От ЗИЛ-111 до «Атома»: автофестиваль на Главной выставке

Главная выставка страны стала эпицентром отечественного автомобилестроения — на ВДНХ открылся масштабный автофестиваль «ПроДвижение». Гостей ожидает самая внушительная в России автомобильная экспозиция, объединяющая исторические раритеты, редчайшие суперкары, старинные автобусы, уникальные вездеходы и футуристические концепты будущего. Особое место в экспозиции займут четыре легендарные модели, участвовавшие в выставке автомобильной промышленности СССР 1961 года.

Историческая связь ВДНХ с отечественным автопромом насчитывает не одно десятилетие. С 1939 года на площадях и в павильонах ВСХВ, а впоследствии ВДНХ, проходили премьерные показы ключевых новинок советского автомобилестроения. Именно здесь впервые публике представляли модели, которым суждено было стать символами эпохи.

Особой вехой стала выставка 1961 года в павильоне «Машиностроение», где была развёрнута масштабная экспозиция автомобильной промышленности СССР. На ней демонстрировались новейшие легковые и грузовые автомобили, автобусы, в том числе опытные образцы, находившиеся на стадии подготовки к серийному выпуску. Крупногабаритные экспонаты размещались на открытых площадках у павильона.

В числе участников той исторической выставки — лимузин ЗИЛ-111, микролитражка ЗАЗ-965 «Запорожец», микроавтобус РАФ-977 «Латвия», седан ГАЗ-21Л «Волга», карьерный самосвал МАЗ-530, междугородный автобус ЛАЗ-699А «Карпаты», грузовик ГАЗ-53, универсал ГАЗ-22 «Волга», самосвал КрАЗ-256 «Днепр», представительский лимузин ГАЗ-13 «Чайка» и самосвал КАЗ-606 «Колхида».

Сегодня ВДНХ продолжает традицию демонстрации достижений национального автопрома. Автофестиваль «ПроДвижение» предоставит посетителям возможность ознакомиться с более чем вековой историей автомобилестроения. В рамках предстоящего события на территории Главной выставки представлено свыше 300 автомобилей, из которых около половины — советские и российские разработки. Среди них — четыре легендарные модели, участвовавшие в экспозиции 1961 года: лимузины ЗИЛ-111 и ГАЗ-13 «Чайка», а также седан ГАЗ-21Л «Волга» и универсал ГАЗ-22 «Волга».

Экспонаты размещены в нескольких тематических зонах ВДНХ. Вдоль Центральной аллеи на 20 специализированных подиумах представлены наиболее смелые экспериментальные разработки советских и российских инженеров, воплотившие стремление конструкторов и дизайнеров создать автомобиль своей мечты: прототипы, концепт-кары и уникальные самодельные модели различных эпох.

У Цветочного партера развернётся историческая экспозиция, посвящённая автомобилям первых лиц государства, — десять лимузинов, от первых моделей ЗиС и ЗиМ до последних экземпляров марки ЗиЛ. В рамках тематических и клубных коллекций будут представлены экспозиции, приуроченные к знаменательным датам: 80-летию выпуска первого автомобиля «Москвич», 70-летию легендарной 21-й «Волги» и 60-летию Волжского автомобильного завода.

Широкой публике будут демонстрируются серийные автомобили «Атом» и «Лада Азимут», а также обновлённые модели «Аурус». Компания «Москвич» представляет уже вышедшие новинки, а возрождённая марка «Волга» впервые показывает флагманский кроссовер K50.

Автофестиваль «ПроДвижение» на ВДНХ — событие, объединившее историческое наследие и актуальные достижения российского автомобилестроения и эволюцию отечественного автопрома — от раритетов середины XX века до перспективных разработок будущего.

Фото: пресс-служба ВДНХ