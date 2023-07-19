В ЦДРА открылась выставка плакатов Виталия Щербака «Они сражались за Родину»

19 июля в Центральном Доме Российской Армии состоялось открытие выставки военно-патриотического плаката «Они сражались за Родину» художника Виталия Щербака. Экспозиция выставки включает в себя картины-плакаты, раскрывающие подвиги героев Донбасса, участников специальной военной операции, преемственность поколений защитников Отечества. Сюжеты плакатов побуждают говорить об истинном патриотизме, о сплочении общества на фоне спецоперации, моральной поддержке бойцов СВО, о воспитании у сегодняшнего молодого поколения чувства уважения и гордости к подвигам наших героев разных времен. Эти цели и преследует выставка.

На церемонии открытия участники встретились с художником Виталием Щербаком, который рассказал о себе, своем творчестве и о работе над плакатами. Ранее презентация этой выставки состоялась в феврале 2023 года в ростовской школе к 80-летию освобождения Ростова-на-Дону от фашистских захватчиков и очередной годовщине вывода советских войск из Афганистана.

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