете действительно сильные вещи. Я очень рада, что у меня есть возможность создать еще одну площадку для вас».

Александр Акопов отметил высокий уровень конкурсной программы, подчеркнув, что фестиваль собрал сильные и разноплановые работы молодых авторов.

Победителем в номинации «Лучший спектакль. Малая сцена» стал спектакль «Блаженный остров» Ярославского государственного театрального института им. Шишигина.

Гран-при фестиваля получил спектакль «Наш городок» (Школа-студия МХАТ). Актерский коллектив посвятил победу своему мастеру — Игорю Золотовицкому: «Игорь Яковлевич не успел увидеть этот спектакль. Но почему-то нам кажется, что он ему очень бы понравился».

Помимо конкурсных показов, в дни фестиваля проходила обширная деловая программа с участием профессионалов театра и кино, которую посетили около 1000 слушателей.

О записи театральных спектаклей как одной из форм сохранения культурного наследия поговорили на круглом столе «Теле и аудио спектакли — советское наследие или актуальный тренд?». К дискуссии присоединились актер, режиссер, продюсер, худрук Московского Губернского театра и МХАТ имени М. Горького Сергей Безруков, режиссер и сценарист Анна Матисон, актриса, режиссер, продюсер Дарья Мороз, заместитель директора телеканала «Культура», продюсер проекта «Театр в кино» Любовь Платонова, президент сети кинотеатров «КАРО», продюсер проекта «Театр в кино» Ольга Зинякова, исполнительный директор АНО «ИРИ» Елена Лапина. Модератором выступила заслуженный деятель искусств РФ, хореограф, актриса, профессор Алла Сигалова.

«Записи оригинальных театральных спектаклей – это практически новый виток развития советских традиций, где сохраняется и эффект присутствия в зале, и в то же время есть возможность работать с крупными планами, которые зритель с галерки и в бинокль не разглядит. И «Театр в кино», и «Аудиодрама» – это очень важные проекты, и в художественном, и в социальном плане. Хорошо, что это направление сегодня так активно развивается», — поделился Сергей Безруков.

«После того, как голливудские фильмы стали недоступны в российском прокате, киноверсии спектаклей оказались одной из альтернатив в репертуаре кинотеатров. Многие имеют большой коммерческий успех. Например, спектакль «Щелкунчик» — это абсолютный хит у аудитории. Причем зрителям интересны версии «Щелкунчика» с разных театральных сцен», – отметила Ольга Зинякова.

«Года два-три назад мы задумались: как действительно возродить этот формат? Ведь, на наш взгляд, великие телеспектакли, которые были созданы раньше, сейчас нужно актуализировать – с учетом новых режиссерских подходов, другого ритма, с участием молодых современных артистов. Было бы неплохо, если бы молодые люди посмотрели на эти вещи через лица актеров, которых они знают сегодня», — рассуждает Елена Лапина, говоря о теле- и аудиоспектаклях.

Молодые артисты поделились своими историями успеха и рассказали, как они развивают свою карьеру. Зрители убедились, что актерский путь состоит из удачи, трудолюбия и экспериментов. В обсуждении приняли участие Дмитрий Чеботарев, Маша Кошина, Макар Хлебников, Олег Савостюк и Эльдар Калимулин.

Одним из самых популярных событий дневной программы стала творческая встреча с режиссером Душаном Глигоровым. Автор культовых сериалов последних лет «Хрустальный», «Аутсорс» и «Трасса» рассказал, как находит мэтч с актерами и по какому принципу отбирает больших звезд, таких как Иван Янковский в «Аутсорсе».

«Если вас интересует, как молодому артисту пробиться в индустрию, то, по моему мнению, любой способ, который позволит заявить о себе, работает. Съемки, спектакли, ролики в социальных сетях — всё, что дает возможность о вас узнать, эффективно. Пробуйте всё возможное», — говорит режиссер Душан Глигоров.

Кроме того, в рамках деловой программы прошел открытый кастинг от Гильдии кастинг-директоров и практический мастер-класс по записи актерских визиток.

