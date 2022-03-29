Открыта регистрация на серию бесплатных вебинаров в рамках проекта «Рисуем вместе с Комус»

Для всех желающих от 18 лет подготовлен курс «Личный бренд художника. От хобби к профессии». Старт вебинаров – 5 апреля.

Организаторы приглашают уже действующих и только начинающих художников принять участие в вебинарах о том, как выстроить свой личный бренд в творческой профессии. В современном мире обладать талантом и гордым званием художника недостаточно – важно уметь о себе правильно рассказать.

Слушатели узнают, как начать монетизировать свое увлечение, рассказать о нем целевой аудитории, сделать свой талант заметным для других и приносящим реальный доход. Участники поймут, как правильно себя позиционировать и создадут концепцию блога. Кроме того, получат информацию о нишах и рынках в художественной индустрии и как с ними взаимодействовать.

Курс «Личный бренд художника. От хобби к профессии» включает 5 бесплатных вебинаров с выполнением домашних заданий, по итогам которых выдается сертификат слушателя. Его получат только те, кто осилит все задания.

Спикером курса выступит Мария Манаи, бизнес-тренер, психолог, коуч. Более 7 лет помогает предпринимателям развивать свой бизнес в интернет-пространстве.

Обращаем внимание, что регистрация на курс ограничена. Только первые 35 участников смогут занять свои места на потоке. Регистрация уже открыта.

Подробности на сайте проекта.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.